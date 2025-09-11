Bangladesh Vs Hong Kong Live: बांग्लादेश से आज भिड़ेगी हांगकांग, 1 और हार टूर्नामेंट से बाहर

Bangladesh Vs Hong Kong Live Streaming: बांग्लादेश और हांगकांग के बीच आज एशिया कप का तीसरा मैच है. बांग्लादेश टूर्नामेंट का पहला मुकाबले खेलने उतरेगी. वहीं, हांगकांग के लिए आज Do or Die की स्थिति होगी. अगर हांगकांग आज ये मैच हारती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है.
Trending Photos
Asia Cup 2025, Bangladesh Vs Hong Kong Live Updates: बांग्लादेश और हांगकांग के बीच आज एशिया की तीसरी भिडंत है. दोनों ही टीमें इस मैच को जीतने के लिए जी जान लगा देंगी. बांग्लादेश जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करनी चाहेगी. वहीं, हांगकांग के लिए Do or Die की स्थिति होगी. अगर हांगकांग आज ये मुकाबला हारती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. पिछले मुकाबले में अफगानिस्तान से उन्हें को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या नतीज रहता है.
Asia Cup 2025 Bangladesh Vs Hong Kong Live Updates: जीत के फिराक में बांग्लादेश
बांग्लादेश और हांगकांग के बीच ये एशिया कप का तीसरा मुकाबला होगा. बीते कुछ समय में बांग्लादेश ने बड़ी-बड़ी टीमों के खिलाफ उलटफेर कर सबको हैरान कर दिया था. ऐसे में इस मुकाबले में बांग्लादेश जीत के साथ शुरुआत कर सकती है.
Asia Cup 2025 Bangladesh Vs Hong Kong Live Updates: हांगकांग की टीम
यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात, जीशान अली, निजाकत खान मोहम्मद, नसरूल्ला राणा, मार्टिन कोएत्जी, अंशुमान रथ, कल्हान मार्क चाल्लू, आयुष शुक्ला, मोहम्मद ऐजाज खान, अतीक उल रहमान इकबाल, किंचित शाह, अली हसन, शाहिद वसीफ, गजांफर मोहम्मद, मोहम्मद वाहीद, एहसान खान
Asia Cup 2025 Bangladesh Vs Hong Kong Live Updates: बांग्लादेश का स्क्वॉड
बांग्लादेश : लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद ह्र्दय, जाकिर अली, शमीम हुसैन, नुरूल हसन, मेहदी हसन, रिषाद हुसैन, नासुम अहमद, मुस्ताफिजूर रहमान, तंजीम हसन, तसकीन अहमद, शरीफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन.