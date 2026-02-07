PAK vs NED LIVE: शर्मनाक हार से बाल-बाल बचा पाकिस्तान, नीदरलैंड्स के खिलाफ गिरते-पड़ते मिली जीत

Pakistan Vs Netherlands, ICC T20 World Cup 2026: पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में नीदरलैंड्स को 3 विकेट से मात दे दी है. इस मुकाबले को पाकिस्तान की टीम ने गिरते-पड़ते अपने नाम किया और नीदरलैंड्स को 3 विकेट से रौंदा. 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान को 12 गेंदों में 29 रन चाहिए थे. तब फहीम अशरफ ने लोगान वैन बीक की गेंद पर तीन छक्के और एक चौका लगाकर मैच का रुख अपनी टीम के पक्ष में मोड़ दिया और आखिरी ओवर में सिर्फ पांच रन बनाने थे. फहीम अशरफ को आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर भी जीवनदान मिला जब मैक्स ओ'डॉड ने लॉन्ग ऑन पर एक आसान कैच छोड़ दिया. पाकिस्तान का अगला मैच 10 फरवरी को उसी मैदान पर USA से होगा, जबकि नीदरलैंड्स उसी दिन दिल्ली में नामीबिया से भिड़ेगा.
Trending Photos
Pakistan Vs Netherlands LIVE Updates, ICC T20 World Cup 2026: पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में नीदरलैंड्स को 3 विकेट से मात दे दी है. इस मुकाबले को पाकिस्तान की टीम ने गिरते-पड़ते अपने नाम किया और नीदरलैंड्स को 3 विकेट से रौंदा. 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान को 12 गेंदों में 29 रन चाहिए थे. तब फहीम अशरफ ने लोगान वैन बीक की गेंद पर तीन छक्के और एक चौका लगाकर मैच का रुख अपनी टीम के पक्ष में मोड़ दिया और आखिरी ओवर में सिर्फ पांच रन बनाने थे. फहीम अशरफ को आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर भी जीवनदान मिला जब मैक्स ओ'डॉड ने लॉन्ग ऑन पर एक आसान कैच छोड़ दिया. पाकिस्तान का अगला मैच 10 फरवरी को उसी मैदान पर USA से होगा, जबकि नीदरलैंड्स उसी दिन दिल्ली में नामीबिया से भिड़ेगा.
PAK vs NED LIVE: शर्मनाक हार से बाल-बाल बचा पाकिस्तान
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में नीदरलैंड्स को 3 विकेट से मात दे दी है. इस मुकाबले को पाकिस्तान की टीम ने गिरते-पड़ते अपने नाम किया और नीदरलैंड्स को 3 विकेट से रौंदा. 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान को 12 गेंदों में 29 रन चाहिए थे. तब फहीम अशरफ ने लोगान वैन बीक की गेंद पर तीन छक्के और एक चौका लगाकर मैच का रुख अपनी टीम के पक्ष में मोड़ दिया और आखिरी ओवर में सिर्फ पांच रन बनाने थे. फहीम अशरफ को आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर भी जीवनदान मिला जब मैक्स ओ'डॉड ने लॉन्ग ऑन पर एक आसान कैच छोड़ दिया. पाकिस्तान का अगला मैच 10 फरवरी को उसी मैदान पर USA से होगा, जबकि नीदरलैंड्स उसी दिन दिल्ली में नामीबिया से भिड़ेगा.
