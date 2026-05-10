CSK vs LSG Live Score: चेन्नई सुपरकिंग्स ने लखनऊ सुपरजाएंट्स के खिलाफ जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला

IPL 2026 Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants LIVE Score: चेन्नई सुपरकिंग्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स की टीमें रविवार (10 मई) को चेन्नई के एमए ​​चिदंबरम स्टेडियम में आमने-सामने हैं. चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. उन्होंने टीम में कोई बदलाव नहीं किया है. चेन्नई ने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत हासिल की थी. वहीं, लखनऊ ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को हराया था.

यह दोनों टीमों का 11वां मैच है. चेन्नई ने अपने पिछले तीन मैच जीते हैं और सीजन की खराब शुरुआत के बाद अपने कैंपेन को फिर से शुरू किया है. 10 मैचों में 10 पॉइंट्स के साथ चेन्नई के पास अभी भी टॉप चार में जगह बनाने का अच्छा मौका है. दूसरी ओर, लखनऊ के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है. उसने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर सीजन की अपनी तीसरी जीत हासिल की.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

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चेन्नई सुपरकिंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवर्टन, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, मैट हेनरी, सरफराज खान, मैथ्यू शॉर्ट, श्रेयस गोपाल, शिवम दुबे, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, आकाश मधवाल, अमन खान, जकारी फाउलकेस, प्रशांत वीर.

लखनऊ सुपर जाएंट्स : मिचेल मार्श, अर्शिन कुलकर्णी, निकोलस पूरन, एडेन मार्कराम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, दिग्वेश सिंह राठी, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, मयंक यादव, आवेश खान, जॉर्ज लिंडे, जोश इंग्लिस, एनरिच नॉर्खिया, मणिमारन सिद्धार्थ, मैथ्यू ब्रीट्जके, मोहसिन खान, अर्जुन तेंदुलकर, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, आकाश महाराज सिंह, मुकुल चौधरी, नमन तिवारी.