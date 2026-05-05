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Hindi Newsक्रिकेटDC vs CSK Live Score: चेन्नई के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स ने जीता टॉस, पहले बैटिंग का फैसला, देखें प्लेइंग-11

DC vs CSK Live Score: चेन्नई के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स ने जीता टॉस, पहले बैटिंग का फैसला, देखें प्लेइंग-11

DC vs CSK LIVE Score, IPL 2026: आईपीएल 2026 में मंगलवार (5 मई) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपरकिंग्स से हो रहा है. दोनों टीमों को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इस मैच में जीत हासिल करनी होगी. दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 05, 2026, 07:17 PM IST
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चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स लाइव स्कोर. Photo Credit: BCCI
चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स लाइव स्कोर. Photo Credit: BCCI
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Delhi Capitals and Chennai Super Kings LIVE Update: आईपीएल 2026 में मंगलवार (5 मई) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपरकिंग्स से हो रहा है. दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है.  उन्होंने टीम में एक बदलाव करते हुए कायेल जेमीसन की जगह लुंगी एंगिडी को उतारा है. दूसरी ओर, ऋतुराज ने बताया कि तेज गेंदबाज रामकृष्ण घोष चोटिल हो गए हैं और टीम में अकील हुसैन के साथ गुरजपनीत सिंह वापस आए हैं.

दोनों टीमों को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इस मैच में जीत हासिल करनी होगी. अभी दिल्ली और चेन्नई 9 नौ मैचों में आठ पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में बीच में है. चेन्नई छठे तो दिल्ली सातवें स्थान पर है. दिल्ली कैपिटल्स की पहले ही सात मैच हार चुकी है. अगर वह आज हारती है तो उसका रास्ता लगभग बंद हो जाएगा.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

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दिल्ली कैपिटल्स: केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नीतीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, काइल जेमीसन, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, टी नटराजन, डेविड मिलर, करुण नायर, दुष्मंथा चमीरा, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, आकिब नबी डार, रेहान अहमद, त्रिपुराना विजय, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, विप्रज निगम, माधव तिवारी.

चेन्नई सुपरकिंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन, प्रशांत वीर, श्रेयस गोपाल, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, कार्तिक शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, अकील हुसैन, मैट हेनरी, सरफराज खान, मैथ्यू शॉर्ट, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, आकाश मधवाल, अमन खान, गुरजपनीत सिंह, ज़कारी फाउलकेस.

05 May 2026
19:04 PM

DC vs CSK Live Score: दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया

DC vs CSK Live Score: दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपरकिंग्स से हो रहा है. दोनों टीमों को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इस मैच में जीत हासिल करनी होगी. दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है.

18:42 PM

DC vs CSK Live Score: ऋतुराज गायकवाड़ पर नजर

आईपीएल 2026 के शुरुआती दौर में खराब फॉर्म से जूझने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ फॉर्म में वापस आ गए हैं. उन्होंने पिछले मैच में नाबाद 67 रन बनाए थे. यह उनका लगातार दूसरा अर्धशतक था. वह फाफ डुप्लेसिस को पीछे छोड़कर IPL में CSK के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए.

18:39 PM

DC vs CSK Live Score: पिच रिपोर्ट

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछले पांच मैचों में चेन्नई सुपरकिंग्स 3:2 से आगे है. इस सीजन में अरुण जेटली स्टेडियम की पिच नंबर 4 पर यह पहला गेम है. ESPNcricinfo के अनुसार, पिछले दो सीजन से पहले बैटिंग करने वाली टीम का रिकॉर्ड 3-2 है, भले ही पिछले आठ में से सात गेम में टॉस का फैसला चेज करने का रहा हो.

18:26 PM

DC vs CSK Live Score: केएल राहुल पर नजर

दिल्ली कैपिटल्स के स्टार खिलाड़ी केएल राहुल ने इस सीजन में अब तक नौ मैचों में 433 रन बनाए हैं. उन्हें ऑरेंज कैप की रेस में अभिषेक शर्मा (440) को पीछे छोड़ने के लिए आज रात सिर्फ आठ रन की जरूरत है.

18:20 PM

DC vs CSK Live Score: चेन्नई सुपरकिंग्स की संभावित प्लेइंग 11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवर्टन, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह.

इम्पैक्ट खिलाड़ी: सरफराज खान, मुकेश चौधरी, प्रशांत वीर.

18:17 PM

DC vs CSK Live Score: दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग 11

केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नीतीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, काइल जेमीसन, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, टी नटराजन.

इम्पैक्ट खिलाड़ी: डेविड मिलर, विप्रज निगम, करुण नायर, अभिषेक पोरेल, आकिब नबी दार.

18:14 PM

DC vs CSK Live Score: दिल्ली और चेन्नई में टक्कर

IPL 2026 के दिल्ली कैपिटल्स (DC) और चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के बीच मैच 48 के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. CSK और DC अभी टेबल में छठे और सातवें नंबर पर हैं. दोनों के नौ मैचों में आठ-आठ पॉइंट हैं और उनके बीच सिर्फ नेट रन रेट का फर्क है. दोनों में से कोई भी टीम जीतेगी तो वे प्लेऑफ की रेस में आगे हो जाएंगे. लेकिन कौन जीतेगा? जानने के लिए बने रहें.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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