PAK vs NED LIVE Score, ICC T20 World Cup 2026: 19 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 143/7
19 ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 7 विकेट गंवाकर 143 रन बना लिए हैं. फहीम अशरफ (25 रन) और शाहीन अफरीदी (4 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
PAK vs NED LIVE Score, ICC T20 World Cup 2026: 18 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 119/7
18 ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 7 विकेट गंवाकर 119 रन बना लिए हैं. फहीम अशरफ (1 रन) और शाहीन अफरीदी (4 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
PAK vs NED LIVE Score, ICC T20 World Cup 2026: 16 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 114/6
16 ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 6 विकेट गंवाकर 114 रन बना लिए हैं. शादाब खान (8 रन) और मोहम्मद नवाज (6 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
PAK vs NED LIVE Score, ICC T20 World Cup 2026: 15 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 111/5
15 ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 5 विकेट गंवाकर 111 रन बना लिए हैं. शादाब खान (6 रन) और मोहम्मद नवाज (5 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
PAK vs NED LIVE Score, ICC T20 World Cup 2026: 14 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 107/5
14 ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 5 विकेट गंवाकर 107 रन बना लिए हैं. शादाब खान (4 रन) और मोहम्मद नवाज (3 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
PAK vs NED LIVE Score, ICC T20 World Cup 2026: 13 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 102/5
13 ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 5 विकेट गंवाकर 102 रन बना लिए हैं. शादाब खान (2 रन) और मोहम्मद नवाज (1 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
PAK vs NED LIVE Score, ICC T20 World Cup 2026: 12 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 98/4
12 ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 4 विकेट गंवाकर 98 रन बना लिए हैं. शादाब खान (0 रन) और बाबर आजम (14 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
PAK vs NED LIVE Score, ICC T20 World Cup 2026: 10 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 90/2
10 ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 2 विकेट गंवाकर 90 रन बना लिए हैं. साहिबजादा फरहान (45 रन) और बाबर आजम (8 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
PAK vs NED LIVE Score, ICC T20 World Cup 2026: 9 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 81/2
9 ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 2 विकेट गंवाकर 81 रन बना लिए हैं. साहिबजादा फरहान (39 रन) और बाबर आजम (6 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
PAK vs NED LIVE Score, ICC T20 World Cup 2026: 6 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 61/2
6 ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 2 विकेट गंवाकर 61 रन बना लिए हैं. साहिबजादा फरहान (24 रन) और बाबर आजम (1 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
PAK vs NED LIVE Score, ICC T20 World Cup 2026: 5 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 53/2
5 ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 2 विकेट गंवाकर 53 रन बना लिए हैं. साहिबजादा फरहान (17 रन) और बाबर आजम (0 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
PAK vs NED LIVE Score, ICC T20 World Cup 2026: 4 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 38/1
4 ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 1 विकेट गंवाकर 38 रन बना लिए हैं. साहिबजादा फरहान (6 रन) और सलमान आगा (8 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
PAK vs NED LIVE Score, ICC T20 World Cup 2026: 3 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 27/1
3 ओवर में पाकिस्तान की टीम ने 1 विकेट गंवाकर 27 रन बना लिए हैं. साहिबजादा फरहान (3 रन) और सलमान आगा (1 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
PAK vs NED LIVE Score, ICC T20 World Cup 2026: पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 147 रन पर किया ढेर
पाकिस्तान की टीम ने नीदरलैंड्स को 19.5 ओवर में 147 रन पर ढेर कर दिया है. नीदरलैंड्स की तरफ से बास डी लीडे ने सबसे ज्यादा 30 रन बनाए. वहीं, पाकिस्तान की तरफ से सलमान मिर्जा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके.
