England vs Pakistan Super 8 Live: पाकिस्तान को लगा पहला झटका, साइम अयूब 7 रन बनाकर हुए आउट

ENG vs PAK T20 World Cup Live Score Today Super 8 Match: टी-20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 चरण का पांचवां मुकाबला आज इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. यह मैच पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:00 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा.टी-20 वर्ल्ड कप इतिहास में इंग्लैंड क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच अब तक तीन मुकाबले खेले गए हैं और तीनों में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की है. खास तौर पर आसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड 2022 के फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया था.

पाक बनाम इंग्लैंड

पाकिस्तान सुपर-8 में अपना पहला मैच जीतकर सेमीफाइन की ओर कदम बढ़ाना चाहेगी. वहीं, इंग्लिश टीम अपनी विनिंग स्ट्रीक को जारी रखना चाहेगी और इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में कील ठोकने पर एक और दाव चलेगी. हालांकि, देखना दिलचस्प होगा कि दोनों टीमों में से जीत किसकी होगी.

इंग्लैंड:

फिल सॉल्ट, जोस बटलर (WK), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (C), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जैमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद.

पाकिस्तान:

साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान अली आगा (C), बाबर आजम, फखर जमान, उस्मान खान (Wk), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक.