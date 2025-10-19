IND vs AUS LIVE: रोहित और विराट की हुई वापसी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, टीम इंडिया को पहले दी बल्लेबाजी

IND vs AUS 1st ODI Perth Live: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है और भारत को पहले बल्लेबाजी सौंपी है.
IND vs AUS 1st ODI Perth Live Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है और भारत को पहले बल्लेबाजी सौंपी है. सात महीने बाद क्रिकेट के मैदान पर विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी हुई है. भारत के लिए नीतीश रेड्डी को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 152 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 84 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं, टीम इंडिया ने 58 मुकाबलों में बाजी मारी है. इसके अलावा 10 मैच बेनतीजा रहे हैं. आखिरी पांच वनडे मैचों में भारत का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया पर भारी रहा है. आखिरी पांच वनडे मैचों में भारत ने 3 मुकाबले जीते हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया को 2 मैचों में जीत मिली है. आखिरी बार वनडे में भारत की ऑस्ट्रेलिया से टक्कर 4 मार्च 2025 को ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में हुई थी. भारत ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया था.
IND vs AUS 1st ODI LIVE: नीतीश कुमार रेड्डी वनडे डेब्यू कर रहे
भारत के कप्तान शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में पहले वनडे मैच के दौरान टॉस हारने के बाद कहा, 'हम भी पहले गेंदबाजी करते. यह मानसिक रूप से तैयार होने की बात है. हम मानसिक रूप से अच्छी स्थिति में हैं. हमारा कॉम्बिनेशन बेहतरीन है. नीतीश कुमार रेड्डी अपना वनडे डेब्यू कर रहे हैं, हम तीन तेज गेंदबाजों और तीन ऑलराउंडरों के साथ उतर रहे हैं.'
प्लेइंग इलेवन
भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह.
ऑस्ट्रेलिया: ट्रैविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैथ्यू रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिचेल ओवेन, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेजलवुड.
IND vs AUS 1st ODI LIVE Score: भारत की पहले बल्लेबाजी
ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है और भारत को पहले बल्लेबाजी सौंपी है. सात महीने बाद क्रिकेट के मैदान पर विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी हुई है. भारत के लिए नीतीश रेड्डी को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला है.
IND vs AUS 1st ODI LIVE Score: बारिश होने की संभावना
पर्थ में आज बारिश होने की 63% संभावना है. Accuweather.com के अनुसार, पर्थ में रविवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे मैच शुरू होने से पहले बारिश होने की संभावना है. मैच के दौरान बारिश की संभावना 35% से भी ज्यादा है. बारिश की वजह से मैच के दौरान लगातार रुकावट की आशंका है. मैच में कई बार रुकावटें आएंगी, जिससे फैंस और खिलाड़ियों दोनों की निराशा बढ़ेगी. बारिश की वजह से टॉस अहम साबित होगा. जो भी कप्तान टॉस जीतेगा, वह पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा. ओवर कंडीशन के कारण पर्थ की पिच से मैच के शुरूआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को बहुत मदद मिलेगी. पर्थ की पिच से मिलने वाली गति, उछाल और स्विंग बल्लेबाजों की परेशानी बढ़ाएगी, जिससे मैदान पर उनका टिकना मुश्किल हो जाएगा.
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का शेड्यूल
पहला वनडे मैच - 19 अक्टूबर, सुबह 9:00 बजे, पर्थ
दूसरा वनडे मैच - 23 अक्टूबर, सुबह 9:00 बजे, एडिलेड
तीसरा वनडे मैच - 25 अक्टूबर, सुबह 9:00 बजे, सिडनी
IND vs AUS 1st ODI LIVE Score: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड रिकॉर्ड्स
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 152 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 84 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं, टीम इंडिया ने 58 मुकाबलों में बाजी मारी है. इसके अलावा 10 मैच बेनतीजा रहे हैं. आखिरी पांच वनडे मैचों में भारत का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया पर भारी रहा है. आखिरी पांच वनडे मैचों में भारत ने 3 मुकाबले जीते हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया को 2 मैचों में जीत मिली है. आखिरी बार वनडे में भारत की ऑस्ट्रेलिया से टक्कर 4 मार्च 2025 को ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में हुई थी. भारत ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया था.
IND vs AUS 1st ODI LIVE Score: पर्थ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज यानी 19 अक्टूबर को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा. फैंस को अपने पसंदीदा क्रिकेट स्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली को खेलते देखने का बेसब्री से इंतजार है. रोहित शर्मा और विराट कोहली सात महीने के लंबे अंतराल के बाद टीम इंडिया में वापसी करेंगे, इससे पहले उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में हिस्सा लिया था. छोटी दिवाली के दिन जब पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने-सामने होंगी, तो रनों और छक्कों का बड़ा धमाका होना तय है. रोहित शर्मा और विराट कोहली रॉकेट की तरह छक्के उड़ाते नजर आ सकते हैं. रोहित शर्मा ने भारत के लिए अब तक 273 वनडे मैचों में 48.77 की औसत से 11168 रन बनाए हैं, जिसमें 3 दोहरे शतक, 32 शतक और 58 अर्धशतक शामिल हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 264 रन रहा.