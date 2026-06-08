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IND vs AFG Test Day 3 Live Updates: अफगानिस्तान को जल्द समेटने उतरेगी टीम इंडिया, शुभमन गिल स्पिनरों से करेंगे अटैक

IND vs AFG Live Updates: भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौते टेस्ट मैच का सोमवार (8 जून) को तीसरा दिन है. टीम इंडिया ने मैच के दूसरे दिन अपनी पहली पारी को 564/8 के स्कोर पर घोषित किया था. उसके बाद उसने दूसरे दिन के अंत तक अफगानिस्तान के 5 विकेट झटक लिए थे. मेहमान टीम मैच के तीसरे दिन पहली पारी में 113/5 के स्कोर से आगे खेलने उतरेगी.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 08, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:10 AM IST
IND vs AFG Test Day 3 Live Updates: अफगानिस्तान को जल्द समेटने उतरेगी टीम इंडिया, शुभमन गिल स्पिनरों से करेंगे अटैक
Image Credit: भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच लाइव स्कोर
08 June 2026 09:10 AM (IST)

IND vs AFG Test Live Score: सुथार के लिए 5 विकेट लेने का मौका

डेब्यू करने वाले मानव सुथार की शानदार लेफ्ट-आर्म स्पिन बॉलिंग भविष्य के लिए उम्मीद की किरण साबित हुई. उनके तीन विकेटों की बदौलत भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे इकलौते टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी पकड़ मजबूत कर ली. दूसरे दिन तीन विकेट लेने के बाद सुथार अब अपने टेस्ट डेब्यू में पांच विकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं.

08 June 2026 08:50 AM (IST)

IND vs AFG Test Live Score: टेस्ट मैच का तीसरा दिन आज

भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है. अफगानिस्तान की टीम पहली पारी में अपने दूसरे दिन के स्कोर 113/5 से आगे खेलने उतरेगी. दूसरे दिन रहमत शाह 81 गेंद पर 43 रन बनाकर नाबाद थे. वह अपनी पारी को आगे बढ़ाएंगे. उनका साथ देने के लिए अजमतुल्लाह उमरजई क्रीज पर उतरेंगे.

 

 

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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