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IND vs ENG 3rd T20I LIVE Score: श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, प्लेइंग XI में युवा तेज गेंदबाज की एंट्री

India vs England 3rd T20I Live Score: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला जा रहा है. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव हुआ है. रवि बिश्नोई की जगह प्रिंस यादव को मौका मिला है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 07, 2026, 09:23 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:44 PM IST
IND vs ENG 3rd T20I LIVE Score: श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, प्लेइंग XI में युवा तेज गेंदबाज की एंट्री
Image Credit: ind vs eng 3rd t20 live updates
07 July 2026 09:39 PM (IST)

India vs England 3rd T20I Live Score: इंग्लैंड की प्लेइंग XI

फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग

07 July 2026 09:38 PM (IST)

India vs England 3rd T20I Live Score: भारत की प्लेइंग XI

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (WK), श्रेयस अय्यर (C), शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

07 July 2026 09:36 PM (IST)

India vs England 3rd T20I Live Score: भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले जा रहे तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. श्रेयस अय्यर ने टॉस पर बताया कि प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया गया है. स्पिनर रवि बिश्नोई की जगह युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव की एंट्री हुई है. इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं है.

07 July 2026 09:28 PM (IST)

India vs England 3rd T20I Live Score: श्रेयस की कप्तानी में पहली जीत की तलाश में टीम इंडिया

भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला जाएगा. भारतीय टीम शृंखला में 0-1 से पीछे है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा है. पहले आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में भारत को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20I में भी टीम इंडिया हार गई. भारत-इंग्लैंड सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका था.

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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