PAK vs NED LIVE Score, ICC T20 World Cup 2026: 17 ओवर में नीदरलैंड्स का स्कोर 134/7
17 ओवर में नीदरलैंड्स की टीम ने 7 विकेट गंवाकर 134 रन बना लिए हैं. आर्यन दत्त (5 रन) और रूलोफ वैन डेर मेरवे (1 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
PAK vs NED LIVE Score, ICC T20 World Cup 2026: 15 ओवर में नीदरलैंड्स का स्कोर 123/4
15 ओवर में नीदरलैंड्स की टीम ने 4 विकेट गंवाकर 123 रन बना लिए हैं. जैच लायन कैचेट (7 रन) और स्कॉट एडवर्ड्स (34 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
PAK vs NED LIVE Score, ICC T20 World Cup 2026: 13 ओवर में नीदरलैंड्स का स्कोर 107/4
13 ओवर में नीदरलैंड्स की टीम ने 4 विकेट गंवाकर 107 रन बना लिए हैं. जैच लायन कैचेट (1 रन) और स्कॉट एडवर्ड्स (24 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
PAK vs NED LIVE Score, ICC T20 World Cup 2026: 11 ओवर में नीदरलैंड्स का स्कोर 88/3
11 ओवर में नीदरलैंड्स की टीम ने 3 विकेट गंवाकर 88 रन बना लिए हैं. बास डी लीडे (24 रन) और स्कॉट एडवर्ड्स (12 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
PAK vs NED LIVE Score, ICC T20 World Cup 2026: 5 ओवर में नीदरलैंड्स का स्कोर 36/2
5 ओवर में नीदरलैंड्स की टीम ने 2 विकेट गंवाकर 36 रन बना लिए हैं. बास डी लीडे (5 रन) और कॉलिन एकरमैन (1 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
PAK vs NED LIVE Score, ICC T20 World Cup 2026: 3 ओवर में नीदरलैंड्स का स्कोर 28/0
3 ओवर में नीदरलैंड्स की टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 28 रन बना लिए हैं. माइकल लेविट (23 रन) और मैक्स ओ'डॉउड (5 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
PAK vs NED LIVE Score, ICC T20 World Cup 2026: 2 ओवर में नीदरलैंड्स का स्कोर 14/0
2 ओवर में नीदरलैंड्स की टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 14 रन बना लिए हैं. माइकल लेविट (10 रन) और मैक्स ओ'डॉउड (4 रन) क्रीज पर मौजूद हैं.
पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन
सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद.
नीदरलैंड्स की प्लेइंग इलेवन
माइकल लेविट, मैक्स ओ'डॉउड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), जैच लायन कैशेट, लोगान वैन बीक, रूलोफ वैन डेर मेरवे, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, पॉल वैन मीकेरेन.
PAK vs NED LIVE Score, ICC T20 World Cup 2026: पाकिस्तान ने जीता टॉस
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच नीदरलैंड्स और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला जा रहा है. पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और नीदरलैंड्स की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है.
PAK vs NED LIVE Score, ICC T20 World Cup 2026: पाकिस्तान का स्क्वाड
फखर जमान, सईम अयूब, बाबर आजम, सलमान आगा (कप्तान), ख्वाजा नफे (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक.
PAK vs NED LIVE Score, ICC T20 World Cup 2026: नीदरलैंड्स का स्क्वाड
माइकल लेविट, मैक्स ओ'डॉउड, बास डी लीडे, जैच लायन कैचेट, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), नोआ क्रॉस, रूलोफ वैन डेर मेरवे, लोगान वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, पॉल वैन मीकेरेन, टिम वैन डेर गुगटेन, शाकिब जुल्फिकार, फ्रेड क्लासेन.
PAK vs NED LIVE Score, ICC T20 World Cup 2026: एक दिन में होंगे 3 मैच
भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट का आगाज पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच होने वाले मुकाबले से हो जाएगा. इसके बाद वेस्टइंडीज बनाम स्कॉटलैंड (3 बजे) और भारत बनाम यूएसए मैच (7 बजे) भी होंगे.
PAK vs NED LIVE Score, T20 World Cup 2026: नीदरलैंड्स से पाकिस्तान की टक्कर
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच नीदरलैंड्स और पाकिस्तान के बीच कुछ ही देर में कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला जाएगा. टी20 वर्ल्ड कप में इस बार 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं. डिफेंडिंग चैंपियन भारत को ग्रुप ए में यूएसए, पाकिस्तान, नामीबिया और नीदरलैंड के साथ रखा गया है. हर ग्रुप में पांच टीमें हैं और कुल मिलाकर चार ग्रुप बनाए गए हैं. लीग स्टेज के बाद सुपर-8 मुकाबले होंगे. नॉकआउट मैचों की बात करें तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला 4 मार्च को खेला जाएगा. दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को होगा. फाइनल मैच की तारीख 8 मार्च है.