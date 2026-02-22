ENG vs SL Live Score: इंग्लैंड को लगा दूसरा झटका, जेकब बेथेल 3 रन बनाकर हुए आउट

T20 World Cup 2026, England vs Sri Lanka Live Updates: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सुपर-8 मुकाबले में श्रीलंका का सामना इंग्लैंड से है. पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में श्रीलंकन कप्तान दसुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव हुए हैं. दुश्मंथा चमीरा और कामिल मिशारा की वापसी हुई है. वहीं प्रमोद मदुशन और कुसल परेरा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. इंग्लैंड की टीम ने प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किए हैं.

