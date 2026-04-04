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Hindi Newsक्रिकेटतबाही ही तबाही... नाम है समीर रिजवी, दिल्ली कैपिटल्स के लिए बने वन मैन आर्मी, मुंबई इंडियंस को अकेले धोया

तबाही ही तबाही... नाम है समीर रिजवी, दिल्ली कैपिटल्स के लिए बने 'वन मैन आर्मी', मुंबई इंडियंस को अकेले धोया

Delhi Capitals vs Mumbai Indians: आईपीएल 2026 के 8वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया. दिल्ली की इस शानदार जीत में युवा बल्लेबाज समीर रिजवी का सबसे अहम योगदान रहा. दाएं हाथ के खिलाड़ी ने मुश्किल स्थिति में 50 गेंदों पर 90 रनों की मैच विनिंग पारी खेली और दिल्ली के लिए वन मैन आर्मी बने.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 04, 2026, 07:09 PM IST
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तबाही ही तबाही... नाम है समीर रिजवी, दिल्ली कैपिटल्स के लिए बने 'वन मैन आर्मी', मुंबई इंडियंस को अकेले धोया
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Delhi Capitals vs Mumbai Indians LIVE Updates: आईपीएल 2026 के 8वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया. दिल्ली की इस शानदार जीत में युवा बल्लेबाज समीर रिजवी का सबसे अहम योगदान रहा. दाएं हाथ के खिलाड़ी ने मुश्किल स्थिति में 50 गेंदों पर 90 रनों की मैच विनिंग पारी खेली और दिल्ली के लिए वन मैन आर्मी बने. वो फिलहाल आईपीएल 2026 में टॉप रन स्कोरर भी हाँ और उनके सिर पर ऑरेंज कैप है. मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन बनाए थे, जिसे दिल्ली कैपिटल्स ने 18.1 ओवरों में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. डेविड मिलर 21 रन बनाकर नाबाद रहे.

Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट नीचे दिए गए हैं...

 

04 April 2026
19:03 PM

DC vs MI Live Updates: दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को हराया

आईपीएल 2026 के 8वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया. दिल्ली की इस शानदार जीत में युवा बल्लेबाज समीर रिजवी का सबसे अहम योगदान रहा. दाएं हाथ के खिलाड़ी ने मुश्किल स्थिति में 50 गेंदों पर 90 रनों की मैच विनिंग पारी खेली और दिल्ली के लिए वन मैन आर्मी बने. वो फिलहाल आईपीएल 2026 में टॉप रन स्कोरर भी हाँ और उनके सिर पर ऑरेंज कैप है.

18:57 PM

DC vs MI Live Score: शतक से चूके समीर रिजवी 

मुंबई इंडियंस के खिलाफ 51 गेंदों पर 90 रनों की तूफानी पारी खेलने के बाद समीर रिजवी आउट हो गए. वो भले ही शतक से चूक गए, लेकिन 7 चौके और 7 छक्के की शानदार पारी खेलकर अकेले मुंबई इंडियंस को तहस-नहस कर दिया. 

18:33 PM

DC vs MI live score, IPL 2026: समीर रिजवी ने जड़ा तूफानी अर्धशतक

मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में दिल्ली कैपिटल्स के युवा बल्लेबाज समीर रिजवी ने शानदार अर्धशतक जड़कर मैच लगभग दिल्ली के पाले में डाल दिया है. वो अभी भी 36 गेंदों पर 58 रन बनाकर खेल रहे हैं. दिल्ली ने 13 ओवरों में 3 विकेट खोकर 108 रन बना लिए हैं. अब उन्हें जीत के लिए 42 गेंदों पर 55 रनों की दरकार है.

18:12 PM

DC vs MI live score, IPL 2026:  दिल्ली को तीसरा बड़ा झटका
 
दिल्ली को तीसरा बड़ा झटका लगा है. 73 रनों के स्कोर पर तीसरा विकेट गिरा है. ओपनर पथुम निसांका 30 बॉल पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 44 रन बनाकर आउट हुए. उन्हें मिचेल सैंटनर ने मयंक मारकंडेय के हाथों कैच आउट कराया. 10 ओवरों में दिल्ली का स्कोर 73 रनों पर 3 विकेट है. 

 

18:07 PM

DC vs MI live score, IPL 2026: 8वें ओवर में निसांका को जीवनदान

8वें ओवर की दूसरी गेंद पर निसांका को जीवनदान मिला है. कार्बिन बॉश की बॉल पर थर्ड मेन एरिया में एक हाफ चांस था. नमन धीर ने डाइव लगाई, लेकिन वो कैच नहीं ले पाए. निसांका 26 बॉल पर 41 रनों के स्कोर पर थे. अगर उनका विकेट गिरता तो दिल्ली की हालत खराब हो सकती थी. 

