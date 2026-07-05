ENG W vs AUS W Final Live: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी, देखें प्लेइंग 11

ENG W vs AUS W Live: पिच रिपोर्ट और मौसम के बारे में जान लीजिए
मैच से ठीक पहले पूर्व क्रिकेटर एबोनी रेनफोर्ड-ब्रेंट और दिनेश कार्तिक ने पिच का जायजा दिला. दोनों के मुताबिक, पिच के नीचे हल्का सूखापन भी नजर आ रहा है. ऐसे में यह विकेट बहुत ज्यादा रन बनाने वाली नहीं मानी जा रही. शुरुआती ओवरों में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों को सीम मूवमेंट मिलने की उम्मीद है, जिससे बल्लेबाजों को शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी. लॉर्ड्स में मौसम क्रिकेट के लिए शानदार है, तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है और हल्की हवा चल रही है. मैदान की सीधी बाउंड्री 71 मीटर, जबकि स्क्वायर बाउंड्री 62 और 64 मीटर लंबी है.
ENG W vs AUS W Live: दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11
इंग्लैंड महिला : एमी जोन्स (विकेटकीपर), डैनी वायट-हॉज, नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), ऐलिस कैपसी, हीथर नाइट, फ्रेया केम्प, डेनियल गिब्सन, शार्लेट डीन, लिन्सी स्मिथ, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन बेल.
ऑस्ट्रेलिया महिला: जॉर्जिया वोल, बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिनक्स (कप्तान), किम गार्थ, लुसी हैमिल्टन.
ENG W vs AUS W Live: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी
ऑस्ट्रेलिया की कप्तान सोफी मोलिनक्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है. इसका मतलब ये है कि मेजबान इंग्लैंड पहले बोर्ड पर रन लगाएगी और फिर उसे डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेगी.
ENG W vs AUS W Live Score: फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराना नामुमकिन?
टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दोनों टीमें 3 बार फाइनल में आमने-सामने आई हैं और हर बार ऑस्ट्रेलिया ही चैंपियन बना है. ऐसे में इंग्लैंड को यह मनोवैज्ञानिक दबाव तोड़ना होगा.
हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच यह 46वां टी20 मुकाबला है. इससे पहले हुए 45 मैचों में से 23 ऑस्ट्रेलिया ने और 21 इंग्लैंड ने जीते हैं, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है.
ENG W vs AUS W Live Score: किसने खेले सबसे ज्यादा फाइनल?
ये दोनों टीमें टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें हैं. ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड 8वीं बार और इंग्लैंड 5वीं बार फाइनल खेल रहा है.
ENG W vs AUS W Live Score: मेजबानी का जादुई रिकॉर्ड
इतिहास गवाह है कि इंग्लैंड ने आज तक जितने भी महिला वर्ल्ड कप (ODI हो या T20I) की मेजबानी की है, उन सभी में उसने खिताब चूमा है. साथ ही, घरेलू सरजमीं पर 2009 से अब तक इंग्लैंड ने सभी 11 टी20 वर्ल्ड कप मैच जीते हैं.
ENG W vs AUS W Live Score: नेट सिवर-ब्रंट के पास 9 साल पुराना कारनामा दोहराने का मौका
इंग्लैंड की मौजूदा कप्तान नेट सिवर-ब्रंट 9 साल पहले 2017 में लॉर्ड्स के इसी मैदान पर भारत को हराकर वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थीं. आज उनके पास कप्तान के तौर पर इतिहास दोहराने का मौका है.
ENG W vs AUS W Live Score: खिताब जीतने पर कितना पैसा मिलेगा
इस बार आईसीसी ने इनाम की राशि में कोई कसर नहीं छोड़ी है. फाइनल मुकाबला जीतने वाली टीम को चमचमाती वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ 2.34 मिलियन डॉलर (22 करोड़ रुपये से भी ज्यादा) की भारी-भरकम प्राइज मनी मिलेगी. जबकि रनर-अप यानी फाइनल हारने वाली टीम को भी 1.17 मिलियन डॉलर (करीब 11 करोड़ रुपये) का नकद पुरस्कार दिया जाएगा.
ENG W vs AUS W Live Score: जिस पल का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है. अब से कुछ ही देर बाद लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर महिला टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल शुरू हो जाएगा. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला होने जा रहा है. दोनों ही टीमें इस पूरे टूर्नामेंट में अजेय (Unbeaten) रही हैं, जिसने इस फाइनल की उत्सुकता को दोगुना कर दिया है.
जहां नेट सिवर-ब्रंट की कप्तानी में इंग्लिश टीम अपने घर पर 17 साल के टी20 वर्ल्ड कप के सूखे को खत्म करना चाहेगी, वहीं कंगारू टीम महिला क्रिकेट पर अपनी बादशाहत को बरकरार रखते हुए 7वीं बार ट्रॉफी उठाने के इरादे से मैदान पर उतर रही है