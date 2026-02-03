WPL Eliminator: दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जाएंट्स को हराकर फाइनल में मारी एंट्री, आरसीबी से होगी टक्कर

GG-W vs DC-W WPL 2026 Eliminator: महिला प्रीमियर लीग 2026 में मंगलवार (3 फरवरी) को वडोदरा के कोटांबी में बीसीए स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जाएंट्स को हराकर फाइनल में जगह बना ली. 5 फरवरी को खिताबी मुकाबले में दिल्ली का सामना अब स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा.
Gujarat Giants Women vs Delhi Capitals Women: महिला प्रीमियर लीग 2026 में मंगलवार (3 फरवरी) को वडोदरा के कोटांबी में बीसीए स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जाएंट्स को हराकर फाइनल में जगह बना ली. 5 फरवरी को खिताबी मुकाबले में दिल्ली का सामना अब स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. दिल्ली की टीम इससे पहले 2024 में आरसीबी के खिलाफ फाइनल हारी थी. वह उस हार का बदला लेने उतरेगी.
गुजरात ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 168 रन बनाए. उसके लिए बेथ मूनी ने 51 गेंद पर नाबाद 62 रन बनाए. दिल्ली के लिए सिनेल हेनरी ने 3 और नंदिनी शर्मा ने 2 विकेट लिए. जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 15.4 ओवरों में 3 विकेट पर 169 रन बनाकर मैच को जीत लिया. उसके लिए लिजेल ली ने 43, शेफाली वर्मा ने 31 और जेमिमा रोड्रिग्ज ने 41 रन बनाए. लौरा वोल्वार्ड्ट 32 और मारिजेन कैप 4 रन बनाकर नाबाद रहीं.
दिल्ली की टीम लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची है. उसे पिछले तीनों सीजन के खिताबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. वह पहली बार खिताब जीतना चाहेगी. इसके लिए उसे पूर्व चैंपियन आरसीबी को हराना होगा. गुजरात का पहली बार फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया. बता दें कि लीग में पहले स्थान पर रहने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाती है. ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने डायरेक्ट फाइनल में एंट्री मारी थी. मुंबई इंडियंस पहली बार खिताबी मुकाबले में नजर नहीं आएगी. वहीं, यूपी वॉरियर्स भी क्वालीफाई नहीं कर पाई. दोनों टीमें क्रमश: चौथे और पांचवें स्थान पर रहीं.
WPL Eliminator: दिल्ली ने गुजरात को हराया
दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में जगह बना ली है. लौरा वोल्वार्ड्ट और मारिजैन कैप ने मैच को समाप्त किया. इससे पहले शेफाली वर्मा, लिजेल ली और जेमिमा रोड्रि्ग्ज ने शानदार पारी खेलकर जीत की नींव रखी. अब दिल्ली की टीम फाइनल में आरसीबी के खिलाफ खेलेगी. 16वें ओवर की चौथी गेंद पर कैप ने जॉर्जिया वेयरहेम को चौका मारकर मैच को समाप्त किया.
WPL Eliminator DC VS GG LIVE: जीत के करीब दिल्ली कैपिटल्स
दिल्ली कैपिटल्स ने 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 14 ओवर में 2 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं. अब टीम को जीत के लिए 36 गेंद पर 21 रन बनाने हैं. कप्तान जेमिमा रोड्रिग्ज 20 गेंद पर 36 और लौरा वोल्वार्ड्ट 20 गेंद पर 21 रन बनाकर नाबाद हैं.
WPL Eliminator DC VS GG LIVE: वेयरहेम ने एक ओवर में झटके दो विकेट
दिल्ली कैपिटल्स ने 169 रनों के जवाब में शानदार शुरुआत की और 7 ओवर में बिना किसी नुकसान के 89 रन बना लिए. इसके बाद गुजरात जाएंट्स की कप्तान एश्ले गार्डनर ने गेंदबाजी के लिए जॉर्जिया वेयरहेम को बुलाया. ऑस्ट्रेलिया की इस स्टार स्पिनर ने कप्तान को निराश नहीं किया और पहली ही गेंद पर लिजेल ली को एलबीडब्ल्यू कर दिया. ली ने 24 गेंद पर 43 रन बनाए. उनके आउट होते ही शेफाली वर्मा के साथ 89 रन की साझेदारी टूट गई. इस ओवर में दिल्ली को एक और झटका लगा. आखिरी गेंद पर वेयरहेम ने शेफाली वर्मा को बोल्ड कर बड़ी सफलता हासिल की. शेफाली ने 21 गेंद पर 31 रन बनाए. दिल्ली ने 9 ओवर में 2 विकेट पर 103 रन बना लिए हैं. लौरा वोल्वार्ड्ट 7 और जेमिमा रोड्रिग्ज 5 रन बनाकर खेल रही हैं.
WPL Eliminator DC VS GG LIVE: रेणुका के ओवर में लगे 5 चौके
दिल्ली कैपिटल्स की ओपनर्स लिजेल ली और शेफाली वर्मा ने तूफान मचा दिया है. पांचवें ओवर में गेंदबाजी के लिए रेणुका सिंह ठाकुर आईं तो उनकी गेंदों पर 5 चौके लगे. लिजेल ने लगातार तीन चौकों से उनका स्वागत किया. इसके बाद एक सिंगल लिया. आखिरी दो गेंदों को शेफाली ने बाउंड्री के बाहर भेज दिया. इस तरह इस ओवर में कुल 21 रन बने. दिल्ली ने 6 ओवर में बिना किसी नुकसान के 75 रन बना लिए हैं. लिजेल ली 18 गेंद पर 34 और शेफाली वर्मा 18 गेंद पर 26 रन बनाकर नाबाद हैं.
