IPL 2026, CSK vs RCB Highlights: RCB ने चेन्नई को 43 रनों से धोया, टिम डेविड रहे जीत के हीरो, CSK ने लगाई हार की हैट्रिक

CSK Vs RCB Live Score, IPL 2026 Match Today Highlights: आज आईपीएल का 11 वां मुकाबला सीजन के सबसे रोमांचक मुकाबलों साबित हुआ.. चेन्नई ने टॉस जीतकर आरसीबी को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था. देवदत्त पड्डिकल और कप्तान रजत पाटीदार ने मिलकर जमकर धूम मचाई और आखिर में बची कसर को टिम डेविड ने पूरी करते हुए महज 25 गेंदों में 70 रनों की तूफानी पारी खेलकर चेन्नई के सामने 251 रनों का लक्ष्य रखा है. लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम 204 रन ही बना पाई और ये मुकाबला 43 रनों से हार गई.
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Royal challengers Bengaluru vs Chennai super kings Highlights: आज यानी 5 अप्रैल को चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच जबरदस्त भिडंत हुई. आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जबरदस्त बैटिंग की और चेन्नई के सामने 251 रनों का लक्ष्य रखा जवाब में सीएसके की टीम महज 207 रन बना पाई और RCB ने यह मैच 43 रनों से अपने नाम किया. चेन्नई की शुरुआत बेहद ही ज्यादा खराब रही संजू सैमसन ने एक बार फिर निराश किया. सरफराज खान ने 25 गेंदों में तेजी से 50 रन बनाते हुए शानदार पारी खेली हालांकि, वह अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं ले जा सके. उसके बाद प्रशांतवीर और जेमी ओवरटर्न ने मैच को आखिर तक खींचा. लेकिन, वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. इस हार के साथ चेन्नई की इस टूर्नामेंट में लगातार तीसरी हार हुई है. वहीं, आरसीबी ने अपने घर में सीएसके को बुरी तरह रौंदकर टूर्नामेंट में दूसरी जीत दर्ज की है.
इससे पहले आरसीबी की पारी के दौरान शुरुआत से ही आरसीबी ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है. विराट कोहली के जल्दी आउट हो जाने के बाद मोर्चा संभाला देवदत्त पड्डिकल ने और उन्होंने जबरदस्त फिफ्टी लगाई और उनके साथ कप्तान रजत पाटीदार ने बेहतरीन पारी खेलते हुए 6 छक्कों की मदद से 48 रन बनाए. लेकिन, आखिर में टिम डेविड ने ऐसी तूफानी पारी खेली, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. डेविड ने 25 गेंदों में 8 गगनचुंबी छक्कों की मदद से आरसीबी का स्कोर 250 रन पहुंचा दिया.
आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब तक कुल 34 मैच खेले जा चुके हैं. इनमें चेन्नई का पलड़ा भारी रहा है, जिसने 21 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि बैंगलोर ने 13 मैच जीते हैं. अगर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात करें, तो यहां दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है. इस मैदान पर अब तक 13 मैच खेले गए हैं, जिसमें दोनों टीमों ने 6-6 मुकाबले जीते हैं. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सका था.
IPL 2026, CSK vs RCB LIVE Score: RCB ने सीएसके को 43 रनों से हराया
आरसीबी ने अपने घर में चेन्नई सुपरकिंग्स को 43 रनों से बुरी तरह से हराया है. इस जीत के साथ आरसीबी ने चेन्नई को लगातार चौथी बार रौंदा है. इस हार के साथ चेन्नई को लगातार तीसरी हार नसीब हुई है.
IPL 2026, CSK vs RCB LIVE Score: जीत के करीब आरसीबी
250 रन के पहाड़ जैसे स्कोर के जवाब में चेन्नई सुपरकिंग्स घुटने टेक चुकी है. 19 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर 204-9 है. अब आरसीबी जीत से महज 1 विकेट और दूर है.
IPL 2026, CSK vs RCB LIVE Score: जीत के करीब आरसीबी
चेन्नई सुपरकिंग्स ने 12 ओवर में 136 रन बनाकर 6 विकेट गंवा दिए हैं. क्रीज पर अब प्रशांतवीर और ओवरटर्न की जोड़ी है. सीएसके की हार अब लगभग तय मानी जा रही है. वहीं, आरसीबी ने मैच में पूरी तरह पकड़ बना ली है.
IPL 2026, CSK vs RCB LIVE Score:CSK की आधी टीम डग आउट में
आरसीबी के पहाड़ जैसे स्कोर के सामने मानो चेन्नई सुपरकिंग्स ने घुटने टेक दिए हैं. पहले सरफराज खान और अब 14 करोड़ी कार्तिक शर्मा तीसरी बार फेल हो चुके हैं. 7 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर 84-5 है.
IPL 2026, CSK vs RCB LIVE Score: चेन्नई सुपरकिंग्स को लगा तीसरा झटका
म्हात्रे और सैमसन के जल्दी आउट होने के बाद अब फील्ड पर सरफराज अहमद और कार्तिक शर्मा की जोड़ी टिकी हुई है. 6 ओवर के भीतर टीम का स्कोर 74-3 हो चला है. अभी भी सीएसके के लिए काफी लंबी जंग होने वाली है.
IPL 2026, CSK vs RCB LIVE Score: सीएसके का बुरा हाल
आरसीबी के पहाड़ जैसे स्कोर के सामने चेन्नई का बुरा हाल हो चुका है. पहले म्हात्रे और फिर अब संजू सैमसन का विकेट जा चुका है. वहीं, जैकब डफी को आज के मुकाबले में दूसरी सफलता मिली है.
