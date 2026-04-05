IPL 2026, CSK vs RCB Highlights: RCB ने चेन्नई को 43 रनों से धोया, टिम डेविड रहे जीत के हीरो, CSK ने लगाई हार की हैट्रिक

Royal challengers Bengaluru vs Chennai super kings Highlights: आज यानी 5 अप्रैल को चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच जबरदस्त भिडंत हुई. आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जबरदस्त बैटिंग की और चेन्नई के सामने 251 रनों का लक्ष्य रखा जवाब में सीएसके की टीम महज 207 रन बना पाई और RCB ने यह मैच 43 रनों से अपने नाम किया. चेन्नई की शुरुआत बेहद ही ज्यादा खराब रही संजू सैमसन ने एक बार फिर निराश किया. सरफराज खान ने 25 गेंदों में तेजी से 50 रन बनाते हुए शानदार पारी खेली हालांकि, वह अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं ले जा सके. उसके बाद प्रशांतवीर और जेमी ओवरटर्न ने मैच को आखिर तक खींचा. लेकिन, वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. इस हार के साथ चेन्नई की इस टूर्नामेंट में लगातार तीसरी हार हुई है. वहीं, आरसीबी ने अपने घर में सीएसके को बुरी तरह रौंदकर टूर्नामेंट में दूसरी जीत दर्ज की है.

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इससे पहले आरसीबी की पारी के दौरान शुरुआत से ही आरसीबी ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है. विराट कोहली के जल्दी आउट हो जाने के बाद मोर्चा संभाला देवदत्त पड्डिकल ने और उन्होंने जबरदस्त फिफ्टी लगाई और उनके साथ कप्तान रजत पाटीदार ने बेहतरीन पारी खेलते हुए 6 छक्कों की मदद से 48 रन बनाए. लेकिन, आखिर में टिम डेविड ने ऐसी तूफानी पारी खेली, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. डेविड ने 25 गेंदों में 8 गगनचुंबी छक्कों की मदद से आरसीबी का स्कोर 250 रन पहुंचा दिया.

हेड टू हेड आकंड़े

आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब तक कुल 34 मैच खेले जा चुके हैं. इनमें चेन्नई का पलड़ा भारी रहा है, जिसने 21 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि बैंगलोर ने 13 मैच जीते हैं. अगर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात करें, तो यहां दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है. इस मैदान पर अब तक 13 मैच खेले गए हैं, जिसमें दोनों टीमों ने 6-6 मुकाबले जीते हैं. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सका था.