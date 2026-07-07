IND vs ENG 3rd T20I LIVE Score: श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, प्लेइंग XI में युवा तेज गेंदबाज की एंट्री

फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग
अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (WK), श्रेयस अय्यर (C), शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती
इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले जा रहे तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. श्रेयस अय्यर ने टॉस पर बताया कि प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया गया है. स्पिनर रवि बिश्नोई की जगह युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव की एंट्री हुई है. इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं है.
भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला जाएगा. भारतीय टीम शृंखला में 0-1 से पीछे है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा है. पहले आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में भारत को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20I में भी टीम इंडिया हार गई. भारत-इंग्लैंड सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका था.
IND vs ENG 3rd T20I Live Updates: नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. श्रेयस अय्यर ने टॉस पर बताया कि प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया गया है. स्पिनर रवि बिश्नोई की जगह युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव की एंट्री हुई है. इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं है.
भारत और इंग्लैंड की प्लेइंग XI:
इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग
भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (WK), श्रेयस अय्यर (C), शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती
5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया फिलहाल 0-1 से पीछे है. पहला मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था, जबकि मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से पटखनी दी थी. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया ने अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा है. 'मेन इन ब्लू' हार के इस सिलसिले तो खत्म करने के इरादे से आज मैदान पर उतरेगी. भारतीय फैंस की नजर 15 साल के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर भी रहेगी, जो अपना दूसरा अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलेंगे. मैनचेस्टर में वैभव को डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन वो सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे.