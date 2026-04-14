CSK vs KKR Live Score: रहाणे ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, प्लेइंग 11 में धुरंधर की वापसी से खुश हुए फैंस

CSK Vs KKR Live Score, IPL 2026 22nd Match Scorecard: आईपीएल 2026 का कारवां अब 22वें मैच तक पहुंच चुका है. एमए चिदंबरम स्टेडियम में हो रहे मुकाबले में अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. केकेआर की प्लेइंग इलेवन में स्टार स्पिनर वरुण चकवर्ती की वापसी हुई है. सीएसके फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि इस मैच में भी एमएस धोनी नहीं खेल रहे हैं. ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली टीम ने पिछले मैच में सीजन की पहली जीत हासिल की और सीएसके इस मोमेंटम को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं, अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम केकेआर ने अभी तक जीत का खाता नहीं खोला है. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स 10वें स्थान पर है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स उनसे ठीक ऊपर यानी 9वें नंबर पर है.

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