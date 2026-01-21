India vs New Zealand 1st T20 Live: टी20 सीरीज का इंतजार खत्म, T20 WC से पहले सूर्या की अग्निपरीक्षा, कुछ देर में टॉस

India vs New Zealand 1st T20 Live Cricket Updates: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होना है. लेकिन मेगा इवेंट से पहले भारतीय टीम की अग्निपरीक्षा न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से है. पहला मैच कुछ ही देर में शुरु होगा और दोनों कप्तान टॉस के लिए मदैान में 7 बजे उतरेंगे. हाल ही में टीम इंडिया को वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम ने 2-1 से करारी शिकस्त दी. ऐसे में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम मेहमानों को हलके में लेने की गलती नहीं करेगी. सभी की नजरें सूर्यकुमार यादव पर होंगी जिनके लिए 2025 बुरे सपने की तरह साबित हुआ.

