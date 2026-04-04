IPL 2026 GT vs RR Highlights: रोमांचक मुकाबले में राजस्थान ने मारी बाजी, गुजरात को 6 रनों से हराया, तुषार देशपांडे का जादुई ओवर

Rajasthan Royal vs Gujarat titans Highlights: राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए आईपीएल के 9वें मुकाबले में RR ने आखिरी के ओवर में रोमांचक अंदाज में जीत हासिल की. जीत के हीरो रहे रवि विश्वोई ने 4 विकेट हासिल किए और उनके अलावा आखिरी के ओवर में जौफ्रा ऑर्चर और तुषार देशपांडे की शानदार गेंदबाजी की बदौलत RR ये मुकाबला 6 रनों से अपने नाम करने में कामयाब रही. गुजरात की तरफ से साईं सुदर्शन के अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका. राजस्थान ने लगातार दूसरा मुकाबला अपने नाम किया है और इसी के साथ वह टेबल में सबसे ऊपर भी आ गए. वहीं, गुजरात को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है

वहीं, इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 211 रन बनाए थे. पहले वैभव सूर्यवंशी और फिर यशस्वी जायसवाल ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत दी और फिर आखिर में बची कसर को पूरी करते हुए ध्रुव जुरेल ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेलते हुए अपनी टीम का स्कोर 210 रन पहुंचा दिया था.

हेड टू हेड आंकड़े

आईपीएल में अब तक राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच कुल 8 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मुकाबलों में गुजरात का प्रदर्शन बेहतर रहा है. कुल 8 मैचों में से गुजरात ने 6 मैच जीतकर अपना दबदबा बनाया है.