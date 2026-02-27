Advertisement
T20 World Cup Super 8 ENG vs NZ Live: इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला

England vs New Zealand T20 World Cup Live: टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट धीरे-धीरे अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है और बस कुछ ही मैच बचे हैं. इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं. न्यूजीलैंड शुक्रवार को कोलंबो में अपने सुपर 8 ग्रुप 2 मैच में इंग्लैंड पर जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर सकता है. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और इंग्लैंड की टीम को गेंदबाजी सौंपी है. न्यूजीलैंड की टीम में कोई बदलाव नहीं है, जबकि इंग्लैंड ने जेमी ओवरटन की जगह रेहान अहमद को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 27, 2026, 06:49 PM IST
Photo Credit: ICC/X
LIVE Blog

ENG vs NZ, T20 World Cup Super 8 Live Updates: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और इंग्लैंड की टीम को गेंदबाजी सौंपी है. न्यूजीलैंड की टीम में कोई बदलाव नहीं है, जबकि इंग्लैंड ने जेमी ओवरटन की जगह रेहान अहमद को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट धीरे-धीरे अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है और बस कुछ ही मैच बचे हैं. इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं. न्यूजीलैंड शुक्रवार को कोलंबो में अपने सुपर 8 ग्रुप 2 मैच में इंग्लैंड पर जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर सकता है.

न्यूजीलैंड के अभी दो मैचों में तीन पॉइंट हैं और टीम ग्रुप 2 में दूसरे नंबर पर हैं. पाकिस्तान के खिलाफ उसका पहला सुपर 8 मैच कोलंबो में बारिश की वजह से धुल गया था, लेकिन उसने अपने दूसरे मैच में श्रीलंका को 61 रन से हराकर उम्मीदें जिंदा रखीं. पाकिस्तान की टीम इस मैच में इंग्लैंड की जीत की दुआ करेगी. उसके 2 मैचों में सिर्फ 1 अंक हैं.

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों ने 30 टी20 इंटरनेशनल खेले हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 17 और न्यूजीलैंड ने 10 जीते हैं. तीन मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुए हैं. टी20 वर्ल्ड कप में इन दोनों टीमों ने सात मैच खेले हैं, जिसमें इंग्लैंड ने चार और न्यूजीलैंड ने तीन मैच जीते हैं.

27 February 2026
18:42 PM

प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड: फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद.

न्यूजीलैंड: टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलेन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, मार्क चैपमैन, मिशेल सेंटनर (कप्तान), कोल मैककॉन्ची, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन.

18:27 PM

न्यूजीलैंड ने जीता टॉस

न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और इंग्लैंड की टीम को गेंदबाजी सौंपी है. न्यूजीलैंड की टीम में कोई बदलाव नहीं है, जबकि इंग्लैंड ने जेमी ओवरटन की जगह रेहान अहमद को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है.

T20 World Cup 2026T20 World Cup

