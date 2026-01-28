Advertisement
IND vs NZ Live Score, 4th T20I Live: भारत ने जीता टॉस, न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता

IND vs NZ Live Score, 4th T20I Live: भारत ने जीता टॉस, न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता

India vs New Zealand 4th T20I Live Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज विशाखापटनम में चौथा टी20 मुकाबला खेला जाना है. टीम इंडिया की निगाहें अपनी चौथी जीत पर होंगी. वहीं, सीरीज हार चुकी न्यूजीलैंड की नजरें अपना पहला मैच जीतने पर होंगी. भारतीय बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक सभी शानदार फॉर्म में है.

Jan 28, 2026, 06:31 PM IST
ind vs nz 4t20 Live:
India vs New Zealand 4th T20I Live Updates: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज विशाखापटनम में चौथा टी20 मुकाबला खेला जाना है. टीम इंडिया की निगाहें अपनी चौथी जीत पर होंगी. वहीं, सीरीज हार चुकी न्यूजीलैंड की नजरें अपना पहला मैच जीतने पर होंगी. भारतीय बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक सभी शानदार फॉर्म में है. खासकर भारत का मीडिल ऑर्डर बेहतरीन फॉर्म में है. ऐसे में सबसे बड़ा चिंता का विषय संजू सैमसन की फॉर्म है. उनके करियर पर तलवार लटक रही है और अगर वह आज नहीं चलते हैं, तो उनके लिए समस्या पैदा हो सकती है. वहीं, भारतीय टीम बाकी के बचे हुए मुकाबलों में बेंच स्ट्रेंथ को मौका देना चाहेगी. देखना दिलच्सप होगा क्या न्यूजीलैंड वापसी कर पाती है या फिर टीम इंडिया आज का मुकाबला जीतेगी.

सैमसन की फॉर्म बनी चिंता

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन शुरुआती तीनों टी20 मुकाबलो में आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं. उनके टी20 करियर पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. बाकी बचे हुए दोनों मुकाबलों में उनके प्रदर्शन पर सभी की नजरें होंगी.अगर वह बाकी के बचे मुकाबलों में भी नहीं चलते तो उन्हें टी20 विश्व कप में बाहर बैठना पड़ सकता है.

28 January 2026
18:00 PM

Ind vs Nz 4th t20I Live: कुछ ही देर में टॉस

भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे टी20 मुकाबले की शुरुआत होने में अब बस 1घंटे का समय रह गया है. 6.30 बजे टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान वाइजेग के वीडीसीए स्टेडियम में आमने-सामने होंगे.

17:44 PM

हेड टू हेड आंकडे़

हेड टू हेम की बात करें तो टीम इंडिया काफी आगे है. अब तक खेले गए 27 मुकाबलों में 17 में टीम इंडिया ने बाजी मारी थी जबकि 10 मैच न्यूजीलैंड जीतने में कामयाब रही है.

16:57 PM

Ind vs Nz 4t20i Live: भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव(कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, रवि विश्र्नोई, अर्शदीप सिंह.

