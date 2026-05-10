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Hindi Newsक्रिकेटCSK vs LSG Live Score: चेन्नई सुपरकिंग्स ने लखनऊ सुपरजाएंट्स के खिलाफ जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला

CSK vs LSG Live Score: चेन्नई सुपरकिंग्स ने लखनऊ सुपरजाएंट्स के खिलाफ जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला

IPL 2026, CSK vs LSG LIVE Score: चेन्नई सुपरकिंग्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स की टीमें रविवार (10 मई) को चेन्नई के एमए ​​चिदंबरम स्टेडियम में आमने-सामने हैं. चेन्नई ने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत हासिल की थी. वहीं, लखनऊ ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को हराया था.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 10, 2026, 03:22 PM IST
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चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स लाइव स्कोर. Photo Credit: BCCI
चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स लाइव स्कोर. Photo Credit: BCCI
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IPL 2026 Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants LIVE Score: चेन्नई सुपरकिंग्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स की टीमें रविवार (10 मई) को चेन्नई के एमए ​​चिदंबरम स्टेडियम में आमने-सामने हैं. चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. उन्होंने टीम में कोई बदलाव नहीं किया है. चेन्नई ने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत हासिल की थी. वहीं, लखनऊ ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को हराया था.

यह दोनों टीमों का 11वां मैच है. चेन्नई ने अपने पिछले तीन मैच जीते हैं और सीजन की खराब शुरुआत के बाद अपने कैंपेन को फिर से शुरू किया है. 10 मैचों में 10 पॉइंट्स के साथ चेन्नई के पास अभी भी टॉप चार में जगह बनाने का अच्छा मौका है. दूसरी ओर, लखनऊ के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है. उसने पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर सीजन की अपनी तीसरी जीत हासिल की.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

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चेन्नई सुपरकिंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवर्टन, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, मैट हेनरी, सरफराज खान, मैथ्यू शॉर्ट, श्रेयस गोपाल, शिवम दुबे, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, आकाश मधवाल, अमन खान, जकारी फाउलकेस, प्रशांत वीर.

लखनऊ सुपर जाएंट्स : मिचेल मार्श, अर्शिन कुलकर्णी, निकोलस पूरन, एडेन मार्कराम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, दिग्वेश सिंह राठी, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, मयंक यादव, आवेश खान, जॉर्ज लिंडे, जोश इंग्लिस, एनरिच नॉर्खिया, मणिमारन सिद्धार्थ, मैथ्यू ब्रीट्जके, मोहसिन खान, अर्जुन तेंदुलकर, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, आकाश महाराज सिंह, मुकुल चौधरी, नमन तिवारी.

10 May 2026
15:18 PM

CSK vs LSG Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

लखनऊ सुपर जाएंट्स: मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), एडेन मार्करम, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव.
चेन्नई सुपरकिंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन, अकील हुसैन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मुकेश चौधरी.

लखनऊ सुपर जाएंट्स इम्पैक्ट सब्स: मुकुल चौधरी, आवेश खान, अब्दुल समद, मणिमारन सिद्धार्थ, मयंक यादव.
चेन्नई सुपरकिंग्स इम्पैक्ट सब्स: गुरजपनीत सिंह, प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, आकाश मधवाल.
 

15:05 PM

CSK vs LSG Live Score: चेन्नई ने जीता टॉस

चेन्नई सुपरकिंग्स ने लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ टॉस जीत लिया है. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. लखनऊ की टीम यहां पहले बैटिंग करेंगे. चेन्नई की टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. लखनऊ ने मयंक यादव की जगह आवेश खान को मौका दिया है.

14:49 PM

CSK vs LSG Live Score: सम्मान के लिए खेलेगी लखनऊ की टीम

अंक तालिका में दसवें नंबर पर आने के बाद लखनऊ सुपर जाएंट्स के लिए अब यह क्वालिफिकेशन से ज्यादा इज्जत की बात हो गई है. कुछ ही मैच बचे हैं. ऋषभ पंत की लीडरशिप वाली टीम IPL के बचे हुए लीग स्टेज में जीत हासिल करना चाहती है.

14:47 PM

CSK vs LSG Live Score: क्या धोनी आज खेलेंगे?

महेंद्र सिंह धोनी के आज अपना पहला आईपीएल 2026 मैच खेलने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि फ्रेंचाइजी के अपने लाइन-अप में बदलाव करने की उम्मीद कम है. इसमें सीजन की खराब शुरुआत के बाद कुछ बैलेंस आया है.

14:40 PM

CSK vs LSG Live Score: कहां देख पाएंगे मैच?

चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स लीग-स्टेज मैच चेपॉक के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा. फैंस चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर एक्टिव सब्सक्रिप्शन के साथ उपलब्ध होगी.

14:36 PM

CSK vs LSG Live Score: चेन्नई और लखनऊ में मुकाबला 

नमस्ते और इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच के लाइव कवरेज में आपका स्वागत है. लाइव अपडेट के लिए बने रहें. चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स मैच 03:30 बजे पर शुरू होगा, जबकि टॉस खेल शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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