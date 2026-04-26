Advertisement
trendingNow13193647
Hindi Newsक्रिकेटCSK vs GT Live Score: चेन्नई सुपरकिंग्स को दूसरा झटका, संजू सैमसन के बाद उर्विल पटेल भी आउट, ऋतुराज-सरफराज क्रीज पर

CSK vs GT Live Score: चेन्नई सुपरकिंग्स को दूसरा झटका, संजू सैमसन के बाद उर्विल पटेल भी आउट, ऋतुराज-सरफराज क्रीज पर

IPL 2026, CSK vs GT Live Score Updates: आईपीएल 2026 के 37वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स और गुजरात टाइटंस की टीमें आमने-सामने हैं. गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. चेन्नई के 2 विकेट गिर गए. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और सरफराज खान क्रीज पर हैं. संजू सैमसन और उर्विल पटेल आउट हो गए.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 26, 2026, 03:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम गुजरात टाइटंस लाइव स्कोर. Photo Credit: BCCI
चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम गुजरात टाइटंस लाइव स्कोर. Photo Credit: BCCI
LIVE Blog

Chennai Super Kings vs Gujarat Titans Match LIVE Score: आईपीएल 2026 के 37वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स और गुजरात टाइटंस की टीमें आमने-सामने हैं. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में यह मुकाबला हो रहा है. गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने चेन्नई के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. चेन्नई के 2 विकेट गिर गए हैं.  कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और सरफराज खान क्रीज पर हैं.

संजू सैमसन 15 गेंद पर 11 रन बनाकर आउट हो गए. कगिसो रबाडा की गेंद पर विकेटकीपर जोस बटलर ने उनका कैच लिया. उर्विल पटेल 3 गेंद पर 4 रन बनाकर कगिसो रबाडा की गेंद पर जेसन होल्डर को कैच दे बैठे. प्लेइंग-11 की बात करें तो गुजरात की टीम में तेज गेंदबाज अरशद खान आए हैं. दूसरी ओर, चेन्नई सुपरकिंग्स में विकेटकीपर बल्लेबाज उर्विल पटेल को मौका मिला है. उर्विल इस सीजन में अपना पहला मैच खेल रहे हैं. फैंस को दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की वापसी का इंतजार अब तक है. वह इस मैच में भी नहीं उतरे हैं.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं

Add Zee News as a Preferred Source

चेन्नई सुपरकिंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवर्टन, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, मुकेश चौधरी, प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉर्ट, मैट हेनरी, उर्विल पटेल, महेंद्र सिंह धोनी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, ज़कारी फाउलकेस, आकाश मधवाल, अमन खान, रामकृष्ण घोष.

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मानव सुथार, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, निशांत सिंधु, अरशद खान, ल्यूक वुड, कॉनर एस्टरहुइजन, इशांत शर्मा, जयंत यादव, आर साई किशोर, कुलवंत खेजरोलिया, कुमार कुशाग्र, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा.

 

 

26 April 2026
15:41 PM

CSK vs GT Live Score: चेन्नई की बैटिंग शुरू

गुजरात टाइटंस के खिलाफ चेन्नई सुपरकिंग्स की बल्लेबाजी शुरू हो गई है. संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ क्रीज पर है. दोनों ने मिलकर धीमी शुरुआत की है. चेन्नई का स्कोर 2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 11 रन बनाकर नाबाद हैं. सैमसन 12 गेंद पर 11 रन बनाकर नाबाद हैं. ऋतुराज ने अभी तक एक भी गेंद का सामना नहीं किया है.

15:10 PM

CSK vs GT Live Score: चेन्नई सुपरकिंग्स की प्लेइंग-11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवर्टन, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह.

15:09 PM

CSK vs GT Live Score: गुजरात टाइटंस की प्लेइंग-11

साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेट कीपर), शाहरुख खान, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुथार.

