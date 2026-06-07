IND vs AFG Test Live Score: शुभमन गिल आज ठोकेंगे दोहरा शतक! ऋषभ पंत भी शतक के करीब, भारत का स्कोर 368/3

IND vs AFG Test Live Score: कप्तान के तौर पर गिल का छठा शतक
शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले के पहले दिन 143 गेंदों का सामना करते हुए 12 बाउंड्री के साथ नाबाद 103 रन बना लिए हैं. यह टेस्ट कप्तान के तौर पर गिल का छठा शतक रहा. बतौर टेस्ट कप्तान सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में विराट कोहली टॉप पर हैं, जिन्होंने 113 पारियों में 20 बार ऐसा किया. वहीं, दूसरे स्थान पर मौजूद सुनील गावस्कर ने 74 पारियों में 11 शतक जमाए थे. टेस्ट में बतौर भारतीय कप्तान सबसे ज्यादा शतक के मामले में शुभमन गिल पांचवें स्थान पर हैं.
IND vs AFG Test Live Score: शुभमन गिल आज ठोकेंगे दोहरा शतक!
टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में जारी एकमात्र टेस्ट मैच में धमाकेदार अंदाज में शतक ठोक दिया है. यह शुभमन गिल के टेस्ट करियर का 11वां शतक है. शुभमन गिल ने इस टेस्ट मैच की पहली पारी में नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 72.03 की स्ट्राइक रेट से 143 गेंद पर 103 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने अपनी पारी के दौरान अभी तक 11 चौके और 1 छक्का लगाया है. भारतीय कप्तान अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं और टेस्ट मैच के दूसरे दिन वह अपने करियर का दूसरा दोहरा शतक लगाने के मकसद के साथ बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे.
IND vs AFG Test Live Score: भारत का पहली पारी में अभी तक स्कोर 368/3
भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में अभी तक 3 विकेट गंवाकर 368 रन बनाए हैं. भारतीय टीम की तरफ से केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान गिल ने नाबाद 103 रन बनाए. साई सुदर्शन ने 81 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. ऋषभ पंत 70 गेंदों में 50 रन बनाकर नाबाद रहे. अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद सलीम ने सबसे ज्यादा 2 विकेट हासिल किए, जबकि जियाउर रहमान ने 1 विकेट अपने नाम किया.
भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में जारी है. अफगानिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और वह दूसरे दिन एक पहाड़ जैसे स्कोर की तरह बढ़ रही है. इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अफगानिस्तान की टीम को पहले गेंदबाजी सौंपी.
India vs Afghanistan Live Score: भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में जारी है. अफगानिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और वह दूसरे दिन एक पहाड़ जैसे स्कोर की तरह बढ़ रही है. इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अफगानिस्तान की टीम को पहले गेंदबाजी सौंपी. इससे पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच महज एक टेस्ट मैच खेला गया था. टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ इससे पहले अपना आखिरी टेस्ट मैच 8 साल पहले खेला था. यह टेस्ट मैच साल 2018 में बेंगलुरु में खेला गया था. भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस टेस्ट को एक पारी और 262 रनों से अपने नाम किया था. यह टेस्ट मैच महज दो दिन में ही खत्म हो गया था.
भारत: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
अफगानिस्तान: सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अफसर जजई (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुद्दीन अशरफ, नांगेयालिया खारोटे, जियाउर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम सफी.