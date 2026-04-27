DC vs RCB LIVE Score: खूब जमेगा रंग जब अरुण जेटली स्टेडियम में भिड़ेंगे राहुल और कोहली, दिल्ली-बेंगलुरु की टक्कर, कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

IPL 2026, DC vs RCB Live Score Updates: आईपीएल 2026 के 39वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा. इस सीजन इन दोनों टीमों के बीच दूसरी बार एनकाउंटर है. इससे पहले अक्षर पटेल की अगुवाई वाली टीम ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में आरसीबी को मात दी थी. अब रजत पाटीदार एंड कंपनी अरुण जेटली स्टेडियम में बदला लेने के इरादे से उतरेगी.
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Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru Match LIVE Score: आईपीएल 2026 का कारवां अब 39वें मैच तक पहुंच चुका है. आज अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. इस सीजन दोनों टीमें दूसरी बार एक दूसरे से टक्कर लेने को तैयार है. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए पहले एनकाउंटर में दिल्ली ने बेंगलुरु को हराया था. देखना दिलचस्प होगा कि रजत पाटीदार की अगुवाई वाली टीम उस हार का बदला लेने में कामयाब होती है या नहीं. फैंस की नजर दो स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और केएल राहुल पर रहेंगी. राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ हुए पिछले मुकाबले में 152 रनों की अद्भुत पारी खेली थी. हालांकि, इसके बावजूद उनकी टीम मैच नहीं जीत सकी. वहीं, गुजरात टाइटंस के खिलाफ हुए मैच में विराट कोहली ने 44 गेंदों पर 81 रन बनाए थे. दोनों अपने-अपने पिछले मुकाबले में 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहे थे.
DC बनाम RCB मैच की हर लाइव अपडेट्स नीचे देखें:
जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, रसिख सलीम डार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा
पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, समीर रिजवी, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (C), काइल जैमीसन/दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, टी नटराजन, आकिब नबी
सोमवार, 27 अप्रैल को आरसीबी की टीम अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स से बदला लेने मैदान पर उतरेगी. 9 दिन पहले जब दोनों टीम आमने-सामने हुई थी, तब एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स डिफेंडिंग चैंपियन पर भारी पड़ी थी. डीसी ने 6 विकेट से बाजी मारी थी.
आईपीएल के इतिहास में आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक कुल 35 मुकाबले हुए हैं. यहां पलड़ा रॉयल चैलेंजर्स बेनहलुरु का भारी रहा है. बेंगलुरु ने 20 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 13 मुकाबले दिल्ली के नाम रहे हैं. 2 मैचों का नतीजा नहीं निकल सका.
आरसीबी का स्क्वॉड: जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, विक्की ओस्टवाल, वेंकटेश अय्यर, फिलिप साल्ट, जैकब डफी, नुवान तुषारा, अभिनंदन सिंह, स्वप्निल सिंह, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल
दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वॉड: पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, डेविड मिलर, समीर रिज़वी, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार, औकिब नबी डार, विप्रज निगम, लुंगी एनगिडी, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, मिशेल स्टार्क, काइल जैमीसन, रेहान अहमद, पृथ्वी शॉ, अजय जादव मंडल, त्रिपुरा विजय, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, माधव तिवारी