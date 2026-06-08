IND vs AFG Test Day 3 Live Updates: अफगानिस्तान को जल्द समेटने उतरेगी टीम इंडिया, शुभमन गिल स्पिनरों से करेंगे अटैक

डेब्यू करने वाले मानव सुथार की शानदार लेफ्ट-आर्म स्पिन बॉलिंग भविष्य के लिए उम्मीद की किरण साबित हुई. उनके तीन विकेटों की बदौलत भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे इकलौते टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी पकड़ मजबूत कर ली. दूसरे दिन तीन विकेट लेने के बाद सुथार अब अपने टेस्ट डेब्यू में पांच विकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं.
भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है. अफगानिस्तान की टीम पहली पारी में अपने दूसरे दिन के स्कोर 113/5 से आगे खेलने उतरेगी. दूसरे दिन रहमत शाह 81 गेंद पर 43 रन बनाकर नाबाद थे. वह अपनी पारी को आगे बढ़ाएंगे. उनका साथ देने के लिए अजमतुल्लाह उमरजई क्रीज पर उतरेंगे.
IND vs AFG Test Match Live Updates: भारत और अफगानिस्तान के बीच इकलौते टेस्ट मैच का सोमवार (8 जून) को तीसरा दिन है. टीम इंडिया ने मैच के दूसरे दिन अपनी पहली पारी को 564/8 के स्कोर पर घोषित किया था. उसके बाद उसने दूसरे दिन के अंत तक अफगानिस्तान के 5 विकेट झटक लिए थे. मेहमान टीम मैच के तीसरे दिन पहली पारी में 113/5 के स्कोर से आगे खेलने उतरेगी.
564 रन बनाने और गेंदबाजी में शुरुआती सफलताएं हासिल करने के बाद भारत का दबदबा बना हुआ है. डेब्यू करने वाले मानव सुथार ने तीन विकेट लेकर प्रभावित किया, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने अहम विकेट चटकाकर अफ़गानिस्तान पर दबाव बनाए रखा. आज भारत की कोशिश होगी कि वह जल्द ही पारी को समेट ले और मैच में मजबूत स्थिति बनाए.
इससे पहले दूसरे दिन के दूसरे सेशन में भारत ने 564/8 के स्कोर पर अपनी पारी घोषित कर दी थी. कप्तान शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 126 और केएल राहुल ने 100 रन बनाए, जबकि ऋषभ पंत (81), साई सुदर्शन (81) और वॉशिंगटन सुंदर (52*) ने भी अर्धशतक जड़े. अफगानिस्तान के तेज़ गेंदबाज मोहम्मद सलीम साफी का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा, जिन्होंने छह विकेट लिए.