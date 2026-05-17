DC vs RR Live Score: राजस्थान को लगा पहला झटका, यशस्वी जायसवाल फिर फेल, एनगिडी ने आते ही किया शिकार

IPL 2026, DC vs RR Live Score: आईपीएल 2026 के 62वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा. ये मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. प्लेऑफ के लिहाज से देखें तो दोनों टीमों के लिए ये मैच काफी अहम है. पॉइंट्स टेबल पर डीसी 8वें स्थान पर है, वहीं राजस्थान रॉयल्स 5वें नंबर पर है. रियान पराग की अगुवाई वाली ब्रेक के बाद मैदान पर उतरेगी, लेकिन उन्हें जीत के रथ पर सवार होना पड़ेगा, नहीं तो उनके हाथ से प्लेऑफ में जाने का मौका फिसल जाएगा.
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Delhi Capitals vs Rajasthan Royals Live Score: आईपीएल 2026 का 62वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा. अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाला ये मुकाबला प्लेऑफ के लिहाज से काफी अहम है. अगर आज दिल्ली कैपिटल्स हार गई तो वो आधिकारिक तौर से प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी. वहीं, ब्रेक से वापसी कर रही राजस्थान रॉयल्स के लिए भी ये मुकाबला अहम है. आरआर को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए बाकी बचे 3 मैचों में से कम से कम दो में जीत हासिल करनी होगी. वहीं, अगर उनकी नजर टॉप-2 पर है तो तीनों मुकाबले जीतने होंगे.
राजस्थान रॉयल्स को पहला झटका लगा. दूसरे ओवर में तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने यशस्वी जायसवाल को आउट किया. यशस्वी एक बार फिर फ्लॉप हुए और सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए. राजस्थान का लाइव स्कोर 4 ओवर में 40/1
राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (WK), रियान पराग (C), रवि सिंह, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, एडम मिल्ने, ब्रिजेश शर्मा, यश राज पुंजा
दिल्ली कैपिटल्स (प्लेइंग इलेवन): केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, लुंगी एनगिडी, मिशेल स्टार्क, मुकेश कुमार
अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को आज के मुकाबले में आराम दिया गया है. राजस्थान रॉयल्स के लिए रवि सिंह डेब्यू कर रहे हैं. दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से भी त्रिपुराण विजय डेब्यू कर रहे हैं.
कुल खेले गए मैच - 31
डीसी ने जीते - 16
आरआर ने जीते - 15
पिछला मैच - डीसी ने 7 विकेट से जीता (1 मई, 2026)
यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरन हेटमायर, रियान पराग (कप्तान), रवींद्र जडेजा, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, यश राज पुंजा, ब्रिजेश शर्मा, एडम मिल्ने, रवि सिंह, सुशांत मिश्रा, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, नंद्रे बर्गर, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, क्वेना मफाका, कुलदीप सेन, युधवीर सिंह चरक, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेराला
केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, आकिब नबी डार, लुंगी एनगिडी, मिशेल स्टार्क, मुकेश कुमार, पथुम निसांका, समीर रिजवी, विप्रज निगम, त्रिपुराना विजय, नितीश राणा, कुलदीप यादव, टी नटराजन, दुष्मंथा चमीरा, काइल जैमीसन, रेहान अहमद, करुण नायर, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ
आईपीएल 2026 के 62वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा. ये मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाला ये मुकाबला प्लेऑफ के लिहाज से काफी अहम है. अगर आज दिल्ली कैपिटल्स हार गई तो वो आधिकारिक तौर से प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी. वहीं, ब्रेक से वापसी कर रही राजस्थान रॉयल्स के लिए भी ये मुकाबला अहम है. आरआर को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए बाकी बचे 3 मैचों में से कम से कम दो में जीत हासिल करनी होगी. वहीं, अगर उनकी नजर टॉप-2 पर है तो तीनों मुकाबले जीतने होंगे.