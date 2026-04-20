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Hindi Newsक्रिकेटGT vs MI LIVE Streaming: गुजरात के कप्तान शुभमन ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, मुंबई की प्लेइंग XI में बड़ा बदलाव, 2 खिलाड़ियों का डेब्यू

GT vs MI LIVE Streaming: गुजरात के कप्तान शुभमन ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, मुंबई की प्लेइंग XI में बड़ा बदलाव, 2 खिलाड़ियों का डेब्यू

IPL 2026, GT vs MI Live Score Updates: आईपीएल 2026 के 30वें मैच में सोमवार (20 अप्रैल) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना मुंबई इंडियंस से होगा. मुंबई की टीम अंक तालिका में सबसे नीचे है. गुजरात छठे स्थान पर है और उसकी नजर लगातार चौथी जीत पर होगी. मुंबई की टीम लगातार 4 हार के क्रम को तोड़ने उतरेगी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 20, 2026, 07:08 PM IST
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गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस लाइव स्कोर. Photo Credit: BCCI
गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस लाइव स्कोर. Photo Credit: BCCI
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Gujarat Titans vs Mumbai Indians LIVE Updates: आईपीएल 2026 के 30वें मैच में सोमवार (20 अप्रैल) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना मुंबई इंडियंस से होगा. मुंबई की टीम अंक तालिका में सबसे नीचे है. गुजरात छठे स्थान पर है और उसकी नजर लगातार चौथी जीत पर होगी. हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई की टीम लगातार 4 मैच हार चुकी है. उसकी नजर इस मुकाबले को जीतकर वापसी करने पर होगी.

मुंबई इंडियंस उम्मीद कर रही होगी कि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अपनी हैमस्ट्रिंग चोट से पूरी तरह ठीक हो गए हैं और गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में कम से कम एक 'इम्पैक्ट प्लेयर' के तौर पर हिस्सा ले सकते हैं. रोहित ने रविवार को अहमदाबाद में मिचेल सेंटनर के साथ पूरे ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया और पंजाब किंग्स के खिलाफ घरेलू मैदान पर पिछला गेम मिस करने के बाद टीम में वापसी की संभावना है.

मेहमान टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ कभी कोई मैच नहीं जीता है. अब उसके बाद सोमवार को अपनी हार का सिलसिला खत्म करके इतिहास रचने का मौका होगा.

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20 April 2026
19:08 PM

GT vs MI Live Score: कृष भगत और दानिश मालेवार का डेब्यू

गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस की तरफ से दो खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं. दानिश मालेवार और  कृष भगत को पहली बार आईपीएल में खेलने का मौका मिला है. दानिश विदर्भ के उभरते हुए युवा बल्लेबाज हैं, जो इस मुकाबले में ओपनिंग करेंगे, वहीं कृष भगत 21 साल के युवा तेज गेंदबाज हैं जो घरेलू क्रिकेट में पंजाब के लिए खेलते हैं.

19:04 PM

GT vs MI Live Score: गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. लगातार 4 हार के बाद मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव हुए हैं. कृष भगत और दानिश मालेवार आईपीएल में डेब्यू कर रहे हैं.

18:36 PM

GT vs MI Live Score: मुंबई हारी तो क्या होगा?

मुंबई इंडियंस का दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के साथ एक अहम मुकाबला है. इस मैच का प्लेऑफ पर असर पड़ेगा. आज रात हारने पर IPL 2026 में टॉप चार में जगह बनाने की उनकी उम्मीदें बुरी तरह से खतरे में पड़ सकती हैं.

18:20 PM

GT vs MI Live Score: मुंबई पर भारी गुजरात

गुजरात टाइटंस हेड टू हेड रिकॉर्ड में मुंबई इंडियंस से 5-3 से आगे है. गुजरात ने इस मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा है. अहमदाबाद में अपने घर पर चारों मैच जीते हैं और कुल मिलाकर पिछली पांच में से चार मैच जीते हैं.

18:06 PM

GT vs MI Live Score: शुभमन गिल बरसाएंगे रन?

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल इस सीजन में अब तक 4 मैचों में 3 फिफ्टी और 154.9 के स्ट्राइक-रेट के साथ 251 रन बना चुके हैं. क्या गिल सोमवार शाम को मुंबई इंडियंस के खिलाफ आग उगल पाएंगे?

17:51 PM

GT vs MI Live Score IPL 2026: रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं?

मुंबई इंडियंस के लिए बुरी खबर है क्योंकि सोमवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा का खेलना संदिग्ध लग रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित मैच से पहले फिटनेस टेस्ट के लिए सोमवार सुबह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचेंगे.

17:44 PM

GT vs MI Live Score IPL 2026: बुमराह कब लेंगे विकेट?

मुंबई इंडियंस के पेसर जसप्रीत बुमराह ने इस सीजन में 114 बॉल फेंकी हैं और बिना कोई विकेट लिए 164 रन दिए हैं. क्या बुमराह सोमवार को शुभमन गिल की GT के खिलाफ अपना फॉर्म बदल पाएंगे? अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बुमराह इस मैच में विकेट ले पाएंगे? उन्होंने इसी मैदान पर पिछले महीने टीम इंडिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी.

17:33 PM

GT vs MI Live Score, IPL 2026: टॉस जीतने वाली टीम क्या करेगी?

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला आज मुंबई इंडियंस से होगा. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 212 है. इस सीजन की सभी जगहों में सबसे ज्यादा है, पहले बैटिंग करने वाली टीमें यहां 11 में से 8 मैच जीतने में कामयाब रही हैं और पहले बैटिंग करने के बाद औसत विनिंग स्कोर 218 है. हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल दोनों सोमवार को टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना चाहेंगे.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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