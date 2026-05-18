CSK vs SRH Live Score: चेपॉक में IPL 2026 का आखिरी मुकाबला, मैदान पर उतरेंगे धोनी? चेन्नई और हैदराबाद के बीच जंग

Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad Live Score: आईपीएल 2026 में आज चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत सनराइजर्स हैदराबाद से होगी. सीएसके के तमाम फैंस के लिए ये मुकाबला इमोशनल हो सकता है. चेपॉक में ये सीजन का आखिरी मैच है. करोड़ों फैंस एमएस धोनी को खेलते हुए देखना चाहते हैं, जो इस सीजन अभी तक मैदान पर नहीं उतरे हैं. देखना दिलचस्प होगा कि माही फैंस की ख्वाहिश पूरा करेंगे या अहम मैच में खेलने का रिस्क नहीं लेंगे. दोनों टीमों को पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. CSK को लखनऊ सुपर जायंट्स ने हराया था, वहीं SRH को गुजरात टाइटंस ने शर्मसार किया था. पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम महज 86 रनों पर सिमट गई थी.

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