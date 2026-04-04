तबाही ही तबाही... नाम है समीर रिजवी, दिल्ली कैपिटल्स के लिए बने 'वन मैन आर्मी', मुंबई इंडियंस को अकेले धोया

Delhi Capitals vs Mumbai Indians LIVE Updates: आईपीएल 2026 के 8वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया. दिल्ली की इस शानदार जीत में युवा बल्लेबाज समीर रिजवी का सबसे अहम योगदान रहा. दाएं हाथ के खिलाड़ी ने मुश्किल स्थिति में 50 गेंदों पर 90 रनों की मैच विनिंग पारी खेली और दिल्ली के लिए वन मैन आर्मी बने. वो फिलहाल आईपीएल 2026 में टॉप रन स्कोरर भी हाँ और उनके सिर पर ऑरेंज कैप है. मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन बनाए थे, जिसे दिल्ली कैपिटल्स ने 18.1 ओवरों में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. डेविड मिलर 21 रन बनाकर नाबाद रहे.

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