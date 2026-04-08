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Hindi Newsक्रिकेटIPL DC vs GT Live Score: अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी, बिना बदलाव के उतरी दिल्ली, गुजरात में कप्तान गिल की वापसी

IPL DC vs GT Live Score: अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी, बिना बदलाव के उतरी दिल्ली, गुजरात में कप्तान गिल की वापसी

IPL 2026 DC vs GT Live Score Updates: IPL 2026 का कारवां अब 14वें मुकाबले तक आ पहुंचा है. आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप जी न्यूज स्पोर्ट्स के इस लाइव ब्लॉग में बने रहिए..

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 08, 2026, 07:14 PM IST
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IPL DC vs GT Live Score: अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी, बिना बदलाव के उतरी दिल्ली, गुजरात में कप्तान गिल की वापसी
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IPL 2026 DC vs GT Live Score Updates: IPL 2026 में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना गुजरात टाइटंस से हो रहा है. 19वें सीजन का यह 14वां मुकाबला है, जो अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है. इस सीजन DC और GT दोनों टीमें पहली बार आमने-सामने हैं. दोनों टीमें अपना तीसरा मैच खेलने उतरी हैं. दिल्ली पहले दोनों मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है, जबकि जीटी दोनों मैच हारकर 9वें नंबर पर है. इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए.कप्तान अक्षर पटेल ने पिछले मैच की प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि गुजरात में कप्तान शुभमन गिल की वापसी हुई है. 

Delhi Capitals vs Gujarat Titans Live Updates:दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स नीचे पढ़िए...

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08 April 2026
19:08 PM

Delhi Capitals vs Gujarat Titans Live Updates: दोनों कप्तानों ने क्या कहा?

अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर कहा 'हम गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर पिछले दो मैचों में लक्ष्य का पीछा अच्छे से किया गया है. एक नया विकेट, एक ताजा विकेट है, इसलिए हम पीछा करेंगे. देखते हैं कि विकेट कैसा व्यवहार करता है. हम जीटी को अच्छे स्कोर पर रोकने की कोशिश करेंगे और फिर पीछा करने की कोशिश करेंगे.

शुभमन गिल ने गर्दन की चोट के चलते पिछला मैच नहीं खेले थे. टॉस के दौरान उन्होंने बताया कि अब वो बेहतर फील कर रहे हैं. 

19:08 PM

Delhi Capitals vs Gujarat Titans Live Updates: गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन)

शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा.

19:03 PM

Delhi Capitals vs Gujarat Titans Live Updates: दिल्ली कैपिटल्स (प्लेइंग इलेवन)

केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, विप्रज निगम, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, मुकेश कुमार

19:02 PM

Delhi Capitals vs Gujarat Titans Live Updates: दिल्ली में कोई बदलाव नहीं, जीटी में गिल लौटे

दिल्ली ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि गुजरात की टीम में एक बदलाव हुआ है. शुभमन गिल वापस लौट आए हैं. उनकी वापसी से कुमार कुशाग्र को बाहर होना पड़ा है. 

18:19 PM

Delhi Capitals vs Gujarat Titans Live Updates: दिल्ली ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनीृ

दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है. इसका मतलब है कि शुभमन गिल की कप्तानी वाली जीटी पहले बैटिंग कर रही है. 

 

18:14 PM

Delhi Capitals vs Gujarat Titans Live Updates: बारिश डाल सकती है खलल

AccuWeather के अनुसार, आज दिल्ली में बारिश की संभावना 40-45 प्रतिशत है. सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक हल्की बारिश की आशंका है. 12 बजे के बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल सकता है. 4 बजे के बाद बारिश का अनुमान 20 प्रतिशत रह जाएगा, जबकि मैच 6 से 7 बजे के दौरान 10-15 प्रतिशत बारिश के होने की आस है. 7 बजकर 30 मिनट पर मैच शुरू होगा. ऐसे में देखना होगा कि बारिश क्या गुल खिलाती है. फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि मैच तय समय पर शुरू हो.