17:50 PM

DC vs MI live score, IPL 2026: दिल्ली की जोरदार वापसी

शुरुआती विकेट जल्दी विकेट खोने के बाद दिल्ली की टीम ने बेहतरीन वापसी की है. पथुम निसांका ने ताबड़ोड़ हिटिंग चालू कर दी है. निसांका ने 23 गेंदों में 38 रन बनाकर जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं.

17:41 PM

DC vs MI live score, IPL 2026: 2 ओवरों में 2 विकेट और कुल 8 रन

पहले 2 ओवरों में दिल्ली केएल राहुल और नीतीश राणा का विकेट खो चुकी है. पहला शिकार दीपक चाहर ने किया, जबकि दूसरा विकेट बुमराह के नाम रहा, जिन्होंने अपनी ही बॉल पर 1 रन चुराने की कोशिश करने वाले नीतीश को रन आउट कर दिया. 2 ओवरों में दिल्ली ने 8 रन बना लिए हैं. 

17:37 PM

DC vs MI live score, IPL 2026:दिल्ली को बैक टू बैक 2 बड़े झटके

163 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी दिल्ली को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लगे हैं. पहले ओवर में राहुल 1 रन बनाकर चलते बने. फिर दूसरे ओवर में नीतीश राणा रन आउट हो गए. उनका खाता भी नहीं खुला.

 

17:31 PM

DC vs MI live score, IPL 2026: राहुल 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर चलते बने

163 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम को पहले ही ओवर में बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार ओपनर केएल राहुल सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए. दीपक चाहर ने लेग स्टंप पर बॉल डाली थी, राहुल ने बल्ला लगाया, गेंद को लेग साइड आता देख विकेटकीपर रयान रिकेल्टन ने डाइव लगाकर बढ़िया कैच लपक लिया. इस तरह राहुल की पारी खत्म हो गई. 

17:26 PM

DC vs MI live score, IPL 2026:  163 रनों के चेज की बारी

अब 163 रनों के चेज की बारी है. क्रीज पर दिल्ली के ओपनर केएल राहुल और पथुम निसांका आ चुके हैं. मुंबई को अपने सबसे घातक बॉलर जसप्रीत बुमराह से चमत्कार की उम्मीद है, जबकि दिल्ली चाहेगी कि केएल राहुल एक बड़ी पारी खेलें.

17:20 PM

DC vs MI live score, IPL 2026: दिल्ली ने 6 बॉलर्स का यूज किया

दिल्ली ने अपने 6 बॉलर्स का यूज किया. मुकेश कुमार ने 3 ओवरों में 26 रन देकर 2 विकेट निकाले. कुलदीप यादव ने 3 ओवर में 31 रन दिए, बाकी सभी गेंदबाजों को एक-एक विकेट मिला. 

 

17:20 PM

DC vs MI live score, IPL 2026:​ कप्तान सूर्या और रोहित ने रन बनाए

एमआई के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 36 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली, उनके अलावा ओपनर रोहित शर्मा ने 26 बॉल पर 5 चौके और 1 छक्के  की मदद से 35 रन किए. आखिरी में नमन धीर ने 28 रन जोड़े. एमआई ने आखिरी यानी 20वें ओवर में  14 रन बटोरे.

17:17 PM

DC vs MI live score, IPL 2026: दिल्ली की कसी हुई बॉलिंग

पहले बैटिंग करने उतरी मुंबई की टीम मुश्किल से 156 रनों तक पहुंच सकी है. दिल्ली के गेंदबाजों ने कसी हुई बॉलिंग और समय-समय पर विकेट गिराते गए, लिहाजा एमआई दबाव से उबर ही नहीं सकी और 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 162 रनों तक ही पहुंच सकी.

17:03 PM

DC vs MI live score, IPL 2026: दिल्ली को 163 रनों का टारेगट मिला

DC vs MI live score, IPL 2026: टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी मुंबई इंडियंस उस रंग में नहीं दिखी, जिसके लिए वो जानी जाती है. टीम मुश्किल से 162 रनों तक पहुंची. पिच से गेंदबाजों को थोड़ी मदद थी और दिल्ली की बॉलिंग यूनिट ने कसी हुई गेंदबाजी करके मुंबई को सिर्फ 162 रनों पर रोक दिया. 

