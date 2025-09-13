Bangladesh vs Sri Lanka Live: बांग्लादेश की बेहद खराब शुरुआत... बिना खाता खुले ही गिरे दो विकेट, श्रीलंका के गेंदबाजों का कहर

Bangladesh Vs Sri Lanka Live Score Updates: टी20 एशिया कप 2025 में आज 5वीं भिड़ंत श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच हो रही है. श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को बल्लेबाजी का न्योता दिया. बांग्लादेश का यह दूसरा मुकाबला है, जबकि श्रीलंका अपना पहला मैच खेलने रही है. यह मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जा रहा है.
Trending Photos
Asia Cup 2025, Bangladesh Vs Sri Lanka Live Updates: टी20 एशिया कप 2025 में आज 5वीं भिड़ंत श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच हो रही है. श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को बल्लेबाजी का न्योता दिया. बांग्लादेश का यह दूसरा मुकाबला है, जबकि श्रीलंका अपना पहला मैच खेल रही है. यह मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें लिटन दास की कप्तानी वाली बांग्लादेश की नजरें लगातार दूसरी जीत दर्ज करने पर होंगी. वहीं, चरित असलंका की अगुवाई वाली श्रीलंका टीम जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेगी. बांग्लादेश ने अपने पहले मुकाबले में हॉन्गकॉन्ग को शिकस्त दी थी. इस मुकाबले में लिटन दास ने कप्तानी पारी खेलते हुए अर्धशतक ठोका.
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
श्रीलंका : पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरिथ असलंका (कप्तान), कामिंदू मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुष्मंथा चमीरा, मथीशा पथिराना, नुवान तुषारा.
बांग्लादेश : परवेज हुसैन इमोन, तंज़ीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, जेकर अली, शमीम हुसैन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, तन्ज़ीम हसन साकिब, शोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान
BAN vs SL Live Updates: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
श्रीलंका : पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरिथ असलंका (कप्तान), कामिंदू मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुष्मंथा चमीरा, मथीशा पथिराना, नुवान तुषारा.
बांग्लादेश : परवेज हुसैन इमोन, तंज़ीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, जेकर अली, शमीम हुसैन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, तन्ज़ीम हसन साकिब, शोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान
BAN vs SL Live Updates: श्रीलंका ने जीता टॉस, बांग्लादेश की पहले बैटिंग
श्रीलंका ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी है. चरित असलंका ने बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. बांग्लादेश का यह दूसरा मुकाबला है, जबकि श्रीलंका पहली बार खेल रही है.