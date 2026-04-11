CSK vs DC LIVE Score: आकिब नबी डार का डेब्यू, चेन्नई सुपर किंग्स में लौटे ब्रेविस, देखें प्लेइंग 11

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals LIVE Score: IPL 2026 के 18वें मुकाबले में आपका स्वागत है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और दिल्ली कैपिटल्स के बीच यह मैच चेपॉक में खेला जा रहा है. दिलली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है. इसका मतलब ये है कि चेन्नई अपने होम ग्राउंड पर बैटिंग कर रही है. चेन्नई को इस सीजन में पहली जीत की तलाश है, जबकि दिल्ली तीसरी जीत दर्ज करना चाहेगी. इस मैच से जुड़े पल-पल के अपडेट और लाइव स्कोर के लिए आप जी न्यूज स्पोर्ट्स के इस लाइव ब्लॉग में बने रहिए.

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals LIVE Score: मैच से जुड़े तमाम लाइव अपडेट्स नीचे दिए गए हैं...देखिए