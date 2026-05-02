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Hindi Newsक्रिकेटCSK vs MI Live Score: चेपॉक में महाजंग, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार्दिक ने जीता टॉस, मुंबई इंडियंस की पहले बल्लेबाजी

CSK vs MI Live Score: चेपॉक में महाजंग, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार्दिक ने जीता टॉस, मुंबई इंडियंस की पहले बल्लेबाजी

IPL 2026 Today Match, CSK vs MI Live Score: आईपीएल 2026 के 44वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से हो रहा है. चेपॉक स्टेडियम में हो रहे मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

 

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 02, 2026, 07:06 PM IST
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चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस लाइव स्कोर (AI IMAGE)
चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस लाइव स्कोर (AI IMAGE)
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Chennai super kings vs Mumbai Indians Live Score: आईपीएल 2026 में आज महाजंग होने वाली है. चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से हो रहा है. मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

 

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02 May 2026
18:35 PM

CSK vs MI Live Score: सीएसके की संभावित प्लेइंग XII

ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा/एमएस धोनी, जेमी ओवरटन, प्रशांत वीर/अकील होसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, स्पेंसर जॉनसन/मुकेश चौधरी, गुरजापनीत सिंह.

18:30 PM

CSK vs MI Live Score: मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग XII

रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), विल जैक्स, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), रॉबिन मिंज, शार्दुल ठाकुर, कॉर्बिन बॉश/ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर, मयंक मारकंडे

18:20 PM

CSK vs MI Live Score: पॉइंट्स टेबल पर कहां है मुंबई और चेन्नई?

आईपीएल 2026 में 5-5 बार की दो चैंपियन टीमों का हाल बुरा रहा है. मुंबई इंडियंस ने तो अभी तक खेले गए 8 मैचों में से सिर्फ 2 में जीत दर्ज की है और हार्दिक की टीम पॉइंट्स टेबल पर आखिरी पायदान पर है. वहीं, शुरुआत में हार की हैट्रिक लगाने के बाद चेन्नई एक्सप्रेस जीत की पटरी पर तो लौटी, लेकिन इसे बरकरार रखने में असफल रही. फिलहाल सीएसके पॉइंट्स टेबल पर 6 अंकों के साथ 7वें नंबर पर है.

18:15 PM

CSK vs MI Live Score: कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

आईपीएल में अब तक खेले गए 40 मुकाबलों में मुंबई इंडियंस (एमआई) चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) से मामूली अंतर से आगे है. 2 मई, 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, मुंबई इंडियंस 21-19 से आगे है. अक्सर आईपीएल का "एल क्लासिको" कहे जाने वाले इन दो पांच बार के चैंपियनों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा का लंबा इतिहास रहा है. हेड टू हेड रिकॉर्ड में एमआई का दबदबा रहा है, लेकिन हाल ही में सीएसके ने शानदार वापसी की है.

18:12 PM

CSK vs MI Live Score: सीएसके से बदला लेने उतरेगी मुंबई इंडियंस

पिछली बार जब दोनों टीमें आमने-सामने हुई थी, तब सीएसके ने हार्दिक पांड्या की टीम को उनके घर पर बुरी तरह रौंदा था. वानखेड़े में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस को 103 रनों से हार का सामना करना पड़ा, जो आईपीएल के इतिहास में इस टीम की सबसे बड़ी हार भी थी. आज हार्दिक एंड कंपनी ऋतुराज गायकवाड़ की सेना से बदला लेने के इरादे से उतरेगी. उस मुकाबले में संजू सैमसन ने शानदार शतक ठोका था.

18:09 PM

CSK vs MI Live Score: दोनों टीमों का स्क्वॉड

चेन्नई सुपर किंग्स टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, अकील होसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, मुकेश चौधरी, प्रशांत वीर, रामकृष्ण घोष, मैथ्यू शॉर्ट, एमएस धोनी, मैट हेनरी, स्पेंसर जॉनसन, जैकरी फॉल्क्स, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, आकाश मधवाल, अमन खान

मुंबई इंडियंस टीम: विल जैक्स, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या(कप्तान), रॉबिन मिंज, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर, अश्विनी कुमार, शार्दुल ठाकुर, मयंक रावत, रघु शर्मा, कृष भगत, राज बावा, रोहित शर्मा, दीपक चाहर, क्विंटन डी कॉक, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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