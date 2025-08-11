DPL 2025 Match LIVE Update: नॉर्थ दिल्ली की दमदार शुरुआत, नीतीश को विकेट की तलाश, 19/0 स्कोर

North Delhi Strikers vs West Delhi Lions DPL 2025: दिल्ली प्रीमियर लीग का रोमांच चरम पर है. 11 अगस्त को दोपहर के मुकाबले में साउथ दिल्ली सुपर स्टार्स ने न्यू दिल्ली टाइगर्स पर रोमांचक जीत दर्ज की. अब शाम को नीतीश राणा और हर्षित राणा की टीमों के बीच रोमांचक जंग है. दोनों टीमों ने इस मैच के लिए कमर कस रखी है. एक तरफ नीतीश राणा एंड कंपनी तीसरे नंबर पर काबिज है जबकि दूसरी तरफ हर्षित राणा की टीम पाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है. इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी उसका कब्जा नंबर-3 पर होगा. वेस्ट दिल्ली लायंस ने 4 मुकाबले खेले हैं जिसमें 2 जीत मिली हैं जबकि नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने 3 मैच में 2 मैच जीते हैं. हर्षित राणा की नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.