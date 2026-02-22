Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटENG vs SL Live Score: इंग्लैंड को लगा दूसरा झटका, जेकब बेथेल 3 रन बनाकर हुए आउट

ENG vs SL Live Score: इंग्लैंड को लगा दूसरा झटका, जेकब बेथेल 3 रन बनाकर हुए आउट

T20 World Cup 2026, England vs Sri Lanka Live Updates: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सुपर-8 मुकाबले में श्रीलंका का सामना इंग्लैंड से है. पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में श्रीलंकन कप्तान दसुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 22, 2026, 03:38 PM IST
इंग्लैंड बनाम श्रीलंका लाइव अपडेट्स (PHOTO- ICC/X)
T20 World Cup 2026, England vs Sri Lanka Live Updates: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सुपर-8 मुकाबले में श्रीलंका का सामना इंग्लैंड से है. पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में श्रीलंकन कप्तान दसुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव हुए हैं. दुश्मंथा चमीरा और कामिल मिशारा की वापसी हुई है. वहीं प्रमोद मदुशन और कुसल परेरा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. इंग्लैंड की टीम ने प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किए हैं.

22 February 2026
15:26 PM

T20 World Cup 2026, ENG vs SL Live Score: 6 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 37/2

6 ओवर के बाद इंग्लैंड ने 2 विकेट गंवाकर 37 रन बना लिए हैं. टॉम बैंटन (2 रन) और फिल साल्ट (24 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. श्रीलंका की तरफ से दुनिथ वेलालागे और महेश दीक्षाना ने अभी तक 1-1 विकेट झटके हैं.

15:22 PM

T20 World Cup 2026, ENG vs SL Live Score: 5 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 32/1

5 ओवर के बाद इंग्लैंड ने 1 विकेट गंवाकर 32 रन बना लिए हैं. जेकब बेथेल (3 रन) और फिल साल्ट (22 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. श्रीलंका की तरफ से दुनिथ वेलालागे ने अभी तक एक विकेट झटका है.

15:19 PM

T20 World Cup 2026, ENG vs SL Live Score: 4 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 23/1

4 ओवर के बाद इंग्लैंड ने 1 विकेट गंवाकर 23 रन बना लिए हैं. जेकब बेथेल (2 रन) और फिल साल्ट (14 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. श्रीलंका की तरफ से दुनिथ वेलालागे ने अभी तक एक विकेट झटका है.

15:16 PM

T20 World Cup 2026, ENG vs SL Live Score: 3 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 16/0

3 ओवर के बाद इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए 16 रन बना लिए हैं. जोस बटलर (7 रन) और फिल साल्ट (9 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.

15:12 PM

T20 World Cup 2026, ENG vs SL Live Score: 2 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 13/0

2 ओवर के बाद इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए 13 रन बना लिए हैं. जोस बटलर (4 रन) और फिल साल्ट (9 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.

14:52 PM

T20 World Cup 2026, ENG vs SL Live Score: इंग्लैंड और श्रीलंका की प्लेइंग XI

श्रीलंका (प्लेइंग इलेवन): पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रथनायके, कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका (कप्तान), डुनिथ वेललेज, दुशान हेमंथा, दुष्मंथा चमीरा, महीश थीक्षाना, दिलशान मदुशंका

इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): फिलिप साल्ट, जोस बटलर (WK), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (C), सैम कुरेन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद

14:50 PM

T20 World Cup 2026, ENG vs SL Live Score: श्रीलंका ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

इंग्लैंड के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. ये मैच पल्लेकेले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव हुए हैं. दुश्मंथा चमीरा और कामिल मिशारा की वापसी हुई है. इंग्लैंड की टीम ने प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किए हैं.

Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव.

England vs Sri Lanka

