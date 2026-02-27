T20 World Cup Super 8 ENG vs NZ Live: इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला

ENG vs NZ, T20 World Cup Super 8 Live Updates: न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और इंग्लैंड की टीम को गेंदबाजी सौंपी है. न्यूजीलैंड की टीम में कोई बदलाव नहीं है, जबकि इंग्लैंड ने जेमी ओवरटन की जगह रेहान अहमद को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट धीरे-धीरे अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है और बस कुछ ही मैच बचे हैं. इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं. न्यूजीलैंड शुक्रवार को कोलंबो में अपने सुपर 8 ग्रुप 2 मैच में इंग्लैंड पर जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर सकता है.

न्यूजीलैंड के अभी दो मैचों में तीन पॉइंट हैं और टीम ग्रुप 2 में दूसरे नंबर पर हैं. पाकिस्तान के खिलाफ उसका पहला सुपर 8 मैच कोलंबो में बारिश की वजह से धुल गया था, लेकिन उसने अपने दूसरे मैच में श्रीलंका को 61 रन से हराकर उम्मीदें जिंदा रखीं. पाकिस्तान की टीम इस मैच में इंग्लैंड की जीत की दुआ करेगी. उसके 2 मैचों में सिर्फ 1 अंक हैं.

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

Add Zee News as a Preferred Source

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों ने 30 टी20 इंटरनेशनल खेले हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 17 और न्यूजीलैंड ने 10 जीते हैं. तीन मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुए हैं. टी20 वर्ल्ड कप में इन दोनों टीमों ने सात मैच खेले हैं, जिसमें इंग्लैंड ने चार और न्यूजीलैंड ने तीन मैच जीते हैं.