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Hindi Newsक्रिकेटGT vs CSK Live Score: ऋतुराज ने जीता टॉस, गुजरात के खिलाफ चेन्नई ने किया गेंदबाजी का फैसला

GT vs CSK Live Score: ऋतुराज ने जीता टॉस, गुजरात के खिलाफ चेन्नई ने किया गेंदबाजी का फैसला

IPL 2026 Today Match, GT vs CSK Live Score: आईपीएल 2026 के 66वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना गुजरात टाइटंस से हो रहा है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. गुजरात की प्लेइंग इलेवन में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी हुई है.

 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 21, 2026, 07:14 PM IST
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चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस
चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस
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Gujarat Titans vs Chennai Super Kings Live Score: आईपीएल 2026 के 66वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना गुजरात टाइटंस से हो रहा है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. गुजरात की प्लेइंग इलेवन में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी हुई है. सीएसके किसी भी कीमत पर जीत दर्ज करना चाहेगी. हार से उनका सफर समाप्त हो जाएगा. जीत भले ही प्लेऑफ की गारंटी नहीं देगी, लेकिन उम्मीदें जरूर कायम रहेंगी. दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की नजर इस मैच को जीतकर टॉप-2 में फिनिश करने पर रहेगी. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो गुजरात टाइटंस 13 में से 8 मुकाबले जीतकर 16 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि CSK 13 मैचों में 6 जीत और 12 अंकों के साथ सातवें स्थान पर है.

देखें दोनों टीमों की प्लेइंग XI:

चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (WK), रुतुराज गायकवाड़ (C), उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, मैथ्यू शॉर्ट, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, गुरजापनीत सिंह

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गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, राहुल तेवतिया, कगिसो रबाडा, अरशद खान, मोहम्मद सिराज

 

21 May 2026
19:09 PM

GT vs CSK Live Score: देखें दोनों टीमों की प्लेइंग XI

चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (WK), रुतुराज गायकवाड़ (C), उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, मैथ्यू शॉर्ट, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, गुरजापनीत सिंह

गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, राहुल तेवतिया, कगिसो रबाडा, अरशद खान, मोहम्मद सिराज

19:05 PM

GT vs CSK Live Score: चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता टॉस

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. गुजरात की प्लेइंग इलेवन में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी हुई है.

19:05 PM

GT vs CSK Live Score: चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता टॉस

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. गुजरात की प्लेइंग इलेवन में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी हुई है.

18:50 PM

GT vs CSK Live Score: कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो आईपीएल में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब तक 9 मैच खेले जा चुके हैं. इन 9 मैचों में गुजरात ने 5 बार जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबले चेन्नई के नाम रहे हैं.

18:50 PM

GT vs CSK Live Score: सीएसके के लिए क्या है समीकरण?

अगर चेन्नई सुपर किंग्स नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीत जाती है, तो वे आईपीएल 2026 प्लेऑफ की दौड़ में बने रहेंगे. हालांकि, सिर्फ जीत भी सुपर किंग्स के लिए काफी नहीं होगी. प्लेऑफ में क्वालीफाई करने के लिए सीएसके को निम्नलिखित मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा.

एलएसजी बनाम पीबीकेएस, 23 मई, शाम 7:30 बजे - लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत

एमआई बनाम आरआर, 24 मई, दोपहर 3:30 बजे - मुंबई इंडियंस की जीत

केकेआर बनाम डीसी, 24 मई, शाम 7:30 बजे - दिल्ली कैपिटल्स की जीत

अगर डीसी केकेआर को हरा देता है और/या आरआर अपने किसी एक मैच में जीत जाता है, तो 14 अंकों पर टाई हो जाएगा और इस स्थिति में नेट रन रेट भी मायने रखेगा.

18:41 PM

GT vs CSK Live Score: चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वॉड

संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील होसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, अमन खान, गुरजापनीत सिंह, आकाश मधवाल, जैकरी फॉल्क्स, एमएस धोनी, मैट हेनरी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, कुलदीप यादव, मैकनील। नोरोन्हा, डियान फॉरेस्टर

18:40 PM

GT vs CSK Live Score: गुजरात टाइटंस का स्क्वॉड

साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, मोहम्मद सिराज, राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलवंत खेजरोलिया, इशांत शर्मा, जयंत यादव, ल्यूक वुड, शाहरुख खान, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा, कॉनर एस्टरहुइजन

18:30 PM

GT vs CSK Live Score: पिछले मैच का नतीजा

आईपीएल 2026 में ये इन दोनों टीमों के बीच दूसरा एनकाउंटर है. चेपॉक स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले में सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 158 रन बनाए थे. गुजरात टाइटंस ने 16.4 ओवरों में ही 2 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया था. उस मैच में कगिसो रबाडा चेन्नई सुपर किंग्स के दुश्मन बने थे और शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए थे. उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड मिला था.

18:15 PM

GT vs CSK Live Score: गुजरात और चेन्नई के बीच मुकाबला

आईपीएल 2026 के 66वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में सीएसके किसी भी कीमत पर जीत दर्ज करना चाहेगी. हार से उनका सफर समाप्त हो जाएगा. जीत भले ही प्लेऑफ की गारंटी नहीं देगी, लेकिन उम्मीदें जरूर कायम रहेंगी. दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की नजर इस मैच को जीतकर टॉप-2 में फिनिश करने पर रहेगी.

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Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Write...और पढ़ें

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