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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 GT vs RR Highlights: रोमांचक मुकाबले में राजस्थान ने मारी बाजी, गुजरात को 6 रनों से हराया, तुषार देशपांडे का जादुई ओवर

IPL 2026 GT vs RR Highlights: रोमांचक मुकाबले में राजस्थान ने मारी बाजी, गुजरात को 6 रनों से हराया, तुषार देशपांडे का जादुई ओवर

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Highlights: आज यानी 4 अप्रैल को गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच गुजरात के अहमदाबाद में जबरदस्त मुकाबला हुआ. राजस्थान अपने विजयरथ को बरकरार रखा. रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 6 रनों से बुरी तरह हराया. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 04, 2026, 11:35 PM IST
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RR vs GT, IPL 2026
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Rajasthan Royal vs Gujarat titans Highlights: राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए आईपीएल के 9वें मुकाबले में RR ने आखिरी के ओवर में रोमांचक अंदाज में जीत हासिल की.  जीत के हीरो रहे रवि विश्वोई ने 4 विकेट हासिल किए और उनके अलावा आखिरी के ओवर में जौफ्रा ऑर्चर और तुषार देशपांडे की शानदार गेंदबाजी की बदौलत RR ये मुकाबला 6 रनों से अपने नाम करने में कामयाब रही.  गुजरात की तरफ से साईं सुदर्शन के अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ  खास नहीं कर सका. राजस्थान ने लगातार दूसरा मुकाबला अपने नाम किया है और इसी के साथ वह टेबल में सबसे ऊपर भी आ गए. वहीं, गुजरात को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है

वहीं, इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 211 रन बनाए थे.  पहले वैभव सूर्यवंशी और फिर यशस्वी जायसवाल ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत दी और फिर आखिर में बची कसर को पूरी करते हुए ध्रुव जुरेल ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेलते हुए अपनी टीम का स्कोर 210 रन पहुंचा दिया था.

हेड टू हेड आंकड़े

आईपीएल में अब तक राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच कुल 8 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मुकाबलों में गुजरात का प्रदर्शन बेहतर रहा है. कुल 8 मैचों में से गुजरात ने 6 मैच जीतकर अपना दबदबा बनाया है.

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04 April 2026
23:25 PM

IPL 2026 GT vs RR Live Score: राजस्थान ने मारी बाजी

राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में आखिर तक दर्शकों की सांसे थम गई थी. लेकिन, आखिरकार RR ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर मैच में बाजी मारने में कामयाब रही.

22:48 PM

IPL 2026 GT vs RR Live Score: गुजरात को लगा छठा झटका

मैच के शुरुआत से जबरदस्त बल्लेबाजी करती आ रही है, साईं सुदर्शन और कुमार कुसाग्र की शानदार बल्लेबाजी के दम पर 10 ओवर 103 रन बना चुकी गुजरात ने अचानक 4 ओवर के भीतर 5 विकेट गंवा दिए.

22:40 PM

IPL 2026 GT vs RR Live Score: गुजरात को लगा चौथा झटका

शानदार शुरुआत मिलने के बावजूद गुजरात टाइटंस ने बीते कुछ ओवर में बैक टू बैक 3 विकेट गंवा दिए हैं. अब मैच में पूरी तरह से राजस्थान रॉयल्स की पकड़ बन चुकी है.  

22:14 PM

IPL 2026 GT vs RR Live Score: गुजरात को पहला झटका

गुजरात टाइटंस की सलामी जोड़ी धूम मचा रही थी, हम बात कर रहे कुमार कुसाग्र और साई सुदर्शन के बारे में. लेकिन, कप्तान पराग ने अपनी टीम को ब्रेकथ्रो दिलाकर कुसाग्र को चलता कर दिया और इसी के साथ गुजरात को पहला झटका लग चुका है.

21:55 PM

IPL 2026 GT vs RR Live Score: गुजरात की जबरदस्त शुरुआत

गुजरात टाइटंस ने अपनी पारी की बेहद ही रोमांचक शुरुआत की है. साई सुदर्शन और कुमार कुशाग्र की जोड़ी बेहद ही शानदार बल्लेबाजी करते नजर आ रही है. फिलहाल, गुजरात का स्कोर 5 ओवर में 44 रन बिना किसी नुकासान है.

21:18 PM

IPL 2026 GT vs RR Live Score: गुजरात को 211 का लक्ष्य

राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर खेलकर गुजरात टाइटंस के सामने 211 रनों का लक्ष्य रखा है. आखिरी के ओवरों में ध्रुव जुरेल की धमाकेदार पारी की बदौलत RR ने बेहद ही शानदार स्कोर बोर्ड पर लगा दिया है.

