GT vs CSK Live Score: ऋतुराज ने जीता टॉस, गुजरात के खिलाफ चेन्नई ने किया गेंदबाजी का फैसला

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings Live Score: आईपीएल 2026 के 66वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना गुजरात टाइटंस से हो रहा है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. गुजरात की प्लेइंग इलेवन में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी हुई है. सीएसके किसी भी कीमत पर जीत दर्ज करना चाहेगी. हार से उनका सफर समाप्त हो जाएगा. जीत भले ही प्लेऑफ की गारंटी नहीं देगी, लेकिन उम्मीदें जरूर कायम रहेंगी. दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की नजर इस मैच को जीतकर टॉप-2 में फिनिश करने पर रहेगी. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो गुजरात टाइटंस 13 में से 8 मुकाबले जीतकर 16 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि CSK 13 मैचों में 6 जीत और 12 अंकों के साथ सातवें स्थान पर है.

देखें दोनों टीमों की प्लेइंग XI:

चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (WK), रुतुराज गायकवाड़ (C), उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, मैथ्यू शॉर्ट, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, गुरजापनीत सिंह

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गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, राहुल तेवतिया, कगिसो रबाडा, अरशद खान, मोहम्मद सिराज