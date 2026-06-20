IND vs AFG 3rd ODI LIVE Score: 3 ओवर में बाद अफगानिस्तान का स्कोर 11/1
अफगानिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 11 रन बना लिए हैं. रहमत शाह (0 रन) और इब्राहिम जादरान (2 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. इससे पहले रहमानुलाह गुरबाज 5 रन बनाकर आउट हुए. भारत के लिए अभी तक अर्शदीप सिंह ने एक विकेट झटका है.
IND vs AFG 3rd ODI LIVE Score: 2 ओवर में बाद अफगानिस्तान का स्कोर 9/1
अफगानिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 9 रन बना लिए हैं. रहमत शाह (0 रन) और इब्राहिम जादरान (0 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. इससे पहले रहमानुलाह गुरबाज 5 रन बनाकर आउट हुए. भारत के लिए अभी तक अर्शदीप सिंह ने एक विकेट झटका है.
IND vs AFG 3rd ODI LIVE Score: 1 ओवर में बाद अफगानिस्तान का स्कोर 5/0
अफगानिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 1 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 5 रन बना लिए हैं. रहमानुल्लाह गुरबाज (5 रन) और इब्राहिम जादरान (0 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. इससे पहले अफगानिस्तान के कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और भारत को गेंदबाजी सौंपी है.
भारत: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव.
अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, हश्मतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दरविश रसूली, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, अल्लाह गजनफर, जिया-उर-रहमान शरीफी, फरीद अहमद मलिक.
IND vs AFG 3rd ODI LIVE Score: भारत करेगा पहले गेंदबाजी
अफगानिस्तान के कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और भारत को गेंदबाजी सौंपी है. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव हुए हैं. प्रसिद्ध कृष्णा, हर्ष दुबे और नीतीश रेड्डी ने अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और केएल राहुल की जगह ली है.
— BCCI (@BCCI) June 20, 2026
संभावित प्लेइंग XI
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, हर्षित राणा, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह.
अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हश्मतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, अल्लाह गजनफर, जिया-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम.
IND vs AFG 3rd ODI LIVE Score: चेन्नई की पिच रिपोर्ट
चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर गेंद बल्ले पर थोड़ा रुककर आती है, जिसकी वजह से बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए क्रीज पर संघर्ष करना पड़ता है. हालांकि, IPL 2026 के दौरान चेन्नई की पिच बल्लेबाजों को भी फेवर करती नजर आई थी. चिदंबरम स्टेडियम में अब तक कुल 39 ODI मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 18 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं. वहीं, रनों का पीछा करने वाली टीम ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. पहली पारी का औसतन स्कोर 229 रन रहा है, जबकि दूसरी इनिंग में औसत स्कोर 208 रन रहा है.
IND vs AFG 3rd ODI LIVE Score: हेड टू हेड रिकॉर्ड्स
भारत और अफगानिस्तान के बीच अभी तक 6 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. टीम इंडिया ने इस दौरान 5 वनडे इंटरनेशनल मैच जीते हैं, जबकि एक मैच टाई रहा है. भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 5 मार्च 2014 को खेला गया था. कुल मिलाकर इस फॉर्मेट में अफगानिस्तान पर भारत का पलड़ा बहुत भारी है.
IND vs AFG 3rd ODI LIVE Score: चेन्नई में तीसरा ODI मुकाबला
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत ने तीन मैचों की ODI सीरीज में पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना रखी है. भारत अगर इस ODI मैच को जीत लेता है, तो वह इस सीरीज में अफगानिस्तान का 3-0 से सूपड़ा साफ कर देगा. टीम इंडिया ने ODI सीरीज में अब तक खेले गए दोनों मैचों में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है कि वह कितनी मजबूत टीम हैं.
IND vs AFG 3rd ODI LIVE Score Updates: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है. अफगानिस्तान के कप्तान हश्मतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और भारत को गेंदबाजी सौंपी है. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव हुए हैं. प्रसिद्ध कृष्णा, हर्ष दुबे और नीतीश रेड्डी ने अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और केएल राहुल की जगह ली है. भारत ने तीन मैचों की ODI सीरीज में पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना रखी है. भारत अगर इस ODI मैच को जीत लेता है, तो वह इस सीरीज में अफगानिस्तान का 3-0 से सूपड़ा साफ कर देगा. टीम इंडिया ने ODI सीरीज में अब तक खेले गए दोनों मैचों में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है कि वह कितनी मजबूत टीम हैं. भारत और अफगानिस्तान के बीच अभी तक 6 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. टीम इंडिया ने इस दौरान 5 वनडे इंटरनेशनल मैच जीते हैं, जबकि एक मैच टाई रहा है. भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 5 मार्च 2014 को खेला गया था. कुल मिलाकर इस फॉर्मेट में अफगानिस्तान पर भारत का पलड़ा बहुत भारी है. चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर गेंद बल्ले पर थोड़ा रुककर आती है, जिसकी वजह से बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए क्रीज पर संघर्ष करना पड़ता है. हालांकि, IPL 2026 के दौरान चेन्नई की पिच बल्लेबाजों को भी फेवर करती नजर आई थी. चिदंबरम स्टेडियम में अब तक कुल 39 ODI मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 18 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं. वहीं, रनों का पीछा करने वाली टीम ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. पहली पारी का औसतन स्कोर 229 रन रहा है, जबकि दूसरी इनिंग में औसत स्कोर 208 रन रहा है.
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, हर्षित राणा, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह.
अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हश्मतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, अल्लाह गजनफर, जिया-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम.