DC vs KKR Live Score: प्लेऑफ में पहुंचने की चुनौती... आज नहीं तो कभी नहीं, दिल्ली के खिलाफ कोलकाता ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders Live Score: आईपीएल 2026 का कारवां अब 51वें मैच तक पहुंच चुका है. प्लेऑफ के लिहाज से देखें तो यहां से हर मुकाबला काफी अहम है. आज अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. केकेआर की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं है, वहीं दिल्ली ने दो बदलाव किए हैं. मुकेश कुमार और विप्रज कुमार निगम आज का मुकाबला खेल रहे हैं. पॉइंट्स टेबल पर KKR 8वें और DC 7वें नंबर पर है. आज जो टीम जीतेगी वो प्लेऑफ की रेस में बनी रहेगी, जबकि हारने वाली टीम का सफर लगभग समाप्त हो जाएगा.

देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग XI: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती

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दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग XI: पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, मिचेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार