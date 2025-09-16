Bangladesh vs Afghanistan LIVE Updates: श्रीलंका को पछाड़ने की फिराक में होगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश से टक्कर, कुछ देर में टॉस

Bangladesh vs Afghanistan Asia Cup 2025 LIVE Updates: एशिया कप 2025 रोमांचक मोड़ ले चुका है. टूर्नामेंट का 9वां मुकाबला बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच है. एक तरफ अफगानिस्तान ग्रुप-बी में श्रीलंका को पछाड़कर नंबर-1 की फिराक में होगी दूसरी तरफ बांग्लादेश टीम इस मैच को जीतकर खुद को जिंदा रखना चाहेगी. कुछ देर में दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान में उतरेंगे.
Bangladesh vs Afghanistan LIVE Updates: अफगानिस्तान को झटका
अफगानिस्तान की टीम इस मुकाबले से पहले बड़ा झटका लगा था. टीम के स्टार ऑलराउंडर नवीन उल हक कंधे की चोट के चलते बाहर हो चुके हैं. नवीन इंजरी कंसर्न के चलते पिछले मैच में भी प्लेइंग-XI का हिस्सा नहीं थे. अब उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर हाल ही में डेब्यू करने वाले अब्दुल्लाह अहमदजई को चुना गया है.