WPL Eliminator: दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जाएंट्स को हराकर फाइनल में मारी एंट्री, आरसीबी से होगी टक्कर

Gujarat Giants Women vs Delhi Capitals Women: महिला प्रीमियर लीग 2026 में मंगलवार (3 फरवरी) को वडोदरा के कोटांबी में बीसीए स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जाएंट्स को हराकर फाइनल में जगह बना ली. 5 फरवरी को खिताबी मुकाबले में दिल्ली का सामना अब स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. दिल्ली की टीम इससे पहले 2024 में आरसीबी के खिलाफ फाइनल हारी थी. वह उस हार का बदला लेने उतरेगी.

गुजरात ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 168 रन बनाए. उसके लिए बेथ मूनी ने 51 गेंद पर नाबाद 62 रन बनाए. दिल्ली के लिए सिनेल हेनरी ने 3 और नंदिनी शर्मा ने 2 विकेट लिए. जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 15.4 ओवरों में 3 विकेट पर 169 रन बनाकर मैच को जीत लिया. उसके लिए लिजेल ली ने 43, शेफाली वर्मा ने 31 और जेमिमा रोड्रिग्ज ने 41 रन बनाए. लौरा वोल्वार्ड्ट 32 और मारिजेन कैप 4 रन बनाकर नाबाद रहीं.

दिल्ली की टीम लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची है. उसे पिछले तीनों सीजन के खिताबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. वह पहली बार खिताब जीतना चाहेगी. इसके लिए उसे पूर्व चैंपियन आरसीबी को हराना होगा. गुजरात का पहली बार फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया. बता दें कि लीग में पहले स्थान पर रहने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाती है. ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने डायरेक्ट फाइनल में एंट्री मारी थी. मुंबई इंडियंस पहली बार खिताबी मुकाबले में नजर नहीं आएगी. वहीं, यूपी वॉरियर्स भी क्वालीफाई नहीं कर पाई. दोनों टीमें क्रमश: चौथे और पांचवें स्थान पर रहीं.