20:55 PM

RR vs GT Live Score: राजस्थान रॉयल्स को लगा चौथा झटका

राजस्थान रॉयल्स को 16वें ओवर में अशोक शर्मा ने चौथा झटका दिया. खतरनाक बल्लेबाज शिमरन हेटमायर 8 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए. गुजरात टाइटंस के लिए ये बड़ी सफलता है क्योंकि आखिरी ओवरों में हेटमायर गेंदबाजों को तहस-नहस करने में माहिर माने जाते हैं.

20:34 PM

IPL 2026 GT vs RR Live Score: जायसवाल की पारी का अंत

शुरुआत से राजस्थान के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी करने वाल यशस्वी जायसवाल की अर्धशतकीय पारी का अंत हो गया है. उन्हें कागिसो रबाडा ने क्लीन बोल्ड मार दिया है. 13 ओवर के बाद RR का स्कोर 134-2 है.

20:07 PM

IPL 2026 GT vs RR Live Score: राजस्थान को पहला झटका

पारी की शुरुआत से ही शानदार लय में नजर आ रहे वैभव सूर्यवंशी अपना विकेट दे बैठे. वह 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. राशिद खान ने वैभव को चलता किया है.

20:00 PM

IPL 2026 GT vs RR Live Score: वैभव और जायसवाल की आंधी

राजस्थान रॉयल्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए गजब की शुरुआत की है. 6 ओवर के बाद RR का स्कोर 69 रन बिना किसी नुकसान के हैं. जिसमें से वैभव ने 31 रन बनाए हैं, तो जायसवाल ने 35 रन बनाए हैं.

19:46 PM

IPL 2026 GT vs RR Live Score: वैभव और जायसवाल का तूफान

राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जिसे वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल एकदम सही साबित करके दिखा रहे हैं. RR का स्कोर 3 ओवर के बाद 37 रन है बिना किसी नुकसान.

19:40 PM

IPL 2026 GT vs RR Live Score: गुजरात प्लेइंग 11

कुमार कुशाग्र, साई सुदर्शन, जोस बटलर (डब्ल्यू), ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, राशिद खान (सी), कगिसो रबाडा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रिसिध कृष्णा.

19:39 PM

IPL 2026 GT vs RR Live Score: राजस्थान प्लेइंग 11

यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा.

19:06 PM

IPL 2026 GT vs RR Live Score: राजस्थान ने जीता टॉस

राजस्थान और गुजरात के बीच खेले जा रहे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. आज शुभमन गिल की जगह रासिद खान गुजरात की कप्तानी कर रहे हैं.

18:46 PM

IPL 2026 GT vs RR Live Score: राजस्थान की प्लेइंग 11

वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा और नांद्रे बर्गर.

 

18:45 PM

IPL 2026 GT vs RR Live Score: गुजरात की संभावित प्लेइंग 11

शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, अशोक शर्मा और मोहम्मद सिराज.

18:43 PM

IPL 2026 GT vs RR Live Score: गुजरात के लिए करो या मरो

गुजरात टाइटंस के लिए आज का मुकाबला काफी अहम होने वाला है. खास बात ये है कि यह मैच उनके होम ग्राउंड में है और वह टूर्नामेंट में अभी  तक एक भी मुकाबला नहीं जीत पाए हैं. ऐसे में यह मैच गुजरात के लिए करो या मरो जैसा है.

18:40 PM

IPL 2026 GT vs RR Live Score: कुछ ही देर में टॉस

गुजरात और राजस्थान के बीच आज कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है. मुकाबले के लिए टॉस 7 बजे होगा. दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर कुछ ही देर में होंगे. देखना दिलचस्प होगा बाजी कौन मारेगा.

18:36 PM

IPL 2026 GT vs RR Live Score: हेड टू हेड आंकड़े

आईपीएल में अब तक राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच कुल 8 मैच खेले जा चुके हैं. इन मुकाबलों में गुजरात टीम का पलड़ा कुछ ज्यादा ही भारी रहा है. दोनों टीमों के बीच खेला गया हर मैच दर्शकों के लिए रोमांचक रहा, लेकिन जीत की दौड़ में ज्यादातर बार गुजरात आगे रही है. इन 8 मैचों में गुजरात ने 6 बार जीत हासिल की है, जबकि राजस्थान को सिर्फ 2 मैचों में ही जीत मिली है. इस हिसाब से कहा जा सकता है कि राजस्थान रॉयल्स के लिए गुजरात टाइटंस हमेशा चुनौती बनकर रहे हैं.

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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