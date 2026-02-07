PAK vs NED LIVE: शर्मनाक हार से बाल-बाल बचा पाकिस्तान, नीदरलैंड्स के खिलाफ गिरते-पड़ते मिली जीत

Pakistan Vs Netherlands LIVE Updates, ICC T20 World Cup 2026: पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में नीदरलैंड्स को 3 विकेट से मात दे दी है. इस मुकाबले को पाकिस्तान की टीम ने गिरते-पड़ते अपने नाम किया और नीदरलैंड्स को 3 विकेट से रौंदा. 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान को 12 गेंदों में 29 रन चाहिए थे. तब फहीम अशरफ ने लोगान वैन बीक की गेंद पर तीन छक्के और एक चौका लगाकर मैच का रुख अपनी टीम के पक्ष में मोड़ दिया और आखिरी ओवर में सिर्फ पांच रन बनाने थे. फहीम अशरफ को आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर भी जीवनदान मिला जब मैक्स ओ'डॉड ने लॉन्ग ऑन पर एक आसान कैच छोड़ दिया. पाकिस्तान का अगला मैच 10 फरवरी को उसी मैदान पर USA से होगा, जबकि नीदरलैंड्स उसी दिन दिल्ली में नामीबिया से भिड़ेगा.

