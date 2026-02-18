IND 35-1(4), India vs Netherlands Live Score: शून्य की हैट्रिक... लगातार तीसरी बार बिना खाता खोले आउट हुए अभिषेक शर्मा, भारत को बड़ा झटका

Advertisement
India vs Netherlands T20 World Cup 2026 Live: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 36वें मुकाबले में भारत का मुकाबला नीदरलैंड से हो रहा है. दोनों टीमें बुधवार (18 फरवरी) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने-सामने हैं. भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 18, 2026, 07:19 PM IST
India vs Netherlands T20 World Cup Match Score: India vs Netherlands T20 World Cup 2026 Live: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 36वें मुकाबले में भारत का मुकाबला नीदरलैंड से हो रहा है. दोनों टीमें बुधवार (18 फरवरी) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने-सामने हैं. भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. भारत का ग्रुप ए में यह आखिरी मैच है. इसके बाद वह सीधे सुपर-8 में उतरेगा.

कप्तान सूर्या ने प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए. कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को आराम दिया गया है. वॉशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है.  सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में मेजबान टीम पहले ही सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है. टीम अब इस मैच को वॉर्म-अप मैच की तरह ले सकती है. भारत ने अपने पहले तीन ग्रुप गेम जीते हैं. दूसरी ओर, स्कॉट एडवर्ड्स की कप्तान वाली नीदरलैंड्स की सुपर 8 की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं. नीदरलैंड्स ने अब तक टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सिर्फ एक मैच जीता है.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

नीदरलैंड: माइकल लेविट, मैक्स ओडॉड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (विकेट कीपर/कप्तान), जैक लायन-कैशेट, रोएलोफ वैन डेर मर्व, लोगन वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, फ्रेड क्लासेन, नोआ क्रोस, साकिब जुल्फिकार, पॉल वैन मीकेरेन, टिम वैन डेर गुगटेन.

इंडिया: ईशान किशन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह.

18 February 2026
19:06 PM

IND vs NED T20 World Cup Match Live Score: तीसरी बार शून्य पर आउट हुए अभिषेक शर्मा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा खाता खोलने के लिए तरस रहे हैं. नीदरलैंड के खिलाफ मैच में भी वो शून्य पर पवेलियन लौट गए. इससे पहले यूएसए और पाकिस्तान के खिलाफ भी वो जीरो बनाकर आउट हुए थे. 

18:40 PM

IND vs NED T20 World Cup Match Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

नीदरलैंड: माइकल लेविट, मैक्स ओ'डॉड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (विकेट कीपर/कप्तान), ज़ैक लायन-कैशेट, नोआ क्रोस, रोएलोफ़ वैन डेर मर्व, लोगन वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन.

भारत: ईशान किशन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

18:35 PM

IND vs NED T20 World Cup Match Live Score: भारत ने जीता टॉस

भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. भारत का ग्रुप ए में यह आखिरी मैच है. इसके बाद वह सीधे सुपर-8 में उतरेगा. कप्तान सूर्या ने प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए. कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को आराम दिया गया है. वॉशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है. 

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

T20 World CupT20 World Cup 2026Indian cricket team

