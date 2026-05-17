DC vs RR Live Score: राजस्थान को लगा पहला झटका, यशस्वी जायसवाल फिर फेल, एनगिडी ने आते ही किया शिकार

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals Live Score: आईपीएल 2026 का 62वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा. अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाला ये मुकाबला प्लेऑफ के लिहाज से काफी अहम है. अगर आज दिल्ली कैपिटल्स हार गई तो वो आधिकारिक तौर से प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी. वहीं, ब्रेक से वापसी कर रही राजस्थान रॉयल्स के लिए भी ये मुकाबला अहम है. आरआर को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए बाकी बचे 3 मैचों में से कम से कम दो में जीत हासिल करनी होगी. वहीं, अगर उनकी नजर टॉप-2 पर है तो तीनों मुकाबले जीतने होंगे.

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