IND vs NZ Live: भारत ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, प्लेइंग XI में 3 बड़े बदलाव, सैमसन खेलेंगे या नहीं?

IND vs NZ 5th T20I Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां और सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार, 31 जनवरी को खेला जाएगा. तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में टीम इंडिया जीत के इरादे से उतरेगी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले नट-बोल्ट कसने का ये आखिरी मौका होगा. फैंस की नजर खराब फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन पर रहेगी, जो पहली बार अपने घर पर खेलने वाले हैं. 5 मैचों की सीरीज में भारत 3-1 से आगे है.

