CSK vs GT Live Score: चेन्नई सुपरकिंग्स को दूसरा झटका, संजू सैमसन के बाद उर्विल पटेल भी आउट, ऋतुराज-सरफराज क्रीज पर

IPL 2026, CSK vs GT Live Score Updates: आईपीएल 2026 के 37वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स और गुजरात टाइटंस की टीमें आमने-सामने हैं. गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. चेन्नई के 2 विकेट गिर गए. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और सरफराज खान क्रीज पर हैं. संजू सैमसन और उर्विल पटेल आउट हो गए.
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Chennai Super Kings vs Gujarat Titans Match LIVE Score: आईपीएल 2026 के 37वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स और गुजरात टाइटंस की टीमें आमने-सामने हैं. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में यह मुकाबला हो रहा है. गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने चेन्नई के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. चेन्नई के 2 विकेट गिर गए हैं. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और सरफराज खान क्रीज पर हैं.
संजू सैमसन 15 गेंद पर 11 रन बनाकर आउट हो गए. कगिसो रबाडा की गेंद पर विकेटकीपर जोस बटलर ने उनका कैच लिया. उर्विल पटेल 3 गेंद पर 4 रन बनाकर कगिसो रबाडा की गेंद पर जेसन होल्डर को कैच दे बैठे. प्लेइंग-11 की बात करें तो गुजरात की टीम में तेज गेंदबाज अरशद खान आए हैं. दूसरी ओर, चेन्नई सुपरकिंग्स में विकेटकीपर बल्लेबाज उर्विल पटेल को मौका मिला है. उर्विल इस सीजन में अपना पहला मैच खेल रहे हैं. फैंस को दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की वापसी का इंतजार अब तक है. वह इस मैच में भी नहीं उतरे हैं.
दोनों टीमें इस प्रकार हैं
चेन्नई सुपरकिंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवर्टन, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, मुकेश चौधरी, प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉर्ट, मैट हेनरी, उर्विल पटेल, महेंद्र सिंह धोनी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, ज़कारी फाउलकेस, आकाश मधवाल, अमन खान, रामकृष्ण घोष.
गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मानव सुथार, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, निशांत सिंधु, अरशद खान, ल्यूक वुड, कॉनर एस्टरहुइजन, इशांत शर्मा, जयंत यादव, आर साई किशोर, कुलवंत खेजरोलिया, कुमार कुशाग्र, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा.
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गुजरात टाइटंस के खिलाफ चेन्नई सुपरकिंग्स की बल्लेबाजी शुरू हो गई है. संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ क्रीज पर है. दोनों ने मिलकर धीमी शुरुआत की है. चेन्नई का स्कोर 2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 11 रन बनाकर नाबाद हैं. सैमसन 12 गेंद पर 11 रन बनाकर नाबाद हैं. ऋतुराज ने अभी तक एक भी गेंद का सामना नहीं किया है.
संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवर्टन, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह.
साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेट कीपर), शाहरुख खान, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुथार.
CSK vs GT Live Score: धोनी का इंतजार जारी
चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस के दौरान बताया कि प्लेइंग-11 में विकेटकीपर बल्लेबाज उर्विल पटेल को शामिल किया गया है. दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के खेलने का इंतजार अब तक कायम है. वह इस सीजन में एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं. चोट के कारण धोनी प्लेइंग-11 में जगह नहीं बना पा रहे हैं.
गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. गिल ने अपनी प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया है. तेज गेंदबाज अरशद खान को उन्होंने टीम में लिया है.
आईपीएल में आज चेन्नई सुपरकिंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से है. इस मैच को जीतने वाली टीम को 2 अंक मिलेंगे. अंक तालिका में चेन्नई पांचवें और गुजरात सातवें स्थान पर है. चेन्नई के सात मैचों में 6 और गुजरात के इतने ही मैचों में 6 अंक ही हैं. चेन्नई का नेट रनरेट गुजरात से बेहतर है.