IPL 2026, CSK vs RCB LIVE Score: सीएसको को दूसरा झटका
चेन्नई सुपरकिंग्स को दो ओवर के भीतर ही 2 बड़े झटके लग चुके हैं. पहले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और अब आयुष म्हात्रे आउट हो चुके हैं. 2 ओवर के बाद CSK का स्कोर 18-2 है.
IPL 2026, CSK vs RCB LIVE Score: RCB ने दिया चेन्नई को 251 रनों का लक्ष्य
आरसीबी के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई को जमकर धोया है. पहले फिल सॉल्ट, देवदत्त पड्डिकल, फिर रजत पाटीदार और फिर आखिर में टिम डेविड ने जो किया वो हमेशा के लिए इतिहास रह गया. इसी के साथ आरसीबी ने चेन्नई को दिया 251 रनों का लक्ष्य.
IPL 2026, CSK vs RCB LIVE Score: पाटीदार की तूफानी बल्लेबाजी
देवदत्त पड्डिकल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी का मोर्चा कप्तान रजत पाटीदार ने बखूबी संभाला है. उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 14 गेंदों में 40 रन बना दिए हैं, जिसमें 5 छक्के और 1 चौका शामिल है.
IPL 2026, CSK vs RCB LIVE Score: RCB का तूफान
आरसीबी के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे हुए महज 14 ओवर में 151-3 दिए हैं. शानदार लय में नजर आ रहे हैं देवदत्त पड्डिकल अपना विकेट दे बैठे, वह 50 रन बनाकर आउट हो चुके हैं.
IPL 2026, CSK vs RCB LIVE Score: RCB की धमाकेदार बल्लेबाजी
सॉल्ट के आउट होने के बाद पड्डिकल ने मानो रन गती को दूसरे गियर से पांचवें गियर में शिफ्ट कर दिया हो. दोनों ही मिलकर चेन्नई के गेंदबाजों को एक-एक करके जमकर पीट रहे हैं.
IPL 2026, CSK vs RCB LIVE Score: RCB को लगा दूसरा झटका
विराट कोहली के आउट होने के बाद आरसीबी की पारी संभल ही रही थी कि फिल सॉल्ट भी आउट हो गए. अब 11 ओवर के बाद बैंगलुरु का स्कोर 98-2 है. क्रीज पर कप्तान रजत पाटीदार और देवदत्त पड्डिकल मौजूद हैं.
IPL 2026, CSK vs RCB LIVE Score: आरसीबी का कमबैक
विराट कोहली का विकेट जल्दी खोने के बाद आरसीबी ने जोरदार वापसी की है. खासकर हम बात कर रहे हैं फिल सॉल्ट की बल्लेबाजी के बारे में. उनके साथ क्रीज पर देवदत्त पड्डिकल मौजूद हैं.
IPL 2026, CSK vs RCB LIVE Score:RCB को लगा पहला झटका
आरसीबी की शुरुआत कुछ खास नही रही है. विराट कोहली के रूप में टीम ने अपना पहला विकेट गंवा दिए हैं. 5 ओवर के भीतर टीम का स्कोर 43-1 है. नए बल्लेबाज देवदत्त पड्डिकल आ गए हैं.
IPL 2026, CSK vs RCB LIVE Score: RCB ने की पारी की शुरुआत
आरसीबी ने टॉस हारकर बल्लेबाजी करना शुरु कर दिया है. 3 ओवर बीत जाने के बात बैंगलुरु का स्कोर महज 17 रन बनाए हैं. क्रीज पर विराट कोहली और फिल साल्ट की जोड़ी मौजूद है.
IPL 2026, CSK vs RCB LIVE Score: चिन्नस्वामी में बरसेंगे रन
गौरतलब है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के इस ग्राउंड पर जमकर रन बनते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ग्राउंड एवरेज स्कोर 209 रन का रहा है. ऐसे में देखते हैं आज जीत किसकी होगी.
IPL 2026, CSK vs RCB LIVE Score: चेन्नई ने जीता टॉस
आरसीबी और चेन्नई के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में सीएसके ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. देखना दिलचस्प होगा आज जीत किसकी होता है.
CSK vs RCB LIVE Score: कांटे की टक्कर
अगर हाल के 5 मुकाबलों पर नजर डालें, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई देता है. आईपीएल 2025 में दोनों टीमों के बीच दो बार मुकाबला हुआ और दोनों ही बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीत दर्ज की.इसके अलावा 2024 सीजन में भी दोनों टीमें दो बार आमने-सामने आईं, जहां एक मैच चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता, जबकि दूसरा मुकाबला आरसीबी के नाम रहा. कुल मिलाकर पिछले 5 मैचों में से 3 में आरसीबी ने बाजी मारी है, जबकि 2 मैच चेन्नई ने अपने खाते में डाले हैं.
CSK vs RCB LIVE Score: हेड टू हेड आंकडे़
आईपीएल में आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब तक कुल 34 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें चेन्नई टीम का रिकॉर्ड बेहतर रहा है, जिसने 21 मैच जीते हैं, जबकि आरसीबी को 13 मुकाबलों में सफलता मिली है.वहीं, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात करें तो यहां दोनों टीमों के बीच अच्छी टक्कर देखने को मिली है. इस मैदान पर अब तक 13 मैच खेले गए हैं, जहां दोनों टीमों ने 6-6 मुकाबले अपने नाम किए हैं. यहां मुकाबला लगभग बराबरी का रहा है.
IPL 2026, SRH vs LSG LIVE Score: रविवार का महावार
आज चेन्नई सुपरकिंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बीच जबरदस्त भिडंत होनी है. दोनों ही टीमों के बीच हमेशा से कांटे की टक्कर देखने को मिलती है. ऐसे में आज भी देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होगी.