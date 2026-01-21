India vs New Zealand 1st T20 Live: टी20 सीरीज का इंतजार खत्म, T20 WC से पहले सूर्या की अग्निपरीक्षा, कुछ देर में टॉस

India vs New Zealand Live Cricket Score, 1st T20: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होना है. लेकिन मेगा इवेंट से पहले भारतीय टीम की अग्निपरीक्षा न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से है. पहला मैच कुछ ही देर में शुरु होगा और दोनों कप्तान टॉस के लिए मदैान में 7 बजे उतरेंगे.
India vs New Zealand 1st T20 Live Cricket Updates: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होना है. लेकिन मेगा इवेंट से पहले भारतीय टीम की अग्निपरीक्षा न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से है. पहला मैच कुछ ही देर में शुरु होगा और दोनों कप्तान टॉस के लिए मदैान में 7 बजे उतरेंगे. हाल ही में टीम इंडिया को वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम ने 2-1 से करारी शिकस्त दी. ऐसे में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम मेहमानों को हलके में लेने की गलती नहीं करेगी. सभी की नजरें सूर्यकुमार यादव पर होंगी जिनके लिए 2025 बुरे सपने की तरह साबित हुआ.
India vs New Zealand 1st T20 Live: टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमों का स्क्वॉड
New Zealand: मिचेल सेंटनर (कप्तान), टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, बेवन जैकब्स, क्रिस्टियन क्लार्क, जकारी फाउल्केस, ईश सोढ़ी, जैकब डफी.
India: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, ईशान किशन, अक्षर पटेल.