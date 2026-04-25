DC vs PBKS LIVE Score: केएल राहुल की लगातार दूसरी फिफ्टी, 26 गेंद में पूरा किया अर्धशतक, विकेट की तलाश में पंजाब

Delhi Capitals vs Punjab Kings Cricket Match LIVE Score: आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स गुच्छों में जीत दर्ज करती नजर आ रही है. पंजाब ने 6 में से 5 मुकाबले जीते हैं जबकि एक बारिश की भेंट चढ़ गया. पंजाब के किंग्स पर एक भी हार का दाग नहीं लगा है. टीम पिछले तीन मुकाबलों में लगातार जीत दर्ज कर चुकी है. अब दिल्ली कैपिटल्स अपने घरेलू मैदान पर दिल्ली को टक्कर देने उतरी है. दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

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