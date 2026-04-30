GT vs RCB Live Score: 'प्रिंस' और 'किंग' के बीच टक्कर, आरसीबी से बदला लेने उतरेगी गुजरात टाइटंस, कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

IPL 2026 Today Match, GT vs RCB Live Score: आईपीएल 2026 के 42वें मैच में गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीजन ये दोनों टीमें दूसरी बार आमने-सामने होंगी. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए पहले एनकाउंटर में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को मात दी थी. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इस मैच में हिसाब बराबर करने के इरादे से उतरेगी.
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Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: आईपीएल 2026 का कारवां अब 42वें मैच तक पहुंच चुका है. आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. एक तरफ जहां शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इस सीजन के पहले राउंड में मिली हार का बदला लेने उतरेगी, वहीं आरसीबी की नजर जीत के साथ पॉइंट्स टेबल के शिखर पर पहुंचने पर होगी. रजत पाटीदार की अगुवाई वाली टीम फिलहाल 12 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है. आज की जीत उन्हें पहले नंबर पर पहुंचा सकती है.
गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच हुए हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच आईपीएल में अब तक 7 मुकाबले हुए हैं. 4 में आरसीबी ने बाजी मारी है, वहीं 3 मैच गुजरात टाइटंस के नाम रहे हैं. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच एक मुकाबले हुए हैं और आरसीबी को उसमें जीत मिली है. बता दें कि GT बनाम RCB के बीच अब तक हुए सातों मैचों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को जीत मिली है.
साई किशोर, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), शाहरुख खान, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुथार, राहुल तेवतिया, अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, कुलवंत खेजरोलिया, निशांत सिंधु, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, ल्यूक वुड, प्रसिद्ध कृष्णा, साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा। कॉनर एस्टरहुइज़न
विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, जैकब बेथेल, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, विक्की ओस्तवाल, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, स्वप्निल सिंह, फिलिप साल्ट, नुवान तुषारा, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल