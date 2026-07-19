India vs England Live Score, 3rd ODI: इंग्लैंड की शानदार शुरुआत, 5 ओवर में बना दिए 37 रन, बेथल और डकेत बढ़िया लय में दिख रहे

India vs England LIVE Score, 3rd ODI: 5 ओवर में 37 रन
इंग्लैंड ने पहले 5 ओवर में 37 रन बना दिए हैं. ओपनर बेन डकेत और जेकब बेल बढ़िया लय में दिख रहे हैं.
India vs England LIVE Score, 3rd ODI: पहले 2 ओवर में 16 रन बनाए
इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है. अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर में 3 रन दिए, लेकिन दूसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को 12 रन पड़ गए. बेन डकेत और जेकब बेथल क्रीज पर मौजूद हैं. इस तरह पहले ओवर में कुल 16 रन आए.
India vs England LIVE Score, 3rd ODI:2020: लॉर्ड्स में भारत का प्रदर्शन
इस ऐतिहासिक मैदान पर टीम इंडिया में अब तक खेले 9 वनडे में 4 जीते हैं. इसमें 1983 के वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली जीत भी शामिल है.
India vs England LIVE Score, 3rd ODI:2020 से सीरीज के निर्णायक मैच में भारत
साल 2020 से अब तक टीम इंडिया ने सीरीज के 9 निर्णायक मैच खेले हैं, जिसमें से 7 जीते और 2 हारे हैं.
India vs England LIVE Score, 3rd ODI: रोहित शर्मा पर सबकी नजर
इस मुकाबले में पूर्व कप्तान और स्टार ओपनर रोहित शर्मा पर सबकी नजर रहेगी. वो पहले मैच में 11 और दूसरे में सिर्फ 26 रन बना सके थे, जिसके बाद उनके संन्यास की अटकलें शुरू हुई थीं. एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सलेक्टर्स ने उन्हें बता दिया है कि वो वनडे विश्व कप 2027 प्लान का हिस्सा नहीं हैं. हालांकि बाद में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इनअटकलों को खारिज कर दिया था. अब आज देखना होगा कि रोहित कैसा प्रदर्शन करते हैं.
India vs England LIVE Score, 3rd ODI: दोनों टीमों की प्लेइंग 11
भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.
इंग्लैंड: बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग.
India vs England LIVE Score, 3rd ODI: भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 56% वनडे जीते
हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल 112 वनडे मैच खेले गए हैं, इनमें भारतीय टीम ने 62 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लैंड को 45 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले टाई रहे हैं, जबकि 3 मैचों का नतीजा नहीं निकला. ये रिकॉर्ड बताता है कि भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ 56% वनडे जीते हैं.
India vs England LIVE Score, 3rd ODI: आज खत्म होगा 22 साल का सूखा?
टीम इंडिया आज लॉर्ड्स में 22 साल से चला आ रहा जीत का सूखा खत्म करना चाहेगी. भारत ने लॉर्ड्स में आखिरी वनडे जीत 2004 में दर्ज की थी, इसके बाद खेले गए 4 मैचों में टीम को 3 हार मिलीं, जबकि एक मुकाबला टाई रहा. हालांकि, लॉर्ड्स में भारत का ओवरऑल रिकॉर्ड बराबरी का है. टीम ने यहां 9 वनडे खेले हैं, जिनमें 4 में जीत और 4 में हार मिली, जबकि एक मैच टाई रहा.
India vs England LIVE Score, 3rd ODI: इंग्लैंड ने भी एक बदलाव किया
हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर कहा 'हम आज पहले बल्लेबाजी करेंगे. पिच अच्छी लग रही है. साकिब महमूद की जगह जोश टंग टीम में वापस आए हैं. रूट ने जिस तरह से बल्लेबाज़ी की, उससे एक बढ़िया मिसाल कायम हुई है, उम्मीद है कि हम हालात को जल्दी समझ लेंगे.'
India vs England LIVE Score, 3rd ODI: बुमहार और शिवम दुबे नहीं खेल रहे
कप्तान गिल ने बताया कि आजद जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं. उन्हें चोट लगी है. शिवम दुबे को बाहर किया गया है, जबकि केएल राहुल की वापसी हुई है, बुमराह के बाहर होने से प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह की प्लेइंग 11 में एंट्री हुई है. गिल ने बताया कि हम चार गेंदबाजों के साथ उतरे हैं.
India vs England Live Score, 3rd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे आज ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स में खेला जा रहा है. दोनों टीमें सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं. पिछळे 22 साल से टीम इंडिया इस मैदान पर जीती नहीं है, इसलिए आज गिल कंपनी के लिए यह सूखा खत्म करने का बढ़िया मौका है.
इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है. इसका मतलब भारत पहले बैटिंग करने उतरा है. दोनों टीमें सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं. इसलिए यह मुकाबला एक फाइनल की तरह है, जो भी टीम जीतेगी वो सीरीज अपने नाम कर लेगी.