Hindi Newsक्रिकेटIND vs NZ Live: भारत ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, प्लेइंग XI में 3 बड़े बदलाव, सैमसन खेलेंगे या नहीं?

IND vs NZ Live: भारत ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, प्लेइंग XI में 3 बड़े बदलाव, सैमसन खेलेंगे या नहीं?

IND vs NZ 5th T20I Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां और सीरीज का आखिरी मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले नट-बोल्ट कसने का ये आखिरी मौका होगा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 31, 2026, 06:41 PM IST
भारत बनाम न्यूजीलैंड 5वां टी20 लाइव अपडेट्स
भारत बनाम न्यूजीलैंड 5वां टी20 लाइव अपडेट्स
LIVE Blog

IND vs NZ 5th T20I Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां और सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार, 31 जनवरी को खेला जाएगा. तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में टीम इंडिया जीत के इरादे से उतरेगी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले नट-बोल्ट कसने का ये आखिरी मौका होगा. फैंस की नजर खराब फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन पर रहेगी, जो पहली बार अपने घर पर खेलने वाले हैं. 5 मैचों की सीरीज में भारत 3-1 से आगे है. 

 

31 January 2026
18:40 PM

IND vs NZ 5th T20I Live Score: दोनों टीम की प्लेइंग XI

न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरेल मिचेल, बेवन जैकब्स, मिचेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

18:38 PM

IND vs NZ 5th T20I Live Score: भारत ने उतारी मजबूत प्लेइंग XI

5वें T20I मैच में भारत ने मजबूत प्लेइंग XI उतारने का फैसला किया है. ईशान किशन और वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है. वहीं खराब फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन को भी टी20 वर्ल्ड कप से पहले खुद को साबित करने का आखिरी मौका मिला है.

18:35 PM

IND vs NZ 5th T20I Live Score: भारत ने जीता टॉस 

न्यूजीलैंड के खिलाफ तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे 5वें T20I मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में 3 बदलाव हुए हैं.

18:10 PM

IND vs NZ 5th T20I Live Score: दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग XI: टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डैरिल मिशेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), ज़ाकरी फाउल्क्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी

भारत की संभावित प्लेइंग XI: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

18:02 PM

IND vs NZ 5th T20I Live Score: हार्दिक पांड्या को मिलेगा आराम?

न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को आराम मिल सकता है. इस सीरीज में बुमराह, अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती को तो आराम मिला है, लेकिन हार्दिक सभी मैचों में खेले हैं. इस लिहाज से देखें तो पांचवें मैच में हार्दिक को रेस्ट दिए जाने की उम्मीद है.

17:54 PM

IND vs NZ 5th T20I Live Score: नट-बोल्ट कसने का आखिरी मौका

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आखिरी मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया सीरीज में 3-1 से आगे है, लेकिन पिछले मैच में न्यूजीलैंड ने उन्हें 50 रन से करारी शिकस्त दी थी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले नट-बोल्ट कसने का ये आखिरी मौका होगा.

