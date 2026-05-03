GT vs PBKS Live Score: गुजरात लगाएगी जीत की हैट्रिक या वापसी करेंगे पंजाब के किंग? कुछ देर में टॉस

GT vs PBKS Live Score: आईपीएल 2026 में 46वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच है. पंजाब की टीम को इस सीजन की पहली हार पिछले मैच में मिली, ऐसे में टीम वापसी की फिराक में होगी. वहीं, गुजरात ने पिछले दो मैच लगातार जीते और अब जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी. कुछ देर में दोनों कप्तान टॉस के लिए उतरेंगे.
GT vs PBKS: आईपीएल 2026 में सुपर संडे को दूसरे मुकाबले में पंजाब किंग्स की टक्कर गुजरात टाइटंस से होगी. पंजाब की टीम इस मुकाबले में पिछली हार के बाद वापसी की फिराक में होगी जबकि गुजरात जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी. पंजाब किंग्स प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर है जबकि गुजरात की टीम भी टॉप-5 में बरकरार है. लेकिन देखना होगा कि गुजरात पंजाब के खिलाफ मुकाबला जीतने में कामयाब हो पाती है या नहीं.
GT: शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर, कुमार कुशाग्र, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड़, अरशद खान, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कैगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, एम शाहरुख खान, अनुज रावत, कुलवंत खेजरोलिया, राहुल तेवतिया।
PBKS: श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रियांश आर्य, हरनूर सिंह, प्रभसिमरन सिंह, मिचेल ओवेन, नेहल वढेरा, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को यानसन, मुशीर खान, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, अर्शदीप सिंह, जेवियर बार्टलेट, युजवेंद्र चहल, लॉकी फर्ग्यूसन, हरप्रीत बराड़, विजयकुमार विशाक, यश ठाकुर, कूपर कोनोली, बेन द्वारशुइस, प्रवीण दुबे, विशाल निशाद, पाइला अविनाश, विष्णु विनोद।