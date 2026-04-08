IPL DC vs GT Live Score: अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी, बिना बदलाव के उतरी दिल्ली, गुजरात में कप्तान गिल की वापसी

IPL 2026 DC vs GT Live Score Updates: IPL 2026 में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना गुजरात टाइटंस से हो रहा है. 19वें सीजन का यह 14वां मुकाबला है, जो अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है. इस सीजन DC और GT दोनों टीमें पहली बार आमने-सामने हैं. दोनों टीमें अपना तीसरा मैच खेलने उतरी हैं. दिल्ली पहले दोनों मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है, जबकि जीटी दोनों मैच हारकर 9वें नंबर पर है. इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए.कप्तान अक्षर पटेल ने पिछले मैच की प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि गुजरात में कप्तान शुभमन गिल की वापसी हुई है.

Delhi Capitals vs Gujarat Titans Live Updates:दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स नीचे पढ़िए...