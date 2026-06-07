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IND vs AFG Test Live Score: शुभमन गिल आज ठोकेंगे दोहरा शतक! ऋषभ पंत भी शतक के करीब, भारत का स्कोर 368/3

India vs Afghanistan Live Updates: भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में जारी है. अफगानिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और वह दूसरे दिन एक पहाड़ जैसे स्कोर की तरह बढ़ रही है.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 07, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:48 AM IST
IND vs AFG Test Live Score: शुभमन गिल आज ठोकेंगे दोहरा शतक! ऋषभ पंत भी शतक के करीब, भारत का स्कोर 368/3
07 June 2026 08:47 AM (IST)

IND vs AFG Test Live Score: कप्तान के तौर पर गिल का छठा शतक

शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले के पहले दिन 143 गेंदों का सामना करते हुए 12 बाउंड्री के साथ नाबाद 103 रन बना लिए हैं. यह टेस्ट कप्तान के तौर पर गिल का छठा शतक रहा. बतौर टेस्ट कप्तान सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में विराट कोहली टॉप पर हैं, जिन्होंने 113 पारियों में 20 बार ऐसा किया. वहीं, दूसरे स्थान पर मौजूद सुनील गावस्कर ने 74 पारियों में 11 शतक जमाए थे. टेस्ट में बतौर भारतीय कप्तान सबसे ज्यादा शतक के मामले में शुभमन गिल पांचवें स्थान पर हैं.

07 June 2026 08:46 AM (IST)

IND vs AFG Test Live Score: शुभमन गिल आज ठोकेंगे दोहरा शतक!

टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में जारी एकमात्र टेस्ट मैच में धमाकेदार अंदाज में शतक ठोक दिया है. यह शुभमन गिल के टेस्ट करियर का 11वां शतक है. शुभमन गिल ने इस टेस्ट मैच की पहली पारी में नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 72.03 की स्ट्राइक रेट से 143 गेंद पर 103 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने अपनी पारी के दौरान अभी तक 11 चौके और 1 छक्का लगाया है. भारतीय कप्तान अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं और टेस्ट मैच के दूसरे दिन वह अपने करियर का दूसरा दोहरा शतक लगाने के मकसद के साथ बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे.

 

07 June 2026 08:42 AM (IST)

IND vs AFG Test Live Score: भारत का पहली पारी में अभी तक स्कोर 368/3

भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में अभी तक 3 विकेट गंवाकर 368 रन बनाए हैं. भारतीय टीम की तरफ से केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान गिल ने नाबाद 103 रन बनाए. साई सुदर्शन ने 81 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. ऋषभ पंत 70 गेंदों में 50 रन बनाकर नाबाद रहे. अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद सलीम ने सबसे ज्यादा 2 विकेट हासिल किए, जबकि जियाउर रहमान ने 1 विकेट अपने नाम किया.

 

07 June 2026 08:41 AM (IST)

IND vs AFG Test Live Score: टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में जारी है. अफगानिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और वह दूसरे दिन एक पहाड़ जैसे स्कोर की तरह बढ़ रही है. इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अफगानिस्तान की टीम को पहले गेंदबाजी सौंपी.

 

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Tarun Verma

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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