GT vs MI LIVE Streaming: गुजरात के कप्तान शुभमन ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, मुंबई की प्लेइंग XI में बड़ा बदलाव, 2 खिलाड़ियों का डेब्यू

Gujarat Titans vs Mumbai Indians LIVE Updates: आईपीएल 2026 के 30वें मैच में सोमवार (20 अप्रैल) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना मुंबई इंडियंस से होगा. मुंबई की टीम अंक तालिका में सबसे नीचे है. गुजरात छठे स्थान पर है और उसकी नजर लगातार चौथी जीत पर होगी. हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई की टीम लगातार 4 मैच हार चुकी है. उसकी नजर इस मुकाबले को जीतकर वापसी करने पर होगी.

मुंबई इंडियंस उम्मीद कर रही होगी कि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अपनी हैमस्ट्रिंग चोट से पूरी तरह ठीक हो गए हैं और गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में कम से कम एक 'इम्पैक्ट प्लेयर' के तौर पर हिस्सा ले सकते हैं. रोहित ने रविवार को अहमदाबाद में मिचेल सेंटनर के साथ पूरे ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया और पंजाब किंग्स के खिलाफ घरेलू मैदान पर पिछला गेम मिस करने के बाद टीम में वापसी की संभावना है.

मेहमान टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ कभी कोई मैच नहीं जीता है. अब उसके बाद सोमवार को अपनी हार का सिलसिला खत्म करके इतिहास रचने का मौका होगा.