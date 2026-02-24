England vs Pakistan Super 8 Live: पाकिस्तान को लगा पहला झटका, साइम अयूब 7 रन बनाकर हुए आउट

England vs Pakistan T20 World Cup Up 2026 Live Score Updates: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच सुपर-8 का मुकाबला है. यह मैच पल्लेकेले स्टेडियम में हो रहा है. पाकिस्तान की नजर सुपर-8 में पहली जीत पर होगी. वहीं, इंग्लैंड अपने जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी.
Trending Photos
ENG vs PAK T20 World Cup Live Score Today Super 8 Match: टी-20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 चरण का पांचवां मुकाबला आज इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. यह मैच पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:00 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा.टी-20 वर्ल्ड कप इतिहास में इंग्लैंड क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच अब तक तीन मुकाबले खेले गए हैं और तीनों में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की है. खास तौर पर आसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड 2022 के फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया था.
पाक बनाम इंग्लैंड
पाकिस्तान सुपर-8 में अपना पहला मैच जीतकर सेमीफाइन की ओर कदम बढ़ाना चाहेगी. वहीं, इंग्लिश टीम अपनी विनिंग स्ट्रीक को जारी रखना चाहेगी और इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में कील ठोकने पर एक और दाव चलेगी. हालांकि, देखना दिलचस्प होगा कि दोनों टीमों में से जीत किसकी होगी.
इंग्लैंड:
फिल सॉल्ट, जोस बटलर (WK), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (C), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जैमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद.
पाकिस्तान:
साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान अली आगा (C), बाबर आजम, फखर जमान, उस्मान खान (Wk), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक.
England vs Pakistan Super 8 Live: पाकिस्तान को लगा पहला झटका
पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे मुकाबले में Pak का पहला विकेट गिर चुका है. साइम अयुब महज 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं. जौफ्रा ऑर्चर को पहली सफलता मिली है.
England vs Pakistan Super 8 Live: पाकिस्तान की प्लेइंग 11
साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, फखर जमान, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक.
England vs Pakistan Super 8 Live: इंग्लैंड की प्लेइंग 11
फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रुक (कप्तान), सैम कुरेन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद.
England vs Pakistan Super 8 Live: पाकिस्तान ने जीता टॉस
पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. दोनों ही टीमें इस मुकाबले में जीत हासिल करने के इरादे से मैदान पर होंगी.