CSK vs KKR Live Score: रहाणे ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, प्लेइंग 11 में धुरंधर की वापसी से खुश हुए फैंस

Chennai super kings vs kolkata knights riders, IPL 2026 22nd Match Scorecard: आईपीएल 2026 का 22वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जा रहा है. एमए चिदंबरम स्टेडियम में हो रहे मुकाबले में अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. केकेआर की प्लेइंग इलेवन में स्टार स्पिनर वरुण चकवर्ती की वापसी हुई है. सीएसके फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि इस मैच में भी एमएस धोनी नहीं खेल रहे हैं.
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CSK Vs KKR Live Score, IPL 2026 22nd Match Scorecard: आईपीएल 2026 का कारवां अब 22वें मैच तक पहुंच चुका है. एमए चिदंबरम स्टेडियम में हो रहे मुकाबले में अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. केकेआर की प्लेइंग इलेवन में स्टार स्पिनर वरुण चकवर्ती की वापसी हुई है. सीएसके फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि इस मैच में भी एमएस धोनी नहीं खेल रहे हैं. ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली टीम ने पिछले मैच में सीजन की पहली जीत हासिल की और सीएसके इस मोमेंटम को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं, अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम केकेआर ने अभी तक जीत का खाता नहीं खोला है. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स 10वें स्थान पर है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स उनसे ठीक ऊपर यानी 9वें नंबर पर है.
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चेन्नई सुपर किंग्स के तमाम फैंस को अपने पसंदीदा खिलाड़ी एमएस धोनी को खेलते देखने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा. ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस पर कन्फर्म किया कि प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं है. इसका मतलब है कि माही केकेआर के खिलाफ भी नहीं खेलेंगे. वहीं, कोलकाता की प्लेइंग इलेवन में वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है.
चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग 11): संजू सैमसन (डब्ल्यू), रुतुराज गायकवाड़ (सी), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, खलील अहमद
कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग 11): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी
अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, नवदीप सैनी, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा
ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, अकील होसेन, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह
आईपीएल में अब तक सीएसके और केकेआर एक दूसरे के खिलाफ 31 बार खेल चुके हैं, जिसमें सीएसके ने 20 बार और केकेआर ने 11 बार जीत हासिल की है. 2022 से दोनों टीमें 6 बार आमने-सामने हुईं हैं और दोनों को 3-3 मुकाबलों में जीत मिली है.
आईपीएल 2026 में केकेआर का अब तक का सफर चेन्नई सुपर किंग्स से भी खराब रहा है. कोलकाता नाइट राइडर्स इकलौती ऐसी टीम है, जिसने आईपीएल 2026 में अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा है. उनके खाते में एक अंक इसलिए हैं, क्योंकि पंजाब किंग्स के खिलाफ उनका मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था. पॉइंट्स टेबल पर केकेआर आखिरी स्थान पर है.
आईपीएल 2026 में चेन्नई एक्सप्रेस को जीत की पटरी पर सवार होने में 4 मैच लग गए. हार की हैट्रिक के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीत का खाता खोला. उस मुकाबले में संजू सैमसन ने पीली जर्सी में पहला शतक भी ठोका. इससे पहले सीएसके को आरसीबी, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ की टीम 4 मैचों में 3 हार और एक जीत के साथ 9वें स्थान पर है.
चेन्नई सुपर किंग्स के तमाम फैंस अपने 'थाला' यानी एमएस धोनी को खेलते देखने के लिए बेताब हैं. ये इंतजार अब लंबा होते जा रहा है, जिसे सीएसके फैंस सह नहीं पा रहे हैं. रिपोर्ट ये सामने आई थी कि माही चोट से उभर चुके हैं और केकेआर के खिलाफ मैच में मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं. हालांकि, इसपर फाइनल मुहर नहीं लगी है. धोनी खेलेंगे या नहीं... ये टॉस के दौरान पता चलेगा.
चेन्नई सुपर किंग्स की टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, खलील अहमद, मैथ्यू शॉर्ट, अकील होसेन, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, मैट हेनरी, रामकृष्ण घोष, एमएस धोनी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, उर्विल पटेल, अमन खान, जैकरी फोल्क्स
कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, नवदीप सैनी, कार्तिक त्यागी, मनीष पांडे, वैभव अरोड़ा, तेजस्वी दहिया, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, ब्लेसिंग मुजरबानी, सौरभ दुबे, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, प्रशांत सोलंकी, वरुण चक्रवर्ती, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा