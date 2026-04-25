Advertisement
trendingNow13192467
Hindi Newsक्रिकेटDC vs PBKS LIVE Score: केएल राहुल की लगातार दूसरी फिफ्टी, 26 गेंद में पूरा किया अर्धशतक, विकेट की तलाश में पंजाब

DC vs PBKS LIVE Score: केएल राहुल की लगातार दूसरी फिफ्टी, 26 गेंद में पूरा किया अर्धशतक, विकेट की तलाश में पंजाब

IPL 2026, DC vs PBKS Live Score Updates: आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स से नंबर-1 का ताज हटने का नाम नहीं ले रहा है. 6 मैच में टीम ने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है. अब दिल्ली की टीम पंजाब किंग्स को टक्कर देने उतरी है. दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 25, 2026, 04:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DC vs PBKS
DC vs PBKS
LIVE Blog

Delhi Capitals vs Punjab Kings Cricket Match LIVE Score: आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स गुच्छों में जीत दर्ज करती नजर आ रही है. पंजाब ने 6 में से 5 मुकाबले जीते हैं जबकि एक बारिश की भेंट चढ़ गया. पंजाब के किंग्स पर एक भी हार का दाग नहीं लगा है. टीम पिछले तीन मुकाबलों में लगातार जीत दर्ज कर चुकी है. अब दिल्ली कैपिटल्स अपने घरेलू मैदान पर दिल्ली को टक्कर देने उतरी है. दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

Add Zee News as a Preferred Source
25 April 2026
16:07 PM

DC vs PBKS LIVE Score: केएल राहुल का लगातार दूसरा अर्धशतक

केएल राहुल ने दिल्ली की टीम के लिए लगातार दूसरी फिफ्टी ठोकी है. उन्होंने महज 26 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया है. उन्होंने अभी तक 3 छक्के और 4 चौके जमाए हैं. दिल्ली की टीम 10 ओवर से पहले ही 100 के करीब पहुंच चुकी है. 

15:45 PM

DC vs PBKS LIVE Score: पॉवरप्ले में दिल्ली ने पकड़ी रफ्तार

पॉवरप्ले में दिल्ली ने दम दिखाया है. केएल राहुल तेजी से फिफ्टी के करीब पहुंच चुके हैं. दिल्ली कैपिटल्स ने 6 ओवर के बाद 68 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं. राहुल को नितीश राणा का साथ मिल रहा है. 

15:35 PM

DC vs PBKS LIVE Score: दिल्ली को लगा पहला झटका

दिल्ली की टीम को पहला झटका लग गया है. अर्शदीप सिंह ने 11 रन के स्कोर पर पथुम निसांका को आउट किया. दूसरे छोर पर केएल राहुल जमे हुए हैं. उन्होंने 13 रन बनाते ही आईपीएल में सबसे ज्यादा रन के मामले में धोनी को पछाड़ दिया है.

15:14 PM

DC vs PBKS LIVE Score: देखें दोनों टीमों की प्लेइंग XI

पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रभसिमरन सिंह (WK), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (C), शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

दिल्ली कैपिटल्स (प्लेइंग इलेवन): केएल राहुल (WK), पथुम निसांका, समीर रिज़वी, अक्षर पटेल (C), नितीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार

15:06 PM

DC vs PBKS LIVE Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-XI

DC- केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, समीर रिजवी, अक्षर पटेल (सी), नितीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार.

PBKS- विप्रज निगम, आकिब नबी डार, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, त्रिपुराना विजय, मिशेल स्टार्क, काइल जैमिसन, रेहान अहमद, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, माधव तिवारी.

15:00 PM

DC vs PBKS LIVE Score: दिल्ली कैपिटल्स ने जीता टॉस 

दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पंजाब के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमें बिना किसी बदलाव के साथ मैदान में उतरी हैं.

14:57 PM

DC vs PBKS LIVE Streaming: क्या पंजाब पर लगेगा पहली हार का दाग

पंजाब किंग्स की टीम पर अभी तक हार का दाग नहीं लगा है. दिल्ली कैपिटल्स इस मैच में घरेलू मैदान पर पंजाब किंग्स को मात देकर वापसी की फिराक में होगी. हालांकि, श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम का पलड़़ा भारी नजर आ रहा है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

DC vs PBKSIPL 2026

Trending news

श्रद्धालुओं के भरोसे पर चोट, वैष्णो देवी दरबार की 95% चांदी नकली; सियासी पारा हाई
Vaishno devi mandir
श्रद्धालुओं के भरोसे पर चोट, वैष्णो देवी दरबार की 95% चांदी नकली; सियासी पारा हाई
‘ड्रग्स के डॉन’ डोला की क्राइम कुंडली, डोंगरी से दाऊद तक कैसे पहुंचा सलीम
Salim Dola
‘ड्रग्स के डॉन’ डोला की क्राइम कुंडली, डोंगरी से दाऊद तक कैसे पहुंचा सलीम
नशा माफियाओं पर 'सर्जिकल स्ट्राइक': श्रीनगर पुलिस ने जब्त की ₹3.5 करोड़ की संपत्ति
Srinagar Drug Crackdown
नशा माफियाओं पर 'सर्जिकल स्ट्राइक': श्रीनगर पुलिस ने जब्त की ₹3.5 करोड़ की संपत्ति
भाजपा बकासुरों की पार्टी...! AAP सांसदों के BJP में जाने पर भड़के संजय राउत
aap
भाजपा बकासुरों की पार्टी...! AAP सांसदों के BJP में जाने पर भड़के संजय राउत
‘जय बांग्ला’ vs ‘जय श्री राम’: मिदनापुर में बवाल, TMC-BJP आमने-सामने
West Bengal Election 2026
‘जय बांग्ला’ vs ‘जय श्री राम’: मिदनापुर में बवाल, TMC-BJP आमने-सामने
बंगाल चुनाव के बीच ED का ताबड़तोड़ एक्शन, 9 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव के बीच ED का ताबड़तोड़ एक्शन, 9 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई
केजरीवाल के नए पते पर विवाद, BJP ने कहा- शीशमहल 2; AAP का पलटवार- खोल देंगे घर
aap
केजरीवाल के नए पते पर विवाद, BJP ने कहा- शीशमहल 2; AAP का पलटवार- खोल देंगे घर
घुसपैठ से बदल रही डेमोग्राफी...! CM सरमा का ममता पर तीखा हमला, BJP की जीत का दावा
West Bengal Election 2026
घुसपैठ से बदल रही डेमोग्राफी...! CM सरमा का ममता पर तीखा हमला, BJP की जीत का दावा
नाबालिग से छेड़छाड़ पर सूरत में हंगामा, पुलिस ने आरोपी को दबोचा; POCSO में केस दर्ज
Surat Crime
नाबालिग से छेड़छाड़ पर सूरत में हंगामा, पुलिस ने आरोपी को दबोचा; POCSO में केस दर्ज
5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, SP को अल्टीमेटम... पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन
West Bengal elections 2026
5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, SP को अल्टीमेटम... पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन