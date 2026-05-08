DC vs KKR Live Score: प्लेऑफ में पहुंचने की चुनौती... आज नहीं तो कभी नहीं, दिल्ली के खिलाफ कोलकाता ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग

DC vs KKR LIVE Score, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 51वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है. अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का चुनाव किया है. दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन में 2 बदलाव हुए हैं. करुन नायर और टी नटराजन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. मुकेश कुमार और विप्रज कुमार निगम की एंट्री हुई है.
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Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders Live Score: आईपीएल 2026 का कारवां अब 51वें मैच तक पहुंच चुका है. प्लेऑफ के लिहाज से देखें तो यहां से हर मुकाबला काफी अहम है. आज अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. केकेआर की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं है, वहीं दिल्ली ने दो बदलाव किए हैं. मुकेश कुमार और विप्रज कुमार निगम आज का मुकाबला खेल रहे हैं. पॉइंट्स टेबल पर KKR 8वें और DC 7वें नंबर पर है. आज जो टीम जीतेगी वो प्लेऑफ की रेस में बनी रहेगी, जबकि हारने वाली टीम का सफर लगभग समाप्त हो जाएगा.
देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग XI: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती
दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग XI: पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, मिचेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार
अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती
पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, मिचेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार
आईपीएल 2026 के 51वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. केकेआर की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं है, वहीं दिल्ली ने दो बदलाव किए हैं. मुकेश कुमार और विप्रज कुमार निगम आज का मुकाबला खेल रहे हैं.
आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल पर केकेआर 7 अंकों के साथ 8वें स्थान पर है. प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए उन्हें बाकी बचे 5 मैचों में जीत हासिल करनी होगी. इस स्थिति में उनके 17 अंक हो जाएंगे और केकेआर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी. 4 जीत भी उन्हें प्लेऑफ में पहुंचा सकती है, लेकिन इस स्थिति में बाकी मैचों के नतीजे भी उनके हिसाब से होनी जरूरी है. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स को टॉप-4 में क्वालिफाई करने के लिए बाकी बचे 4 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी होगी. अगर ऐसा हुआ तो उनके 16 अंक हो जाएंगे. एक हार उनका काम-तमाम करने के लिए काफी है.
कुल मैच: 35
केकेआर: 19
डीसी: 15
कोई परिणाम नहीं/टाई: 1
पिछले 3 मैचों की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स का दबदबा रहा है. इन तीनों मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा है.
दिल्ली कैपिटल्स टीम: पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, करुण नायर, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, विप्रज निगम, अभिषेक पोरेल, औकिब नबी डार, डेविड मिलर, दुशमंथा चमीरा, काइल जैमीसन, रेहान अहमद, मुकेश कुमार, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, त्रिपुराना। विजय, साहिल पारख, माधव तिवारी
कोलकाता नाइट राइडर्स टीम: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, रमनदीप सिंह, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी, टिम सीफर्ट, रचिन रवींद्र, ब्लेसिंग मुजाराबानी, मथीशा पथिराना। राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, प्रशांत सोलंकी, सौरभ दुबे, उमरान मलिक, दक्ष कामरा