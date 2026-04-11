CSK vs DC LIVE Score: आकिब नबी डार का डेब्यू, चेन्नई सुपर किंग्स में लौटे ब्रेविस, देखें प्लेइंग 11

IPL 2026 CSK vs DC Live Score Updates: 28 मार्च से शुरू हुए IPL के 19वें सीजन का कारवां 11 अप्रैल तक आ पहुंचा है. आज डबल हेडर है. पहला मैच पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुआ, जबकि दूसरा मैच चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और दिल्ली कैपिटल्स के बीच चेपॉक में है. दिल्ली ने इस सीजन अब तक 4 में से 3 मैच जीते हैं, जबकि चेन्नई तीनों मैच हार चुकी है. उसे पहली जीत की तलाश है. यहां आपको CSK vs DC मैच से जुड़े तमाम अपडेट मिलेंगे. बने रहिए...
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Chennai Super Kings vs Delhi Capitals LIVE Score: IPL 2026 के 18वें मुकाबले में आपका स्वागत है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यह मैच चेपॉक में खेला जा रहा है. दिलली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है. इसका मतलब ये है कि चेन्नई अपने होम ग्राउंड पर बैटिंग कर रही है. चेन्नई को इस सीजन में पहली जीत की तलाश है, जबकि दिल्ली तीसरी जीत दर्ज करना चाहेगी. इस मैच से जुड़े पल-पल के अपडेट और लाइव स्कोर के लिए आप जी न्यूज स्पोर्ट्स के इस लाइव ब्लॉग में बने रहिए.
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals LIVE Score: मैच से जुड़े तमाम लाइव अपडेट्स नीचे दिए गए हैं...देखिए
(@ZeeNews) April 11, 2026
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Chennai Super Kings vs Delhi Capitals LIVE Score: दोनों टीमों ने 2-2 बदलाव किए
दिल्ली की टीम ने आज के मैच में कुल 2 2 बदलाव किए हैं. नीतीश राणा और विपराज निगम की जगह आकिब नबी और आशुतोष शर्मा को मौका मिला है, जबकि पहली जीत को तरस रही चेन्नई की प्लेइंग 11 में 2 प्लेयर्स की एंट्री हुई. गुरजपनीत सिंह और डेवाल्ड ब्रेविस आज का मैच खेल रहे हैं.
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Chennai Super Kings vs Delhi Capitals LIVE Score:दिल्ली कैपिटल्स (प्लेइंग इलेवन)
पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), समीर रिजवी, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, औकिब नबी डार, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार.
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals LIVE Score: चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग इलेवन)
संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, खलील अहमद.
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals LIVE Score: आकिब का डेब्यू, ब्रेविस की वापसी
दिल्ली कैपिटल्स ने घरेलू क्रिकेट में कमाल की बॉलिंग करने वाले आकिब नबी का डेब्यू कराया है. वो पहली बार इस मंच पर उतरने जा रहे हैं. उन्होंने रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर के लिए लिए 10 मैचों में 60 विकेट लेकर इतिहास में पहली बार खिताब दिलाया था, जबकि चेन्नई की प्लेइंग 11 में डेवाल्ड ब्रेविस की वापसी हुई है. वो चोट के चलते पहले तीन मैचों से बाहर रहे थे.
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals LIVE Score: दिल्ली ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी
दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी है. इसका मतलब है कि चेन्नई की टीम पहले बैटिंग करने आ रही है.
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals LIVE Score: दिल्ली की संभावित XII
केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, करुण नायर, समीर रिज़वी, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, मुकेश कुमार
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals LIVE Score: चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित XII
रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, मैट हेनरी
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals LIVE Score: चेपॉक की पिच कैसी है?
सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर चेपॉक स्टेडियम की पिच कैसी है? इतिहास उठाकर देखें तो पहले यहां स्पिनर्स को खूब मदद मिलती थी, लेकिन पिछले कुछ सीजन में यहां रन बनाना आसान हुआ है. यहां टॉस जीतने वाला कप्तान बॉलिंग चुनता है, क्योंकि चेज आसान हो गया है. इस सीजन पहले मुकाबले में पंजाब ने यहां होम टीम के खिलाफ 210 रन का टारगेट चेज कर लिया था.
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals LIVE Score: चेपॉक में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
अगर चेपॉक स्टेडियम में दोनों टीमों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड को देखें तो होम टीम चेन्नई का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. येलो आर्मी ने यहां 10 में से 7 जीत हासिल की हैं, जबकि दिल्ली के खाते में 3 मैच गए हैं.
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals LIVE Score: किसमें कितना दम?
मैच से पहले आपको दोनों टीमों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड जान लेना चाहिए. दिल्ली और चेन्नई के बीच अब तक 31 IPL मैच खेले गए हैं. इनमें से 19 बार चेन्नई जबकि 12 दफा दिल्ली जीती है.
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals LIVE Score: IPL 2026 में दोनों टीमों का प्रदर्शन
इस सीजन CSK की हालत सबसे खराब है. पहले तीनों मैच हारकर वो प्वाइंट टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें नंबर पर है. जबकि दिल्ली अपने तीन में से 2 मैच जीत चुकी है, जबकि उसे एक हार मिली है. ये हार पिछले मैच में GT के खिलाफ 1 रन से थी.