17:02 PM

DC vs MI live score, IPL 2026: 2 ओवरों का रोमांच बाकी

18 ओवर पूरे हो गए हैं. एमआई ने 5 विकेट खोकर 142 रन बना लिए हैं. अब सिर्फ 2 ओवर का खेल बचा है. एमआई को अच्छे फिनिश की दरकार है. क्रीज पर नमन धीर जबकि मिचेल सैंटनर हैं. 

17:01 PM

DC vs MI live score, IPL 2026: 2 ओवरों का रोमांच बाकी

18 ओवर पूरे हो गए हैं. एमआई ने 5 विकेट खोकर 142 रन बना लिए हैं. अब सिर्फ 2 ओवर का खेल बचा है. एमआई को अच्छे फिनिश की दरकार है. क्रीज पर नमन धीर जबकि मिचेल सैंटनर हैं. 

16:57 PM

DC vs MI live score, IPL 2026: 2 ओवरों का रोमांच बाकी

18 ओवर पूरे हो गए हैं. एमआई ने 5 विकेट खोकर 142 रन बना लिए हैं. अब सिर्फ 2 ओवर का खेल बचा है. एमआई को अच्छे फिनिश की दरकार है. क्रीज पर नमन धीर जबकि मिचेल सैंटनर हैं. 

16:43 PM

DC vs MI live score, IPL 2026: सूर्या फिफ्टी बनाकर आउट हो गए

मुंबई इंडियंस 15.3 ओवरों में 5 विकेट खोकर 122 रन बना चुकी है. सूर्यकुमार यादव 36 बॉल पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 51 रन बनाकर आउट हो चुके हैं. अब क्रीज पर नमन धीर 18 जबकि मिचेल सैंटनर 0 पर मौजूद हैं. 

 

16:31 PM

DC vs MI live score, IPL 2026: 4 विकेट गिरने के बाद सूर्या-नमन ने मुंबई को संभाला

15 ओवर का खेल पूरा होने तक मुंबई की टीम ने 4 विकेट पर 115 रन बना लिए हैं. 15वें ओवर में कुल 17 रन आए. सूर्यकुमार यादव 47 जबकि नमन धीर 18 रनों पर नाबाद हैं. 

16:23 PM

Live Blog DC vs MI live score, IPL 2026:​ मुंबई के 4 बड़े विकेट गिरे

मुंबई इंडियंस की हालत खराब हो गई है. दिल्ली के गेंदबाज बैक टू बैक उसे झटका दे रहे हैं. 12 ओवर का खेल होने तक 86 रनों पर 4 बड़े विकेट गिर चुके हैं. अब क्रीज पर सूर्यकुमार यादव 34 जबकि नमन धीर हैं, जिन पर पारी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है.  9वें ओवर की 5वीं बॉल पर विप्रज निगम ने शेरफेन रदरफोर्ड को कैच आउट किया. वो सिर्फ 7 बॉल पर सिर्फ 5 रन बनाकर चलते बने. 

16:21 PM

Live Blog DC vs MI live score, IPL 2026: मुंबई को तीसरा झटका

रोहित शर्मा 35 रन बनाकर आउट हो चुके हैं. उन्हें अक्षर पटेल ने प्वाइंट पर कैच आउट कराया. रोहित ने 26 बॉल पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 35 रन किए. उनसे पहले रयान रिकेल्टन 11 बॉल पर 9, तिलक वर्मा 0 पर आउट हुए थे. अब क्रीज पर सूर्या और रदरफोर्ड मौजूद हैं.

16:06 PM

8 ओवर के बाद स्कोर 61/2

मुंबई ने पावरप्ले में 44 रन बनाए और 2 विकेट भी गंवाए. बैक टू बैक 2 झटकों के बाद एमआई संभल गई है.  8 ओवरों के बाद स्कोर 61 रनों पर 2 विकेट है. रोहित शर्मा 28 बजकि सूर्यकुमार यादव 24 रनों पर नाबाद हैं. 

15:47 PM

DC vs MI live score, IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को दूसरा झटका

मुंबई इंडिंस को तीसरे ही ओवर में दूसरा झटका लग चुका है. रिकल्टन के जल्दी आउट होने के बाद तिलक वर्मा भी आउट हो गए. तिलक खाता भी नहीं खोल पाए और अब क्रीज पर सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा की जोड़ी है.

15:38 PM

DC vs MI live score, IPL 2026 : रोहित और रिकल्टन की जोड़ी

मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी का शानदार आगाज किया है. पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआतदी दो ओवर में रोहित शर्मा और रेयान रिकल्टन  ने टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 17 रन पहुंचा दिया है. 

