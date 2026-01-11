IND vs NZ 1st ODI Live: न्यूजीलैंड पर कहर बनकर टूटेंगे रोहित और विराट, वडोदरा में कुछ ही देर में पहला वनडे

IND vs NZ 1st ODI Match Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज दोपहर 1:30 बजे से बड़ौदा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इंजरी की वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रहे कप्तान शुभमन गिल की वापसी हो रही है. भारत के दो महान बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में धमाका करने के लिए बेताब हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 120 वनडे मैच खेले गए हैं. भारतीय टीम का पलड़ा भारी है. टीम इंडिया ने 62 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मैचों में जीत हासिल की है. 1 मैच टाई रहा है, जबकि 7 मैचों का परिणाम नहीं आया है. पिछले 6 वनडे मैचों में भारत ने जीत हासिल की है.

भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल.

Add Zee News as a Preferred Source

न्यूजीलैंड टीम

माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, विल यंग, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल हे (विकेटकीपर), जैक फाउल्केस, आदि अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, काइल जैमीसन, निक केली, जेडन लेनोक्स, माइकल रे.