WPL Eliminator DC VS GG LIVE: शेफाली-ली ने की तूफानी शुरुआत
गुजरात से मिले 169 रनों के टारगेट के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने तूफानी शुरुआत की. उसने 4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 43 रन बना लिए है. शेफाली वर्मा और लिजेल ली आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही हैं. शेफाली ने 15 गेंद पर 18 और ली ने 9 गेंद पर 10 रन बना लिए हैं. गुजरात के लिए अनुभवी सोफी डिवाइन ने चौथे ओवर में 17 रन लुटाए.
WPL Eliminator DC VS GG LIVE: गुजरात ने खड़ा किया बड़ा स्कोर
गुजरात जाएंट्स ने खराब शुरुआत के बाद खुद को संभालते हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एलिमिनेटर मैच में एक बड़ा स्कोर खड़ा किया. उसने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 168 रन बनाए. दिल्ली को 169 रनों का लक्ष्य मिला है. गुजरात के लिए ओपनर बेथ मूनी ने शानदार पारी खेली. उन्होंने एक छोर संभाले रखा और 51 गेंद पर नाबाद 62 रन बनाए. इस दौरान मूनी के बल्ले से 6 चौके निकले. उनके अलावा जॉर्जिया वेयरहेम ने 25 गेंद पर 35 रनों का योगदान किया. काश्वी गौतम ने 10 गेंद पर 18 और अनुष्का शर्मा ने 13 गेंद पर 16 रन बनाए. दिल्ली के लिए सिनेल हेनरी ने 3 और नंदिनी शर्मा ने 2 विकेट लिए.
WPL Eliminator DC VS GG LIVE: हेनरी ने तोड़ी बड़ी साझेदारी
सिनेल हेनरी ने 17वें ओवर में बड़ी साझेदारी तोड़े हुए गुजरात जाएंट्स को पांचवां झटका दिया. उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर जॉर्जिया वेयरहेम को आउट कर दिया. जॉर्जिया 25 गेंद पर 35 रन बनाकर लौरा वोल्वार्ड्ट को कैच दे बैठीं. उन्होंने पांचवें विकेट के लिए बेथ मूनी के साथ 46 गेंद पर 61 रनों की साझेदारी की. इसके बाद उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर भारती फूलमाली का विकेट ले लिया. गुजरात ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं. बेथ मूनी 45 और काश्वी गौतम 1 रन बनाकर खेल रही हैं.
WPL Eliminator DC VS GG LIVE: संकट में गुजरात जायंट्स
WPL 2026 के एलिमिनेटर मैच में गुजरात जायंट्स की टीम संकट में है. बेथ मूनी के अलावा कोई भी बल्लेबाज टिकने का नाम नहीं ले रहे हैं. पहले नंदिनी शर्मा ने लगातार दो विकेट लेकर गुजरात को मुश्किल में डाला और फिर मीनू मणि ने कनिका आहूजा को आउट कर दिल्ली कैपिटल्स को चौथी सफलता दिलाई. 11 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 71/4
WPL Eliminator DC VS GG LIVE: गुजरात को लगा दोहरा झटका
गुजरात की टीम बड़े दबाव में आ गई है. छठे ओवर में उसे लगतार दो गेंदों पर दो झटके लगे. नंदिनी शर्मा ने पहली गेंद पर अनुष्का शर्मा को सिनेल हेरी के हाथों कैच कराया. अनुष्का ने 13 गेंद पर 16 रन बनाए. उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आईं कप्तान एश्ले गार्डनर खाता खोले बगैर आउट हो गईं. नंदिनी की बॉल पर स्नेह राणा ने उनका कैच लपका. गुजरात ने 6 ओवरों में 3 विकेट पर 48 रन बना लिए हैं. बेथ मूनी 15 रन बनाकर नाबाद हैं. कनिका आहूजा को अभी अपना खाता खोलना है.
WPL Eliminator DC VS GG LIVE: गुजरात को लगा पहला झटका
एलिमिनेटर मैच में गुजरात जाएंट्स को पहला झटका दूसरे ओवर में लगा. सेनेल हेनरी की गेंद पर डिवाइन ने विकेटकीपर लीजेल ली को कैच दे दिया. डिवाइन ने 9 गेंद पर 6 रन बनाए. गुजरात ने 2 ओवरों में 1 विकेट पर 9 रन बना लिए हैं. बेथ मूनी 3 गेंद पर 1 रन बनाकर नाबाद हैं. अनुष्का शर्मा को अभी अपना खाता खोला है.
WPL Eliminator DC VS GG LIVE: दिल्ली ने जीता टॉस
महिला प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मैच में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्ज ने टॉस जीत लिया. उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. दिल्ली और गुजरात ने प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया. बता दें कि लीग राउंड में दोनों टीमों की टक्कर दो बार हुई और दोनों में गुजरात को जीत मिली थी. ऐसे में दिल्ली की टीम इस मैच में बदला लेने के लिए उतरी है.
WPL Eliminator DC VS GG LIVE: गुजरात के सामने दिल्ली की चुनौती
हम महिला प्रीमियर लीग के आखिरी पड़ाव, यानी प्लेऑफ में पहुंच गए हैं. दिल्ली कैपिटल्स फाइनल में जगह बनाने के लिए गुजरात जाएंट्स से भिड़ेगी. गुजरात की टीम एश्ले गार्डनर की कप्तानी में पहली बार फाइनल में पहुंचने की कोशिश में है. दूसरी ओर, दिल्ली की नजर लगातार चौथे फाइनल पर है.