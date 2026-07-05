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ENG W vs AUS W Final Live: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी, देखें प्लेइंग 11

ENG W vs AUS W Live Score: नमस्कार! जी न्यूज हिंदी स्पोर्ट्स के इस लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल ऐतिहासिक'लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड' पर खेला जा रहा है. इस खिताबी जंग में दो सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी टीमें मेजबान इंग्लैंड और 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया आमने-सामने हैं. इस मुकाबले से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 05, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:51 PM IST
ENG W vs AUS W Final Live: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी, देखें प्लेइंग 11
Image Credit: ENG W vs AUS W Live Score
05 July 2026 07:37 PM (IST)

ENG W vs AUS W Live: पिच रिपोर्ट और मौसम के बारे में जान लीजिए

मैच से ठीक पहले पूर्व क्रिकेटर एबोनी रेनफोर्ड-ब्रेंट और दिनेश कार्तिक ने पिच का जायजा दिला. दोनों के मुताबिक, पिच के नीचे हल्का सूखापन भी नजर आ रहा है. ऐसे में यह विकेट बहुत ज्यादा रन बनाने वाली नहीं मानी जा रही. शुरुआती ओवरों में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों को सीम मूवमेंट मिलने की उम्मीद है, जिससे बल्लेबाजों को शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी. लॉर्ड्स में मौसम क्रिकेट के लिए शानदार है, तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है और हल्की हवा चल रही है. मैदान की सीधी बाउंड्री 71 मीटर, जबकि स्क्वायर बाउंड्री 62 और 64 मीटर लंबी है. 

05 July 2026 07:35 PM (IST)

ENG W vs AUS W Live: दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11

इंग्लैंड महिला : एमी जोन्स (विकेटकीपर), डैनी वायट-हॉज, नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), ऐलिस कैपसी, हीथर नाइट, फ्रेया केम्प, डेनियल गिब्सन, शार्लेट डीन, लिन्सी स्मिथ, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन बेल.

ऑस्ट्रेलिया महिला: जॉर्जिया वोल, बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एशले गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहम, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, सोफी मोलिनक्स (कप्तान), किम गार्थ, लुसी हैमिल्टन.

05 July 2026 07:35 PM (IST)

ENG W vs AUS W Live: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी

ऑस्ट्रेलिया की कप्तान सोफी मोलिनक्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है. इसका मतलब ये है कि मेजबान इंग्लैंड पहले बोर्ड पर रन लगाएगी और फिर उसे डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेगी. 

05 July 2026 07:29 PM (IST)

ENG W vs AUS W Live Score: फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराना नामुमकिन?

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दोनों टीमें 3 बार फाइनल में आमने-सामने आई हैं और हर बार ऑस्ट्रेलिया ही चैंपियन बना है. ऐसे में इंग्लैंड को यह मनोवैज्ञानिक दबाव तोड़ना होगा.

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच यह 46वां टी20 मुकाबला है. इससे पहले हुए 45 मैचों में से 23 ऑस्ट्रेलिया ने और 21 इंग्लैंड ने जीते हैं, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है.

05 July 2026 07:28 PM (IST)

ENG W vs AUS W Live Score: किसने खेले सबसे ज्यादा फाइनल?

ये दोनों टीमें टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा फाइनल खेलने वाली टीमें हैं. ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड 8वीं बार और इंग्लैंड 5वीं बार फाइनल खेल रहा है.

05 July 2026 07:28 PM (IST)

ENG W vs AUS W Live Score: मेजबानी का जादुई रिकॉर्ड

इतिहास गवाह है कि इंग्लैंड ने आज तक जितने भी महिला वर्ल्ड कप (ODI हो या T20I) की मेजबानी की है, उन सभी में उसने खिताब चूमा है. साथ ही, घरेलू सरजमीं पर 2009 से अब तक इंग्लैंड ने सभी 11 टी20 वर्ल्ड कप मैच जीते हैं.

05 July 2026 07:28 PM (IST)

ENG W vs AUS W Live Score: नेट सिवर-ब्रंट के पास 9 साल पुराना कारनामा दोहराने का मौका

इंग्लैंड की मौजूदा कप्तान नेट सिवर-ब्रंट 9 साल पहले 2017 में लॉर्ड्स के इसी मैदान पर भारत को हराकर वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थीं. आज उनके पास कप्तान के तौर पर इतिहास दोहराने का मौका है.

05 July 2026 07:23 PM (IST)

ENG W vs AUS W Live Score: खिताब जीतने पर कितना पैसा मिलेगा

इस बार आईसीसी ने इनाम की राशि में कोई कसर नहीं छोड़ी है. फाइनल मुकाबला जीतने वाली टीम को चमचमाती वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ 2.34 मिलियन डॉलर (22 करोड़ रुपये से भी ज्यादा) की भारी-भरकम प्राइज मनी मिलेगी. जबकि रनर-अप यानी फाइनल हारने वाली टीम को भी 1.17 मिलियन डॉलर (करीब 11 करोड़ रुपये) का नकद पुरस्कार दिया जाएगा.

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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