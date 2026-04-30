GT vs RCB Live Score: 'प्रिंस' और 'किंग' के बीच टक्कर, आरसीबी से बदला लेने उतरेगी गुजरात टाइटंस, कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru Live Score: आईपीएल 2026 का कारवां अब 42वें मैच तक पहुंच चुका है. आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. एक तरफ जहां शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इस सीजन के पहले राउंड में मिली हार का बदला लेने उतरेगी, वहीं आरसीबी की नजर जीत के साथ पॉइंट्स टेबल के शिखर पर पहुंचने पर होगी. रजत पाटीदार की अगुवाई वाली टीम फिलहाल 12 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है. आज की जीत उन्हें पहले नंबर पर पहुंचा सकती है.

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