IND vs AUS LIVE: रोहित और विराट की हुई वापसी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, टीम इंडिया को पहले दी बल्लेबाजी

IND vs AUS 1st ODI Perth Live Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है और भारत को पहले बल्लेबाजी सौंपी है. सात महीने बाद क्रिकेट के मैदान पर विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी हुई है. भारत के लिए नीतीश रेड्डी को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 152 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 84 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं, टीम इंडिया ने 58 मुकाबलों में बाजी मारी है. इसके अलावा 10 मैच बेनतीजा रहे हैं. आखिरी पांच वनडे मैचों में भारत का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया पर भारी रहा है. आखिरी पांच वनडे मैचों में भारत ने 3 मुकाबले जीते हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया को 2 मैचों में जीत मिली है. आखिरी बार वनडे में भारत की ऑस्ट्रेलिया से टक्कर 4 मार्च 2025 को ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में हुई थी. भारत ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया था.

