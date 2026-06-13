IND vs AFG 1st ODI Live Score: धर्मशाला में बारिश ने डाला खलल
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कुछ ही देर में धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला जाना है. धर्मशाला में बारिश ने खलल डाला है, जिसकी वजह से टॉस में देरी हुई है.
(@BCCI) June 13, 2026
भारत की संभावित Playing XI
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.
अफगानिस्तान की संभावित Playing XI
रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमत शाह, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मोहम्मद सलीम, अल्लाह गजनफर, जियाउर रहमान.
IND vs AFG 1st ODI Live Score: धर्मशाला की पिच रिपोर्ट
धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में अब तक 9 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, और इनमें से ज्यादातर मैच दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीमों ने जीते हैं. हालांकि कुल मिलाकर रिकॉर्ड बताता है कि यहां लक्ष्य का पीछा करना आसान है, लेकिन हाल ही में खेले गए मैचों का नतीजा कुछ और ही रहा है. उम्मीद है कि यहां एक हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा और आज इस खूबसूरत मैदान पर खूब चौके-छक्के लगेंगे.
IND vs AFG 1st ODI Live Score: भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत और अफगानिस्तान के बीच अभी तक 4 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. टीम इंडिया ने इस दौरान 3 वनडे इंटरनेशनल मैच जीते हैं, जबकि एक मैच टाई रहा है. भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 5 मार्च 2014 को खेला गया था. वहीं, दोनों देशों के बीच आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 11 अक्टूबर 2023 को वनडे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान खेला गया था. कुल मिलाकर इस फॉर्मेट में अफगानिस्तान पर भारत का पलड़ा बहुत भारी है.
IND vs AFG 1st ODI Live Score: भारत बनाम अफगानिस्तान पहला वनडे
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कुछ ही देर में खेला जाएगा. यह मैच धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में होगा. चोट से उबरने के बाद रोहित शर्मा टीम इंडिया में लौट आए हैं. हालांकि, टीम इंडिया को विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की कमी खलेगी, जो फिटनेस कारणों से इस वनडे सीरीज में नहीं खेल रहे हैं.
IND vs AFG 1st ODI Live Score: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कुछ ही देर में धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला जाना है. धर्मशाला में बारिश ने खलल डाला है, जिसकी वजह से टॉस में देरी हुई है. चोट से उबरने के बाद रोहित शर्मा टीम इंडिया में लौट आए हैं. हालांकि, टीम इंडिया को विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की कमी खलेगी, जो फिटनेस कारणों से इस वनडे सीरीज में नहीं खेल रहे हैं. भारत और अफगानिस्तान के बीच अभी तक 4 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. टीम इंडिया ने इस दौरान 3 वनडे इंटरनेशनल मैच जीते हैं, जबकि एक मैच टाई रहा है. भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 5 मार्च 2014 को खेला गया था. वहीं, दोनों देशों के बीच आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 11 अक्टूबर 2023 को वनडे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान खेला गया था. कुल मिलाकर इस फॉर्मेट में अफगानिस्तान पर भारत का पलड़ा बहुत भारी है.
भारत की संभावित Playing XI
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.
अफगानिस्तान की संभावित Playing XI
रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमत शाह, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मोहम्मद सलीम, अल्लाह गजनफर, जियाउर रहमान.