DC vs RCB LIVE Score: खूब जमेगा रंग जब अरुण जेटली स्टेडियम में भिड़ेंगे राहुल और कोहली, दिल्ली-बेंगलुरु की टक्कर, कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru Match LIVE Score: आईपीएल 2026 का कारवां अब 39वें मैच तक पहुंच चुका है. आज अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. इस सीजन दोनों टीमें दूसरी बार एक दूसरे से टक्कर लेने को तैयार है. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए पहले एनकाउंटर में दिल्ली ने बेंगलुरु को हराया था. देखना दिलचस्प होगा कि रजत पाटीदार की अगुवाई वाली टीम उस हार का बदला लेने में कामयाब होती है या नहीं. फैंस की नजर दो स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और केएल राहुल पर रहेंगी. राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ हुए पिछले मुकाबले में 152 रनों की अद्भुत पारी खेली थी. हालांकि, इसके बावजूद उनकी टीम मैच नहीं जीत सकी. वहीं, गुजरात टाइटंस के खिलाफ हुए मैच में विराट कोहली ने 44 गेंदों पर 81 रन बनाए थे. दोनों अपने-अपने पिछले मुकाबले में 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहे थे.

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