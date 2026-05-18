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Hindi Newsक्रिकेटCSK vs SRH Live Score: चेपॉक में IPL 2026 का आखिरी मुकाबला, मैदान पर उतरेंगे धोनी? चेन्नई और हैदराबाद के बीच जंग

CSK vs SRH Live Score: चेपॉक में IPL 2026 का आखिरी मुकाबला, मैदान पर उतरेंगे धोनी? चेन्नई और हैदराबाद के बीच जंग

IPL 2026 63rd Match, CSK vs SRH Live Score: आईपीएल 2026 के 63वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. चेपॉक स्टेडियम में ये सीजन का आखिरी मुकाबला है. सीएसके के स्टार खिलाड़ी एमएस धोनी अभी तक मैदान पर नहीं उतरे हैं. क्या माही आज चेन्नई के फैंस को खुश करेंगे? प्लेऑफ के लिहाज से ये मुकाबला काफी अहम है.

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 18, 2026, 05:44 PM IST
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चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद लाइव स्कोर
चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद लाइव स्कोर
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Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: आईपीएल 2026 में आज चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद से होगी. सीएसके के तमाम फैंस के लिए ये मुकाबला इमोशनल हो सकता है. चेपॉक में ये सीजन का आखिरी मैच है. करोड़ों फैंस एमएस धोनी को खेलते हुए देखना चाहते हैं, जो इस सीजन अभी तक मैदान पर नहीं उतरे हैं. देखना दिलचस्प होगा कि माही फैंस की ख्वाहिश पूरा करेंगे या अहम मैच में खेलने का रिस्क नहीं लेंगे. दोनों टीमों को पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. CSK को लखनऊ सुपर जायंट्स ने हराया था, वहीं SRH को गुजरात टाइटंस ने शर्मसार किया था. पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम महज 86 रनों पर सिमट गई थी.

 

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18 May 2026
17:46 PM

CSK vs SRH Live Score: सनराइजर्स हैदराबाद का स्क्वॉड

ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), स्मरण रविचंद्रन, हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन, अनिकेत वर्मा, लियाम लिविंगस्टोन, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, कामिंडु मेंडिस, दिलशान मदुशंका, गेराल्ड कोएत्ज़ी, जयदेव उनादकट, जीशान अंसारी, क्रेन्स फुलेट्रा, ओंकार तरमाले, आरएस अंबरीश, अमित कुमार

17:42 PM

CSK vs SRH Live Score: चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वॉड

संजू सैमसन (WK), रुतुराज गायकवाड़ (C), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, गुरजापनीत सिंह, सरफराज खान, अकील होसेन, मैथ्यू शॉर्ट, मैट हेनरी, एमएस धोनी, श्रेयस गोपाल, डियान फॉरेस्टर, जैकरी फॉल्क्स, राहुल चाहर, कुलदीप यादव, आकाश मधवाल, अमन खान, मैकनील नरोन्हा

17:35 PM

CSK vs SRH Live Score: चेपॉक में आखिरी बार खेलेंगे एमएस धोनी?

आज के मैच से जुड़ा सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है. चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 में अपने घर पर अंतिम मैच खेलने वाली है. 'थाला' इस सीजन अभी तक एक मैच भी नहीं खेले हैं. घुटने में तकलीफ की वजह से वो बाहर थे. हालांकि, कुछ दिनों से वो लगातार मैच से पहले प्रैक्टिस करते दिखे, लेकिन कभी खेलते नहीं दिखे. CSK के तमाम फैंस उन्हें सीजन के आखिरी मैच में बल्लेबाजी करते देखना चाहते हैं. माही फैंस की ख्वाहिश पूरी करेंगे या नहीं... ये तो टॉस के दौरान ही पता चलेगा.

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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