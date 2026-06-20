IND vs AFG 3rd ODI LIVE Score Updates: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है. अफगानिस्तान के कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और भारत को गेंदबाजी सौंपी है. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव हुए हैं. प्रसिद्ध कृष्णा, हर्ष दुबे और नीतीश रेड्डी ने अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और केएल राहुल की जगह ली है. भारत ने तीन मैचों की ODI सीरीज में पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना रखी है. भारत अगर इस ODI मैच को जीत लेता है, तो वह इस सीरीज में अफगानिस्तान का 3-0 से सूपड़ा साफ कर देगा. टीम इंडिया ने ODI सीरीज में अब तक खेले गए दोनों मैचों में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है कि वह कितनी मजबूत टीम हैं. भारत और अफगानिस्तान के बीच अभी तक 6 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. टीम इंडिया ने इस दौरान 5 वनडे इंटरनेशनल मैच जीते हैं, जबकि एक मैच टाई रहा है. भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 5 मार्च 2014 को खेला गया था. कुल मिलाकर इस फॉर्मेट में अफगानिस्तान पर भारत का पलड़ा बहुत भारी है. चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर गेंद बल्ले पर थोड़ा रुककर आती है, जिसकी वजह से बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए क्रीज पर संघर्ष करना पड़ता है. हालांकि, IPL 2026 के दौरान चेन्नई की पिच बल्लेबाजों को भी फेवर करती नजर आई थी. चिदंबरम स्टेडियम में अब तक कुल 39 ODI मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 18 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं. वहीं, रनों का पीछा करने वाली टीम ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. पहली पारी का औसतन स्कोर 229 रन रहा है, जबकि दूसरी इनिंग में औसत स्कोर 208 रन रहा है.