DPL 2025 Match LIVE Update: नॉर्थ दिल्ली की दमदार शुरुआत, नीतीश को विकेट की तलाश, 19/0 स्कोर
Hindi Newsक्रिकेट

DPL 2025 Match LIVE Update: नॉर्थ दिल्ली की दमदार शुरुआत, नीतीश को विकेट की तलाश, 19/0 स्कोर

North Delhi Strikers vs West Delhi Lions: दिल्ली प्रीमियर लीग का रोमांच चरम पर है. 11 अगस्त को दोपहर के मुकाबले में साउथ दिल्ली सुपर स्टार्स ने न्यू दिल्ली टाइगर्स पर रोमांचक जीत दर्ज की. अब शाम को नितीश राणा और हर्षित राणा की टीमों के बीच रोमांचक जंग है. हर्षित राणा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 11, 2025, 07:16 PM IST
Delhi Premier League
Delhi Premier League
LIVE Blog

North Delhi Strikers vs West Delhi Lions DPL 2025: दिल्ली प्रीमियर लीग का रोमांच चरम पर है. 11 अगस्त को दोपहर के मुकाबले में साउथ दिल्ली सुपर स्टार्स ने न्यू दिल्ली टाइगर्स पर रोमांचक जीत दर्ज की. अब शाम को नीतीश राणा और हर्षित राणा की टीमों के बीच रोमांचक जंग है. दोनों टीमों ने इस मैच के लिए कमर कस रखी है. एक तरफ नीतीश राणा एंड कंपनी तीसरे नंबर पर काबिज है जबकि दूसरी तरफ हर्षित राणा की टीम पाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है. इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी उसका कब्जा नंबर-3 पर होगा. वेस्ट दिल्ली लायंस ने 4 मुकाबले खेले हैं जिसमें 2 जीत मिली हैं जबकि नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने 3 मैच में 2 मैच जीते हैं. हर्षित राणा की नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

 

11 August 2025
19:06 PM

North Delhi Strikers vs West Delhi Lions Live Score: नॉर्थ दिल्ली की दमदार शुरुआत

नॉर्थ दिल्ली ने दमदार शुरुआत कर ली है. टीम के ओपनर्स सार्थक और अर्नव ने 2 ओवर में 19 रन ठोक बड़े स्कोर की नींव रखी. दूसरी तरफ नीतीश राणा एंड कंपनी के गेंदबाज विकेट की फिराक में हैं.

 

18:48 PM

North Delhi Strikers vs West Delhi Lions Live Score: नॉर्थ दिल्ली की बैटिंग शुरू

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है. इस टीम की तरफ से सार्थक रंजन और अर्नव बुग्गा ओपनर के तौर पर उतरे हैं. नॉर्थ दिल्ली की टीम बैटिंग लेकर एक दमदार शुरुआत की उम्मीद करना चाहेगी. 

 

18:44 PM

North Delhi Strikers vs West Delhi Lions Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-XI

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स: सार्थक रंजन, अर्नव बुग्गा, यजस शर्मा, वैभव कांडपाल, यश भाटिया, प्रणव राजुवंशी (डब्ल्यू), अर्जुन रापरिया, हर्षित राणा (सी), विकास दीक्षित, कुलदीप यादव, दीपांशु गुलिया.

वेस्ट दिल्ली लॉयंस: क्रिश यादव (विकेटकीपर), अंकित कुमार, नितीश राणा (कप्तान), आयुष दोसेजा, मयंक गुसाईं, रितिक शौकीन, तिशांत डाबला, भंगवान सिंह, मनन भारद्वाज, शुभम दुबे, लक्ष्मण.

 

18:41 PM

North Delhi Strikers vs West Delhi Lions Live Score: हर्षित राणा ने जीता टॉस

नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान हर्षित राणा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. दूसरी तरफ नितीश राणा की टीम गेंदबाजी करती नजर आएगी. दोनों टीमें प्लेइंग-XI में कुछ बदलाव के साथ मैदान में उतरी हैं.

काव्य यादव

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस

dpl

;