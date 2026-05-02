CSK vs MI Live Score: चेपॉक में महाजंग, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार्दिक ने जीता टॉस, मुंबई इंडियंस की पहले बल्लेबाजी

IPL 2026 Today Match, CSK vs MI Live Score: आईपीएल 2026 के 44वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से हो रहा है. चेपॉक स्टेडियम में हो रहे मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.