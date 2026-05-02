CSK vs MI Live Score: चेपॉक में महाजंग, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार्दिक ने जीता टॉस, मुंबई इंडियंस की पहले बल्लेबाजी

IPL 2026 Today Match, CSK vs MI Live Score: आईपीएल 2026 के 44वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से हो रहा है. चेपॉक स्टेडियम में हो रहे मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.
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ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा/एमएस धोनी, जेमी ओवरटन, प्रशांत वीर/अकील होसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, स्पेंसर जॉनसन/मुकेश चौधरी, गुरजापनीत सिंह.
रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), विल जैक्स, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), रॉबिन मिंज, शार्दुल ठाकुर, कॉर्बिन बॉश/ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर, मयंक मारकंडे
आईपीएल 2026 में 5-5 बार की दो चैंपियन टीमों का हाल बुरा रहा है. मुंबई इंडियंस ने तो अभी तक खेले गए 8 मैचों में से सिर्फ 2 में जीत दर्ज की है और हार्दिक की टीम पॉइंट्स टेबल पर आखिरी पायदान पर है. वहीं, शुरुआत में हार की हैट्रिक लगाने के बाद चेन्नई एक्सप्रेस जीत की पटरी पर तो लौटी, लेकिन इसे बरकरार रखने में असफल रही. फिलहाल सीएसके पॉइंट्स टेबल पर 6 अंकों के साथ 7वें नंबर पर है.
आईपीएल में अब तक खेले गए 40 मुकाबलों में मुंबई इंडियंस (एमआई) चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) से मामूली अंतर से आगे है. 2 मई, 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, मुंबई इंडियंस 21-19 से आगे है. अक्सर आईपीएल का "एल क्लासिको" कहे जाने वाले इन दो पांच बार के चैंपियनों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा का लंबा इतिहास रहा है. हेड टू हेड रिकॉर्ड में एमआई का दबदबा रहा है, लेकिन हाल ही में सीएसके ने शानदार वापसी की है.
पिछली बार जब दोनों टीमें आमने-सामने हुई थी, तब सीएसके ने हार्दिक पांड्या की टीम को उनके घर पर बुरी तरह रौंदा था. वानखेड़े में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस को 103 रनों से हार का सामना करना पड़ा, जो आईपीएल के इतिहास में इस टीम की सबसे बड़ी हार भी थी. आज हार्दिक एंड कंपनी ऋतुराज गायकवाड़ की सेना से बदला लेने के इरादे से उतरेगी. उस मुकाबले में संजू सैमसन ने शानदार शतक ठोका था.
चेन्नई सुपर किंग्स टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, अकील होसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, मुकेश चौधरी, प्रशांत वीर, रामकृष्ण घोष, मैथ्यू शॉर्ट, एमएस धोनी, मैट हेनरी, स्पेंसर जॉनसन, जैकरी फॉल्क्स, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, आकाश मधवाल, अमन खान
मुंबई इंडियंस टीम: विल जैक्स, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या(कप्तान), रॉबिन मिंज, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर, अश्विनी कुमार, शार्दुल ठाकुर, मयंक रावत, रघु शर्मा, कृष भगत, राज बावा, रोहित शर्मा, दीपक चाहर, क्विंटन डी कॉक, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार