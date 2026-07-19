Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

India vs England Live Score, 3rd ODI: इंग्लैंड की शानदार शुरुआत, 5 ओवर में बना दिए 37 रन, बेथल और डकेत बढ़िया लय में दिख रहे

ENG vs IND 3rd ODI Live Score: नमस्कार जी न्यूज हिंदी स्पोर्ट्स के इस लाइव ब्लॉग में आपको स्वागत है. भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे आज लॉर्ड्स में खेला जा रहा है. इस मैच से जुड़े पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ..

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 19, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:55 PM IST
India vs England Live Score, 3rd ODI: इंग्लैंड की शानदार शुरुआत, 5 ओवर में बना दिए 37 रन, बेथल और डकेत बढ़िया लय में दिख रहे
Image Credit: ENG vs IND 3rd ODI Live Score
19 July 2026 03:42 PM (IST)

India vs England LIVE Score, 3rd ODI: 5 ओवर में 37 रन

इंग्लैंड ने पहले 5 ओवर में 37 रन बना दिए हैं. ओपनर बेन डकेत और जेकब बेल बढ़िया लय में दिख रहे हैं. 

19 July 2026 03:26 PM (IST)

India vs England LIVE Score, 3rd ODI: पहले 2 ओवर में 16 रन बनाए

इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है. अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर में 3 रन दिए, लेकिन दूसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को 12 रन पड़ गए. बेन डकेत और जेकब बेथल क्रीज पर मौजूद हैं.  इस तरह पहले ओवर में कुल 16 रन आए.

19 July 2026 03:20 PM (IST)

India vs England LIVE Score, 3rd ODI:2020: लॉर्ड्स में भारत का प्रदर्शन

इस ऐतिहासिक मैदान पर टीम इंडिया में अब तक खेले 9 वनडे में 4 जीते हैं. इसमें 1983 के वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली जीत भी शामिल है.

19 July 2026 03:14 PM (IST)

India vs England LIVE Score, 3rd ODI:2020 से सीरीज के निर्णायक मैच में भारत

साल 2020 से अब तक टीम इंडिया ने सीरीज के 9 निर्णायक मैच खेले हैं, जिसमें से 7 जीते और 2 हारे हैं.

19 July 2026 03:11 PM (IST)

India vs England LIVE Score, 3rd ODI: रोहित शर्मा पर सबकी नजर

इस मुकाबले में पूर्व कप्तान और स्टार ओपनर रोहित शर्मा पर सबकी नजर रहेगी. वो पहले मैच में 11 और दूसरे में सिर्फ 26 रन बना सके थे, जिसके बाद उनके संन्यास की अटकलें शुरू हुई थीं. एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सलेक्टर्स ने उन्हें बता दिया है कि वो वनडे विश्व कप 2027 प्लान का हिस्सा नहीं हैं. हालांकि बाद में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इनअटकलों को खारिज कर दिया था. अब आज देखना होगा कि रोहित कैसा प्रदर्शन करते हैं. 

19 July 2026 03:10 PM (IST)

India vs England LIVE Score, 3rd ODI:  दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.

इंग्लैंड: बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग.

19 July 2026 03:10 PM (IST)

India vs England LIVE Score, 3rd ODI:  भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 56% वनडे जीते

हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल 112 वनडे मैच खेले गए हैं, इनमें भारतीय टीम ने 62 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लैंड को 45 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले टाई रहे हैं, जबकि 3 मैचों का नतीजा नहीं निकला. ये रिकॉर्ड बताता है कि भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ 56% वनडे जीते हैं.

19 July 2026 03:08 PM (IST)

India vs England LIVE Score, 3rd ODI: आज खत्म होगा 22 साल का सूखा?

टीम इंडिया आज लॉर्ड्स में 22 साल से चला आ रहा जीत का सूखा खत्म करना चाहेगी.  भारत ने लॉर्ड्स में आखिरी वनडे जीत 2004 में दर्ज की थी, इसके बाद खेले गए 4 मैचों में टीम को 3 हार मिलीं, जबकि एक मुकाबला टाई रहा. हालांकि, लॉर्ड्स में भारत का ओवरऑल रिकॉर्ड बराबरी का है. टीम ने यहां 9 वनडे खेले हैं, जिनमें 4 में जीत और 4 में हार मिली, जबकि एक मैच टाई रहा. 

19 July 2026 03:06 PM (IST)

India vs England LIVE Score, 3rd ODI: इंग्लैंड ने भी एक बदलाव किया

हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर कहा 'हम आज पहले बल्लेबाजी करेंगे. पिच अच्छी लग रही है. साकिब महमूद की जगह जोश टंग टीम में वापस आए हैं. रूट ने जिस तरह से बल्लेबाज़ी की, उससे एक बढ़िया मिसाल कायम हुई है, उम्मीद है कि हम हालात को जल्दी समझ लेंगे.'

19 July 2026 02:59 PM (IST)

India vs England LIVE Score, 3rd ODI: बुमहार और शिवम दुबे नहीं खेल रहे

कप्तान गिल ने बताया कि आजद जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं. उन्हें चोट लगी है. शिवम दुबे को बाहर किया गया है, जबकि केएल राहुल की वापसी हुई है, बुमराह के बाहर होने से प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह की प्लेइंग 11 में एंट्री हुई है. गिल ने बताया कि हम चार गेंदबाजों के साथ उतरे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
eng vs ind

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली HC ने Sonam Wangchuk को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराने से किया इनकार
Sonam Wangchuk30 min ago
2
Rajesh Sharma32 min ago
3
Pakistan News33 min ago
4
Ind vs Eng39 min ago
5
Happy Heart Syndrome40 min ago