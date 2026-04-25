DC vs PBKS LIVE Score: केएल राहुल की लगातार दूसरी फिफ्टी, 26 गेंद में पूरा किया अर्धशतक, विकेट की तलाश में पंजाब

IPL 2026, DC vs PBKS Live Score Updates: आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स से नंबर-1 का ताज हटने का नाम नहीं ले रहा है. 6 मैच में टीम ने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है. अब दिल्ली की टीम पंजाब किंग्स को टक्कर देने उतरी है. दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.
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Delhi Capitals vs Punjab Kings Cricket Match LIVE Score: आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स गुच्छों में जीत दर्ज करती नजर आ रही है. पंजाब ने 6 में से 5 मुकाबले जीते हैं जबकि एक बारिश की भेंट चढ़ गया. पंजाब के किंग्स पर एक भी हार का दाग नहीं लगा है. टीम पिछले तीन मुकाबलों में लगातार जीत दर्ज कर चुकी है. अब दिल्ली कैपिटल्स अपने घरेलू मैदान पर दिल्ली को टक्कर देने उतरी है. दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.
केएल राहुल ने दिल्ली की टीम के लिए लगातार दूसरी फिफ्टी ठोकी है. उन्होंने महज 26 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया है. उन्होंने अभी तक 3 छक्के और 4 चौके जमाए हैं. दिल्ली की टीम 10 ओवर से पहले ही 100 के करीब पहुंच चुकी है.
पॉवरप्ले में दिल्ली ने दम दिखाया है. केएल राहुल तेजी से फिफ्टी के करीब पहुंच चुके हैं. दिल्ली कैपिटल्स ने 6 ओवर के बाद 68 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं. राहुल को नितीश राणा का साथ मिल रहा है.
दिल्ली की टीम को पहला झटका लग गया है. अर्शदीप सिंह ने 11 रन के स्कोर पर पथुम निसांका को आउट किया. दूसरे छोर पर केएल राहुल जमे हुए हैं. उन्होंने 13 रन बनाते ही आईपीएल में सबसे ज्यादा रन के मामले में धोनी को पछाड़ दिया है.
पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रभसिमरन सिंह (WK), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (C), शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल
दिल्ली कैपिटल्स (प्लेइंग इलेवन): केएल राहुल (WK), पथुम निसांका, समीर रिज़वी, अक्षर पटेल (C), नितीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार
DC- केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, समीर रिजवी, अक्षर पटेल (सी), नितीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार.
PBKS- विप्रज निगम, आकिब नबी डार, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, त्रिपुराना विजय, मिशेल स्टार्क, काइल जैमिसन, रेहान अहमद, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, माधव तिवारी.
दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पंजाब के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमें बिना किसी बदलाव के साथ मैदान में उतरी हैं.
पंजाब किंग्स की टीम पर अभी तक हार का दाग नहीं लगा है. दिल्ली कैपिटल्स इस मैच में घरेलू मैदान पर पंजाब किंग्स को मात देकर वापसी की फिराक में होगी. हालांकि, श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम का पलड़़ा भारी नजर आ रहा है.