IND vs IRE 1st T20I Live Score: भारत ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी, वैभव का नहीं हुआ डेब्यू, देखें प्लेइंग 11

Ireland vs India 1st T20I Live Score: आयरलैंड की प्लेइंग XI
टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर/कप्तान), बेंजामिन कैलिट्ज़, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, लियाम मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जय मूंद्रा, मैथ्यू हॉलार्ड
Ireland vs India 1st T20I Live Score: भारत की प्लेइंग इलेवन 11
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा
Ireland vs India 1st T20I Live Score: दोनों टीमों नए कप्तान के साथ उतरीं
मार्च में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताब का बचाव करने के बाद भारतीय टीम पहली बार कोई टी20 सीरीज खेल रही है. श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान टी20I टीम में वापसी की है. सूर्यकुमार यादव टीम का हिस्सा नहीं हैं. उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है. आयरलैंड भी नए कप्तान लोर्कन टकर की अगुआई में मैदान पर उतरे हैं.
Ireland vs India 1st T20I Live Score: वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू नहीं हुआ
टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी है. उन्होंने कहा हम पहले फील्डिंग करेंगे. यह हमारे लिए नई पिच है, हम पहली बार बेलफास्ट में खेल रहे हैं, हालात, माहौल और विकेट को देखते हुए, हम पहले फील्डिंग करना चाहते हैं.
श्रेयस अय्यर ने बताया कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू नहीं हुआ है. उन्होंने कहा सही समय आने पर उन्हें भी मौका मिलेगा. फिलहाल हम तीन तेज गेंदबाजों और एक ऑलराउंडर के साथ उतर रहे हैं
Ireland vs India 1st T20I Live Score: कप्तानी में अय्यर युग का आगाज
भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज के जरिए श्रेयस अय्यर के कप्तानी युग का आगाज हो रहा है. वह पहली बार किसी सीरीज में टीम की कमान संभाल रहे हैं. उन्हें खराब फॉर्म के चलते टीम से बाहर किए गए सूर्यकुमार यादव की जगह टीम की कमान सौंपी गई है.
श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के लिए टी20I में 15वें कप्तान बने हैं. उनसे पहले धोनी, रोहित, कोहली और सूर्यकुमार यादव जैसे स्टार कमान संभाल चुके हैं. श्रेयस ने पिछला टी20 इंटरनेशनल 2023 में खेला था. अब करीब तीन साल बाद वह इस फॉर्मेट में उतरेंगे.
Ireland vs India 1st T20I Live Score: सबसे कम उम्र में डेब्यू का मौका
आज के मुकाबले में तूफानी ओपनर वैभव सूर्यवंशी के पास सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का मौका है. डेब्यू कैप मिलने पर वैभव महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा (15 साल 239 दिन) और सचिन तेंदुलकर (16 साल 205 दिन) का रिकॉर्ड तोड़ देंगे.
Ireland vs India 1st T20I Live Score: वैभव का डेब्यू क्यों आसान नहीं?
वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में जगह मिलना बेहद मुश्किल है. यह टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ी चुनौती रहने वाली है. अगर वैभव 11 में आएंगे तो किसी अनुभवी खिलाड़ी को बाहर बैठाना होगा या बल्लेबाजी क्रम बदलना पड़ेगा.
टीम के मौजूदा टॉप ऑर्डर में संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन शामिल हैं. तीनों ने टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ अर्धशतक लगाया था. ऐसे में वैभव को लाने के लिए किसी एक खिलाड़ी को बेंच पर बैठना पड़ेगा. संजू ने ओपनर के तौर पर 28 पारियों में 926 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं. वहीं अभिषेक ने 43 पारियों में 1414 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 192.38 है.
Ireland vs India 1st T20I Live Score: नए गेंदबाजों के पास बढ़िया मौका
जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्टार गेंदबाज इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और प्रिंस यादव के पास खुद को साबित करने का मौका रहेगा. प्रसिद्ध कृष्णा ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में 5 विकेट लिए थे. उनका खेलना तय माना जा रहा है, जबकि चोट से वापसी कर रहे हर्षित राणा को भी प्लेइंग-11 में एंट्री मिल सकती है.
Ireland vs India 1st T20I Live Score: हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत और आयरलैंड के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो अब तक कुल 8 मुकाबले खेले गए हैं. सभी भारत के नाम रहे हैं. दोनों टीमों के बीच आखिरी टी20 मुकाबला 2024 में खेला गया था. अब 2 साल बाद एक बार फिर ये टीमें आमने-सामने होंगी.
Ireland vs India 1st T20I Live Score: बारिश के कितने चांस?
बेलफास्ट में होने वाले इस मैच में बारिश खलल डाल सकती है. मौसम वेबसाइट एक्यूवेदर के अनुसार बेलफास्ट में मैच के दिन 84% बारिश के आसार हैं.
Ireland vs India 1st T20I Live Score: पिच से किसे मिलेगी मदद?
इस मैदान पर 33 टी20 मैच खेले गए हैं. इनमें से 13 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 19 मैच पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं. यहां पहली पारी का औसत स्कोर 127 और दूसरी पारी का औसत स्कोर 112 रन है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम गेंदबाजी चुन सकती है. ये आंकड़े बताते हैं कि यहां गेंदबाजों को मदद मिलती है.
Ireland vs India 1st T20I Live Score: दोनों देशों की संभावित प्लेइंग 11
भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल/वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.
आयरलैंड: टिम टेक्टर, रॉस अडेयर, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर/कप्तान), गैरेथ डेलानी, स्टीफन डोहेनी, जॉर्ज डॉकरेल, बेन कैलिट्ज, मैथ्यू हम्फ्रीज, रूबेन विल्सन और गेविन होए.
Ireland vs India 1st T20I Live Score: आज से भारत-आयरलैंड के बीच 2 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो चुका है. पहला मुकाबला बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में शुरू हो गया है. टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी है. उन्होंने कहा हम पहले फील्डिंग करेंगे. यह हमारे लिए नई पिच है, हम पहली बार बेलफास्ट में खेल रहे हैं, हालात, माहौल और विकेट को देखते हुए, हम पहले फील्डिंग करना चाहते हैं.श्रेयस अय्यर ने बताया कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू नहीं हुआ है. उन्होंने कहा सही समय आने पर उन्हें भी मौका मिलेगा. फिलहाल हम तीन तेज गेंदबाजों और एक ऑलराउंडर के साथ उतर रहे हैं.
Ireland vs India 1st T20I Live Score: नीचे देखिए मैच से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स...