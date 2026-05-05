DC vs CSK Live Score: चेन्नई के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स ने जीता टॉस, पहले बैटिंग का फैसला, देखें प्लेइंग-11

Delhi Capitals and Chennai Super Kings LIVE Update: आईपीएल 2026 में मंगलवार (5 मई) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपरकिंग्स से हो रहा है. दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. उन्होंने टीम में एक बदलाव करते हुए कायेल जेमीसन की जगह लुंगी एंगिडी को उतारा है. दूसरी ओर, ऋतुराज ने बताया कि तेज गेंदबाज रामकृष्ण घोष चोटिल हो गए हैं और टीम में अकील हुसैन के साथ गुरजपनीत सिंह वापस आए हैं.

दोनों टीमों को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इस मैच में जीत हासिल करनी होगी. अभी दिल्ली और चेन्नई 9 नौ मैचों में आठ पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में बीच में है. चेन्नई छठे तो दिल्ली सातवें स्थान पर है. दिल्ली कैपिटल्स की पहले ही सात मैच हार चुकी है. अगर वह आज हारती है तो उसका रास्ता लगभग बंद हो जाएगा.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली कैपिटल्स: केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नीतीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, काइल जेमीसन, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, टी नटराजन, डेविड मिलर, करुण नायर, दुष्मंथा चमीरा, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, आकिब नबी डार, रेहान अहमद, त्रिपुराना विजय, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, विप्रज निगम, माधव तिवारी.

चेन्नई सुपरकिंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन, प्रशांत वीर, श्रेयस गोपाल, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, कार्तिक शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, अकील हुसैन, मैट हेनरी, सरफराज खान, मैथ्यू शॉर्ट, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, आकाश मधवाल, अमन खान, गुरजपनीत सिंह, ज़कारी फाउलकेस.