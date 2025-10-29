IND vs AUS Live Score 1st T20I: भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 मैच आज, वनडे में हार का बदला लेने उतरेगी सूर्या की सेना

India vs Australia Live Score 1st T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज बुधवार (29 अक्टूबर) को शुरू होने वाली है. टीम इंडिया कैनबरा के मानुका ओवल में कंगारुओं के खिलाफ पहला मैच खेलेगी. ऑस्ट्रेलिया सीरीज अगले साल की शुरुआत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की तैयारी की शुरुआत है.
India vs Australia Live Score 1st T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज बुधवार (29 अक्टूबर) को शुरू होने वाली है. टीम इंडिया कैनबरा के मानुका ओवल में कंगारुओं के खिलाफ पहला मैच खेलेगी. ऑस्ट्रेलिया सीरीज अगले साल की शुरुआत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की तैयारी की शुरुआत है. उसे वर्ल्ड कप से पहले 15 मैच खेलने हैं. भारतीय टीम एशिया कप जीतने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में इस बड़ी सीरीज को जीतने के लिए उतरेगी.
भारतीय टीम 2008 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर टी20 सीरीज खेली थी. तब सिर्फ एक मैच खेला गया था और मेजबान टीम ने 1-0 से उसे जीता था. उसके बाद एक बार 2 मैचों की और 3 बार तीन मैचों की सीरीज हुई है. इन चारों में टीम इंडिया की दो में जीत मिली है. 2016 में महेंद्र सिंह धोनी और 2020 में विराट कोहली की कप्तानी में भारत टी20 सीरीज जीता था. 2012 और 2018 में सीरीज बराबरी पर छूटी थी. अब सूर्या की नजर 2012 से सीरीज में नहीं हारने के रिकॉर्ड को बरकरार रखने पर होगी.
ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर.
IND vs AUS Live Score 1st T20I: टी20 सीरीज की शुरुआत
