Bangladesh vs Afghanistan LIVE Updates: श्रीलंका को पछाड़ने की फिराक में होगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश से टक्कर, कुछ देर में टॉस
Bangladesh vs Afghanistan LIVE Updates: श्रीलंका को पछाड़ने की फिराक में होगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश से टक्कर, कुछ देर में टॉस

Bangladesh vs Afghanistan Asia Cup 2025 LIVE Updates: एशिया कप 2025 रोमांचक मोड़ ले चुका है. टूर्नामेंट का 9वां मुकाबला बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच है. एक तरफ अफगानिस्तान ग्रुप-बी में श्रीलंका को पछाड़कर नंबर-1 की फिराक में होगी दूसरी तरफ बांग्लादेश टीम इस मैच को जीतकर खुद को जिंदा रखना चाहेगी. कुछ देर में दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान में उतरेंगे.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 16, 2025, 06:51 PM IST
AFG vs BAN
AFG vs BAN
LIVE Blog

Bangladesh vs Afghanistan LIVE Updates, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 रोमांचक मोड़ ले चुका है. टूर्नामेंट का 9वां मुकाबला बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच है. एक तरफ अफगानिस्तान ग्रुप-बी में श्रीलंका को पछाड़कर नंबर-1 की फिराक में होगी दूसरी तरफ बांग्लादेश टीम इस मैच को जीतकर खुद को जिंदा रखना चाहेगी. कुछ देर में दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान में उतरेंगे. अफगानिस्तान ने अभी तक एक ही मुकाबला खेला है जिसमें जीत दर्ज की. वहीं, बांग्लादेश ने 2 मुकाबले खेले जिसमें एक जीत जबकि एक हार का सामना करना पड़ा है. ये मैच हारते ही बांग्लादेश का पत्ता सुपर-4 से कट जाएगा.

 

16 September 2025
18:48 PM

Bangladesh vs Afghanistan LIVE Updates: अफगानिस्तान को झटका

अफगानिस्तान की टीम इस मुकाबले से पहले बड़ा झटका लगा था. टीम के स्टार ऑलराउंडर नवीन उल हक कंधे की चोट के चलते बाहर हो चुके हैं. नवीन इंजरी कंसर्न के चलते पिछले मैच में भी प्लेइंग-XI का हिस्सा नहीं थे. अब उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर हाल ही में डेब्यू करने वाले अब्दुल्लाह अहमदजई को चुना गया है.

 

BAN vs AFG

