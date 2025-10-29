Advertisement
trendingNow12979774
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs AUS Live Score 1st T20I: भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 मैच आज, वनडे में हार का बदला लेने उतरेगी सूर्या की सेना

India vs Australia Live Score 1st T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज बुधवार (29 अक्टूबर) को शुरू होने वाली है. टीम इंडिया कैनबरा के मानुका ओवल में कंगारुओं के खिलाफ पहला मैच खेलेगी. ऑस्ट्रेलिया सीरीज अगले साल की शुरुआत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की तैयारी की शुरुआत है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 29, 2025, 12:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs AUS Live Score 1st T20I: भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 मैच आज, वनडे में हार का बदला लेने उतरेगी सूर्या की सेना
LIVE Blog

India vs Australia Live Score 1st T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज बुधवार (29 अक्टूबर) को शुरू होने वाली है. टीम इंडिया कैनबरा के मानुका ओवल में कंगारुओं के खिलाफ पहला मैच खेलेगी. ऑस्ट्रेलिया सीरीज अगले साल की शुरुआत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की तैयारी की शुरुआत है. उसे वर्ल्ड कप से पहले 15 मैच खेलने हैं. भारतीय टीम एशिया कप जीतने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में इस बड़ी सीरीज को जीतने के लिए उतरेगी.

भारतीय टीम 2008 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर टी20 सीरीज खेली थी. तब सिर्फ एक मैच खेला गया था और मेजबान टीम ने 1-0 से उसे जीता था. उसके बाद एक बार 2 मैचों की और 3 बार तीन मैचों की सीरीज हुई है. इन चारों में टीम इंडिया की दो में जीत मिली है.  2016 में महेंद्र सिंह धोनी और 2020 में विराट कोहली की कप्तानी में भारत टी20 सीरीज जीता था. 2012 और 2018 में सीरीज बराबरी पर छूटी थी. अब सूर्या की नजर 2012 से सीरीज में नहीं हारने के रिकॉर्ड को बरकरार रखने पर होगी.

ऑस्ट्रेल‍िया टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम

Add Zee News as a Preferred Source

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर.

29 October 2025
12:20 PM

IND vs AUS Live Score 1st T20I: टी20 सीरीज की शुरुआत

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज बुधवार (29 अक्टूबर) को शुरू होने वाली है. कैनबरा के मानुका ओवल में पहला मुकाबला खेला जाएगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी. टी20 वर्ल्ड कप 2025 को देखते हुए यह एक अहम सीरीज है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs Australia

Trending news

PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
PIB
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
Karnataka News
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
aap in gujrat
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
farmer protest
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
india china
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति
Zubeen Garg
'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति
न इकरार न इनकार...20 साल बाद 'फिर एक बार नीतीशे कुमार' की माला क्‍यों जप रहा NDA ?
2025 Bihar vidhan sabha chunav
न इकरार न इनकार...20 साल बाद 'फिर एक बार नीतीशे कुमार' की माला क्‍यों जप रहा NDA ?
बरसेंगे आफत के बादल, 3 दिन तक तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, अब पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी
Weather
बरसेंगे आफत के बादल, 3 दिन तक तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, अब पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
cyclone
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?