IND vs AFG 1st ODI Live Score: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कुछ ही देर में धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला जाना है. धर्मशाला में बारिश ने खलल डाला है, जिसकी वजह से टॉस में देरी हुई है. चोट से उबरने के बाद रोहित शर्मा टीम इंडिया में लौट आए हैं. हालांकि, टीम इंडिया को विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की कमी खलेगी, जो फिटनेस कारणों से इस वनडे सीरीज में नहीं खेल रहे हैं. भारत और अफगानिस्तान के बीच अभी तक 4 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. टीम इंडिया ने इस दौरान 3 वनडे इंटरनेशनल मैच जीते हैं, जबकि एक मैच टाई रहा है. भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 5 मार्च 2014 को खेला गया था. वहीं, दोनों देशों के बीच आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 11 अक्टूबर 2023 को वनडे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान खेला गया था. कुल मिलाकर इस फॉर्मेट में अफगानिस्तान पर भारत का पलड़ा बहुत भारी है.