15:12 PM

Delhi Capitals vs Mumbai Indians LIVE Updates: एमआई ने प्लेइंग 11 में 3 बदलाव

इस मैच के लिए मुंबई इंडियंस 3 बदलावों के साथ उतरी है. हार्दिक फिट नहीं हैं, इसलिए वो नहीं खएल रहे. उनकी जगह सूर्यकुमार यादव कप्तान हैं.  हार्दिक की जगह दीपक चाहर की प्लेइंग 11 में एंट्री हुई है, जबकि कॉर्बिन बॉश को ट्रेंट बोल्ट की जगह लगाया गया है. मिचेल सैंटनर को गजनफर की जगह टीम में शामिल किया गया है. 

15:11 PM

DC vs MI Live Updates:  मुंबई इंडियंस की फाइनल प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, मिशेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह

15:06 PM

DC vs MI Live Updates: दिल्ली कैपिटल्स की फाइनल प्लेइंग 11

केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, विप्रज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार. 

15:04 PM

DC vs MI Live Updates: हार्दिक बाहर, दिल्ली की पहले बॉलिंग

दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है. दिल्ली की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं है, जबकि मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे. उनकी जगह सूर्यकुमार यादव कप्तानी कर रहे हैं. एमआई की प्लेइंग 11 में मिचेल सेंटनर की वापसी हुई है.

अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर कहा कि 'मैंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. यह हमारे घर पर पहला मैच है, हम देखना चाहते हैं कि पिच कैसा बर्ताव करती है, आखिरी मैच में हम 26/4 पर थे, फिर भी हमने लक्ष्य का पीछा कर लिया. दिल्ली ने कोई बदलाव नहीं किया है. 

14:25 PM

Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), शेरफन रदरफोर्ड, नमन धीर, शार्दूल ठाकुर, मयंक मार्कंडे, अल्लाह गजनफर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह

इम्पैक्ट प्लेयर- सूर्यकुमार यादव.

14:23 PM

Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग 11

केएल राहुल (विकेटकीपर), पाथुम निसांका, नीतीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, विपराज निगम, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, थंगारसु नटराजन

इम्पैक्ट प्लेयर- समीर रिजवी.

14:22 PM

Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: इस मैदान का हाई स्कोर कितना है?

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अब तक 97 आईपीएल मैच हुए हैं. इनमें से 49 में चेज करने वाली टीमें जीतीं, जबकि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 47 मैच अपने नाम किए हैं. यहां का हाई स्कोर 3 विकेट पर 278 रन है, जो पिछले सीजन सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बनाया था.

14:20 PM

Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: दिल्ली की पिच कैसा है?

दिल्ली की पिच पर रनों की बारिश होती है. यह छोटा मैदान है. खासकर स्क्वायर बाउंड्री छोटी हैं. साल 2023 के बाद से यहां अब तक 23 मैच हुए हैं और पहले बैटिंग करने वाली टीम का औसत 200 के करीब है. यहां पहले 6 ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है. गेंद स्विंग कर सकती है, लेकिन 10 ओवरों के बाद पिच स्पिनर्स के लिए धीमी हो जाती है.

14:01 PM

Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: दिल्ली में कौन मारेगा बाजी?

जिस अरुण जेटली के मैदान पर यह मैच होने जा रहा है, वहां दोनों टीमों के बीच अब तक 13 मैच खेले गए. इनमें से दिल्ली ने 7 जबकि एमआई ने 6 जीते हैं. मतलब ये कि अपने घर में दिल्ली मजबूत है और मुंबई को कड़ी टक्कर दी है. यही वजह है कि फैंस को आज रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. 

14:00 PM

Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: किसका पलड़ा है भारी?

दिल्ली में होने वाला यह मैच हाई स्कोरिंग हो सकता है. दोनों टीमों के बीच अब तक 37 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें मुंबई का पलड़ा भारी रहा. 5 बार की चैंपियन एमआई ने कुल 21 मैच जीते, जबकि दिल्ली ने 16 बार बाजी मारी. मतलब मुंबई की टीम का पलड़ा भारी है.

13:59 PM

Delhi Capitals vs Mumbai Indians Live Score: कौन मारेगा दिल्ली का मैदान

दिल्ली और मुंबई दोनों अपना दूसरा मैच खेलने उतर रही हैं. पहले मैच में एमआई ने केकेआर को 6 विकेट से मात दी थी, जबकि दिल्ली ने लखनऊ को 6 से मात दी थी. मतलब दोनों टीमें जीत के साथ आ रही हैं. आज कोई एक टीम जीतेगी और एक हारेगी. अब देखना होगा कि आज के मैच में कौन सी टीम जीत की कहानी लिखती है.

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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