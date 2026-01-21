Advertisement
trendingNow13081893
Hindi Newsक्रिकेटIndia vs New Zealand 1st T20 Live: टी20 सीरीज का इंतजार खत्म, T20 WC से पहले सूर्या की अग्निपरीक्षा, कुछ देर में टॉस

India vs New Zealand 1st T20 Live: टी20 सीरीज का इंतजार खत्म, T20 WC से पहले सूर्या की अग्निपरीक्षा, कुछ देर में टॉस

India vs New Zealand Live Cricket Score, 1st T20: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होना है. लेकिन मेगा इवेंट से पहले भारतीय टीम की अग्निपरीक्षा न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से है. पहला मैच कुछ ही देर में शुरु होगा और दोनों कप्तान टॉस के लिए मदैान में 7 बजे उतरेंगे. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 21, 2026, 05:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Suryakumar yadav
Suryakumar yadav
LIVE Blog

India vs New Zealand 1st T20 Live Cricket Updates: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होना है. लेकिन मेगा इवेंट से पहले भारतीय टीम की अग्निपरीक्षा न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से है. पहला मैच कुछ ही देर में शुरु होगा और दोनों कप्तान टॉस के लिए मदैान में 7 बजे उतरेंगे. हाल ही में टीम इंडिया को वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम ने 2-1 से करारी शिकस्त दी. ऐसे में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम मेहमानों को हलके में लेने की गलती नहीं करेगी. सभी की नजरें सूर्यकुमार यादव पर होंगी जिनके लिए 2025 बुरे सपने की तरह साबित हुआ. 

 

Add Zee News as a Preferred Source
21 January 2026
17:51 PM

India vs New Zealand 1st T20 Live: टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमों का स्क्वॉड

New Zealand: मिचेल सेंटनर (कप्तान), टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, बेवन जैकब्स, क्रिस्टियन क्लार्क, जकारी फाउल्केस, ईश सोढ़ी, जैकब डफी.

India: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, ईशान किशन, अक्षर पटेल.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind vs NZ

Trending news

रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़
Republic Day
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़
डर, लाचारी या गुस्सा? इस शहर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर 100 आवारा कुत्तों का मर्डर
Stray dogs
डर, लाचारी या गुस्सा? इस शहर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर 100 आवारा कुत्तों का मर्डर
तो फिर से हिन्दू धर्म में लौट... अनूप जलोटा के बाद बीजेपी नेता की एआर रहमान को सलाह
AR Rahman Controversy
तो फिर से हिन्दू धर्म में लौट... अनूप जलोटा के बाद बीजेपी नेता की एआर रहमान को सलाह
मुंबई मेयर चुनाव में नया मोड़, संजय राउत के इस आरोप से मची खलबली; शिंदे ने क्या कहा
BMC Election Result
मुंबई मेयर चुनाव में नया मोड़, संजय राउत के इस आरोप से मची खलबली; शिंदे ने क्या कहा
दाल-चावल से पेट भर रहा पर कुपोषण 'जिंदा' क्यों है? थिंक टैंक की रिपोर्ट में खुलासा
Soil health
दाल-चावल से पेट भर रहा पर कुपोषण 'जिंदा' क्यों है? थिंक टैंक की रिपोर्ट में खुलासा
Aravalli Dispute: सुप्रीम कोर्ट बनाएगा नई कमेटी, अदालत की निगरानी में होगा
Aravalli Dispute
Aravalli Dispute: सुप्रीम कोर्ट बनाएगा नई कमेटी, अदालत की निगरानी में होगा
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 का ऐलान, ग्रासा माशेल के नाम हुआ सम्मान
Indira gandhi peace prize 2025
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 का ऐलान, ग्रासा माशेल के नाम हुआ सम्मान
शेरनी अभी जिंदा है... 2027 गुजरात से पहले क्या आनंदीबेन पटेल का होगा कमबैक?
Anandiben Patel
शेरनी अभी जिंदा है... 2027 गुजरात से पहले क्या आनंदीबेन पटेल का होगा कमबैक?
सोशल मीडिया के झांसे में फंसी कॉलेज गर्ल, वजन घटाने के लिए खाई ये दवा, हुई मौत
Tamil Nadu news
सोशल मीडिया के झांसे में फंसी कॉलेज गर्ल, वजन घटाने के लिए खाई ये दवा, हुई मौत
अब तक 70 बार दावा...‘अच्छे दोस्त’ ट्रंप को लेकर जयराम रमेश का पीएम मोदी पर हमला
PM Modi
अब तक 70 बार दावा...‘अच्छे दोस्त’ ट्रंप को लेकर जयराम रमेश का पीएम मोदी पर हमला