Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ 3rd ODI Live: अर्शदीप ने भारत को दिलाया पहला विकेट, शून्य पर लौटे हेनरी निकोल्स

IND vs NZ 3rd ODI Live: अर्शदीप ने भारत को दिलाया पहला विकेट, शून्य पर लौटे हेनरी निकोल्स

IND vs NZ 3rd ODI LIVE Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला कुछ ही देर में इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. तीन मैचों की ODI सीरीज दांव पर है. इंदौर में 'करो या मरो' का मुकाबला होगा. तीन मैचों की वनडे सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है. भारत को अगर इस ODI सीरीज पर कब्जा करना है तो उसे हर हाल में इंदौर के मैदान पर जीत दर्ज करनी होगी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 18, 2026, 01:35 PM IST
IND vs NZ 3rd ODI Live: अर्शदीप ने भारत को दिलाया पहला विकेट, शून्य पर लौटे हेनरी निकोल्स
IND vs NZ 3rd ODI LIVE Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला कुछ ही देर में इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. तीन मैचों की ODI सीरीज दांव पर है. इंदौर में 'करो या मरो' का मुकाबला होगा. तीन मैचों की वनडे सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है. भारत को अगर इस ODI सीरीज पर कब्जा करना है तो उसे हर हाल में इंदौर के मैदान पर जीत दर्ज करनी होगी. बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में खेला गया पहला मुकाबला भारत ने 4 विकेट से जीता था. वहीं, राजकोट में खेले गए दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पलटवार करते हुए भारत को 7 विकेट से हरा दिया. बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 122 वनडे खेले गए हैं. भारतीय टीम का पलड़ा भारी है. टीम इंडिया ने 63 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 51 मैचों में जीत हासिल की है. 1 मैच टाई रहा है, जबकि 7 मैचों का परिणाम नहीं आया है.

18 January 2026
13:07 PM

प्लेइंग इलेवन

न्यूजीलैंड: डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जैकरी फाउल्क्स, काइल जैमीसन, क्रिस्टियन क्लार्क, जेडन लेनोक्स.

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज.

 

13:02 PM

IND vs NZ 3rd ODI LIVE: भारत ने जीता टॉस

भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है और न्यूजीलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है.

13:02 PM

IND vs NZ 3rd ODI LIVE Score: इंदौर में दांव पर सीरीज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला कुछ ही देर में इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. तीन मैचों की ODI सीरीज दांव पर है. इंदौर में 'करो या मरो' का मुकाबला होगा. तीन मैचों की वनडे सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है. भारत को अगर इस ODI सीरीज पर कब्जा करना है तो उसे हर हाल में इंदौर के मैदान पर जीत दर्ज करनी होगी. बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वडोदरा में खेला गया पहला मुकाबला भारत ने 4 विकेट से जीता था. वहीं, राजकोट में खेले गए दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पलटवार करते हुए भारत को 7 विकेट से हरा दिया.

