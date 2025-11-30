Advertisement
IND vs SA Live Score: रांची में साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ जीता टॉस, रोहित शर्मा-यशस्वी पर उतरे

IND vs SA 1st ODI Match Live Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. टेस्ट मैचों में 0-2 से हारने के बाद भारतीय टीम की नजर जोरदार वापसी करने पर है. साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 30, 2025, 01:40 PM IST
India vs South Africa 1st ODI Match Live Scorecard: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. टेस्ट मैचों में 0-2 से हारने के बाद भारतीय टीम की नजर जोरदार वापसी करने पर है. साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारत के ओपनर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा क्रीज पर हैं.

साउथ अफ्रीका के नियमित कप्तान तेम्बा बावुमा और स्पिनर केशव महाराज को आराम दिया गया है. बावुमा की अनुपस्थिति में एडेन मार्करम कमान संभाल रहे हैं. दूसरी ओर, नियमित कप्तान शुभमन गिल के चोटिल होने पर भारतीय टीम की कप्तानी केएल राहुल कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी हुई है. वह 2 साल के बाद वनडे मैच खेल रहे हैं. रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने वाले हैं. राहुल ने बताया कि तेज गेंदबाजों में हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहे हैं. वहीं, स्पिन विभाग की जिम्मेदारी कुलदीप यादव के साथ-साथ दो ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर होगी. ऋषभ पंत को इस मैच में मौका नहीं मिला.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.

साउथ अफ्रीका: रयान रिकेल्टन, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, टोनी डी जॉर्जी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन, नांद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन.

30 November 2025
13:36 PM

IND vs SA Live Score: यशस्वी-रोहित क्रीज पर

भारतीय टीम बल्लेबाजी रांची में शुरू हो गई है. रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं. यशस्वी ने मार्को यानसेन के पहले ओवर में चौके से शुरुआत की है. भारत ने बिना किस नुकसान के 9 रन बना लिए हैं. यशस्वी ने 6 गेंद पर 5 बनाए हैं. रोहित शर्मा ने पहले ओवर में एक भी गेंद का सामना नहीं किया.

13:19 PM

IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-11

रयान रिकेल्टन, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, टोनी डी जॉर्जी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन, नांद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन.

13:08 PM

भारतीय टीम की प्लेइंग-11

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.

13:05 PM

IND vs SA Live Score: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस

साउथ अफ्रीका के कार्यवाहक कप्तान एडेन मार्करम ने भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच में टॉस जीत लिया है. उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. भारतीय टीम की कमान केएल राहुल संभाल रहे हैं. उन्होंने बताया कि प्लेइंग-11 में दो सालों के बाद ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी हुई है.

India vs South Africa

