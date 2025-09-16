Bangladesh vs Afghanistan LIVE Updates: श्रीलंका को पछाड़ने की फिराक में होगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश से टक्कर, कुछ देर में टॉस

Bangladesh vs Afghanistan LIVE Updates, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 रोमांचक मोड़ ले चुका है. टूर्नामेंट का 9वां मुकाबला बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच है. एक तरफ अफगानिस्तान ग्रुप-बी में श्रीलंका को पछाड़कर नंबर-1 की फिराक में होगी दूसरी तरफ बांग्लादेश टीम इस मैच को जीतकर खुद को जिंदा रखना चाहेगी. कुछ देर में दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान में उतरेंगे. अफगानिस्तान ने अभी तक एक ही मुकाबला खेला है जिसमें जीत दर्ज की. वहीं, बांग्लादेश ने 2 मुकाबले खेले जिसमें एक जीत जबकि एक हार का सामना करना पड़ा है. ये मैच हारते ही बांग्लादेश का पत्ता सुपर-4 से कट जाएगा.