 

18:10 PM

Delhi Capitals vs Gujarat Titans Live Updates: बारिश के 70 फीसदी चांस

आज दिल्ली का मौसम साफ नहीं है. दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुबह बारिश हुई है. मैच के वक्त बारिश की 70 फीसदी आशंका बताई जा रही है. अगर इस मैच में बारिश आई तो मजा किरकिरा होने वाला है. इससे पहले केकेआर बनाम पंजाब किंग्स का मैच बारिश से धुल चुका है. 7 अप्रैल को मुंबई बनाम राजस्थान के बीच हुए मैच में भी बारिश ने खलल डाला था. इसलिए मैच 11-11 ओवर का हुआ. 

18:09 PM

Delhi Capitals vs Gujarat Titans Live Updates: दिल्ली की संभावित प्लेइंग इलेवन

केएल राहुल (विकेटकीपर), पृथ्वी शॉ, पथुम निसांका, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), विपरज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन और मुकेश कुमार.

18:08 PM

Delhi Capitals vs Gujarat Titans Live Updates: गुजरात की संभावित प्लेइंग इलेवन

शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, अशोक शर्मा और मोहम्मद सिराज.

18:05 PM

Delhi Capitals vs Gujarat Titans Live Updates: कैसा है दिल्ली की पिच, कितने रन बनेंगे?

दिल्ली की पिच बल्लेबाजों को मदद करती है. पहले 6 ओवरों में यहां तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद मिलती है, लेकिन फिर बल्लेबाज हावी हो जाते हैं. इस मैदान पर IPL में 98 मैच हो चुके हैं, आज 99वां मुकाबला होगा. पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 47 जबकि चेज करने वाली टीम ने 50 मैच जीते हैं. 1 मैच का रिजल्ट नहीं निकल सका.

यहां सबसे बड़ा स्कोर स्कोर 278/3 है, जो सनराइजर्स हैदराबाद ने 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बनाया था. मतलब यहां आज हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है. 

18:04 PM

Delhi Capitals vs Gujarat Titans Live Updates: शुभमन गिल कर रहे वापसी, दिल्ली के लिए ओपन करेंगे राहुल-शॉ

इस मैच के जरिए शुभमन गिल प्लेइंग 11 में वापसी कर रहे हैं. वो पिछला मैच नहीं खेले थे. वहीं दिल्ली की प्लेइंग 11 में युवा ओपनर पृथ्वी शॉ की एंट्री हो रही है. वो केएल राहुल के साथ पारी का आगाज करेंगे. ये जानकारी दिल्ली के कोच हेमंग बदानी ने दी है. 

18:02 PM

Delhi Capitals vs Gujarat Titans Live Updates: दोनों टीमों के टॉप परफॉर्मर कौन?

दिल्ली के लिए पहले 2 मैचों में युवा बैटर समीर रिजवी ने कमाल किया है. उन्होंने दोनों मैचों में फिफ्टी ठोककर 160 रन किए, जबकि गेंदबाजी में  टी नटराजन ने 2 मैचों में 4 विकेट लिए हैं, वहीं जीटी के लिए साई सुदर्शन ने बल्ले से 2 मैचों में 86 रन ठोकते और गेंद से  प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 मैचों में 4 विकेट लिए हैं. इन चारों ही खिलाड़ियों पर आज नजर रहने वाली है. 

17:59 PM

Delhi Capitals vs Gujarat Titans Live Updates: कौन मारेगी बाजी?

दिल्ली की टीम ने सबसे पहले लखनऊ को 6 विकेट से हराया, फिर दूसरे मैच में मुंबई के खिलाफ भी 6 विकेट से जीत हासिल की. अब आज गुजरात के खिलाफ वो तीसरा मैच खेलने उतरी है. जिसमें उसकी नजर जीत की हैट्रिक पूरी करने पर है. वहीं जीटी को पहले मैच में पंजाब किंग्स ने 3 विकेट से हराया था, और फिर दूसरे मैच में उसे राजस्थान ने 6 रनों से शिकस्त दी थी. जीटी आज जीत का खाता खोलना चाहेगी. 

17:55 PM

Delhi Capitals vs Gujarat Titans Live Updates: दिल्ली-गुजरात के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल में इन दोनों टीमों के बीच अब तक सिर्फ 7 मैच हुए हैं. इनमें से दिल्ली ने 3 जबकि जीटी ने 4 बार बाजी मारी है. पिछले सीजन यानी IPL 2025 में इन दोनों के बीच 2 मैच हुए थे और दोनों जीटी ने अपने नाम किए थे. 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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