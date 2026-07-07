IND vs ENG 3rd T20I LIVE Score: श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, प्लेइंग XI में युवा तेज गेंदबाज की एंट्री

5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया फिलहाल 0-1 से पीछे है. पहला मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था, जबकि मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से पटखनी दी थी. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया ने अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा है. 'मेन इन ब्लू' हार के इस सिलसिले तो खत्म करने के इरादे से आज मैदान पर उतरेगी. भारतीय फैंस की नजर 15 साल के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर भी रहेगी, जो अपना दूसरा अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलेंगे. मैनचेस्टर में वैभव को डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन वो सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे.