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IND vs AFG 1st ODI Live Score: धर्मशाला में बारिश ने डाला खलल, भारत बनाम अफगानिस्तान मैच में देरी से होगा टॉस

IND vs AFG 1st ODI Live Updates: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कुछ ही देर में धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला जाना है. धर्मशाला में बारिश ने खलल डाला है, जिसकी वजह से टॉस में देरी हुई है.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 13, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:18 PM IST
IND vs AFG 1st ODI Live Score: धर्मशाला में बारिश ने डाला खलल, भारत बनाम अफगानिस्तान मैच में देरी से होगा टॉस
13 June 2026 12:58 PM (IST)

IND vs AFG 1st ODI Live Score: धर्मशाला में बारिश ने डाला खलल

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कुछ ही देर में धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला जाना है. धर्मशाला में बारिश ने खलल डाला है, जिसकी वजह से टॉस में देरी हुई है.

13 June 2026 12:00 PM (IST)
13 June 2026 12:00 PM (IST)

भारत की संभावित Playing XI

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान की संभावित Playing XI

रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमत शाह, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मोहम्मद सलीम, अल्लाह गजनफर, जियाउर रहमान.

13 June 2026 11:58 AM (IST)

IND vs AFG 1st ODI Live Score: धर्मशाला की पिच रिपोर्ट

धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में अब तक 9 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, और इनमें से ज्यादातर मैच दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीमों ने जीते हैं. हालांकि कुल मिलाकर रिकॉर्ड बताता है कि यहां लक्ष्य का पीछा करना आसान है, लेकिन हाल ही में खेले गए मैचों का नतीजा कुछ और ही रहा है. उम्मीद है कि यहां एक हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा और आज इस खूबसूरत मैदान पर खूब चौके-छक्के लगेंगे.

13 June 2026 11:57 AM (IST)

IND vs AFG 1st ODI Live Score: भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और अफगानिस्तान के बीच अभी तक 4 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. टीम इंडिया ने इस दौरान 3 वनडे इंटरनेशनल मैच जीते हैं, जबकि एक मैच टाई रहा है. भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 5 मार्च 2014 को खेला गया था. वहीं, दोनों देशों के बीच आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 11 अक्टूबर 2023 को वनडे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान खेला गया था. कुल मिलाकर इस फॉर्मेट में अफगानिस्तान पर भारत का पलड़ा बहुत भारी है.

13 June 2026 11:56 AM (IST)

IND vs AFG 1st ODI Live Score: भारत बनाम अफगानिस्तान पहला वनडे

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कुछ ही देर में खेला जाएगा. यह मैच धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में होगा. चोट से उबरने के बाद रोहित शर्मा टीम इंडिया में लौट आए हैं. हालांकि, टीम इंडिया को विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की कमी खलेगी, जो फिटनेस कारणों से इस वनडे सीरीज में नहीं खेल रहे हैं.

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Tarun Verma

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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