15:08 PM

CSK vs GT Live Score: धोनी का इंतजार जारी

चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस के दौरान बताया कि प्लेइंग-11 में विकेटकीपर बल्लेबाज उर्विल पटेल को शामिल किया गया है. दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के खेलने का इंतजार अब तक कायम है. वह इस सीजन में एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं. चोट के कारण धोनी प्लेइंग-11 में जगह नहीं बना पा रहे हैं.

15:03 PM

CSK vs GT Live Score: गुजरात ने जीता टॉस

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. गिल ने अपनी प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया है. तेज गेंदबाज अरशद खान को उन्होंने टीम में लिया है.

14:59 PM

CSK vs GT Live Score: 2 अंकों की लड़ाई

आईपीएल में आज चेन्नई सुपरकिंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से है. इस मैच को जीतने वाली टीम को 2 अंक मिलेंगे. अंक तालिका में चेन्नई पांचवें और गुजरात सातवें स्थान पर है. चेन्नई के सात मैचों में 6 और गुजरात के इतने ही मैचों में 6 अंक ही हैं. चेन्नई का नेट रनरेट गुजरात से बेहतर है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Chennai Super KingsGujarat Titans

Trending news

BJP नेता मर्यादा नहीं लांघते... TMC में डर का माहौल; CM ममता पर स्मृति ईरानी का हमला
West Bengal Election 2026
BJP नेता मर्यादा नहीं लांघते... TMC में डर का माहौल; CM ममता पर स्मृति ईरानी का हमला
इस राज्य में अचानक कैसे बंद हो गए 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप? CM ने फौरन बुलाई बैठक
Petrol Diesel News
इस राज्य में अचानक कैसे बंद हो गए 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप? CM ने फौरन बुलाई बैठक
बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर भड़के राहुल, बोले- लोकतंत्र नहीं TMC का...
Rahul Gandhi on TMC
बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर भड़के राहुल, बोले- लोकतंत्र नहीं TMC का...
मां दुर्गा - मां काली जाग चुकी हैं... रवि किशन ने बंगाल चुनाव पर क्या समझाया?
West Bengal Election 2026
मां दुर्गा - मां काली जाग चुकी हैं... रवि किशन ने बंगाल चुनाव पर क्या समझाया?
आज दुनिया तनावों से गुजर रही है... पीएम ने बताई 'बुद्ध के विचारों' की अहमियत
PM Modi
आज दुनिया तनावों से गुजर रही है... पीएम ने बताई 'बुद्ध के विचारों' की अहमियत
सांसदों की शिष्टाचार मीटिंग्स या कुछ और...? AAP में बगावत के बीच उद्धव गुट में हलचल!
uddhav thackeray
सांसदों की शिष्टाचार मीटिंग्स या कुछ और...? AAP में बगावत के बीच उद्धव गुट में हलचल!
लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं...ट्रंप के डिनर में गोलीबारी के बाद क्या बोले PM मोदी
Donald Trump
लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं...ट्रंप के डिनर में गोलीबारी के बाद क्या बोले PM मोदी
अल नीनो भारत में बरपाएगा कहर, मानसून होगा लाचार; गर्मी लाएगी किसानों के लिए भूचाल!
El Nino
अल नीनो भारत में बरपाएगा कहर, मानसून होगा लाचार; गर्मी लाएगी किसानों के लिए भूचाल!
गुजरात में आज डाले जा रहे हैं वोट, भाजपा ने पहले ही ले रखी है बढ़त
Gujarat Elections
गुजरात में आज डाले जा रहे हैं वोट, भाजपा ने पहले ही ले रखी है बढ़त
भवानीपुर की जंग: 100 मीटर दूर सुवेंदु की रैली से हुआ ऐसा शोर कि भड़क गईं ममता बनर्जी
West Bengal Election 2026
भवानीपुर की जंग: 100 मीटर दूर सुवेंदु की रैली से हुआ ऐसा शोर कि भड़क गईं ममता बनर्जी