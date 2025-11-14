India vs South Africa LIVE, 1st Test Day 1: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच आज, थोड़ी देर में कोलकाता में टॉस

India vs South Africa Live Cricket Score 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज शुक्रवार (14 नवंबर) को शुरू हो रही है. कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स में डिफेंडिंग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के सामने शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम है. 2020 के बाद से यह पहली बार है जब दोनों टीमें भारतीय धरती पर खेल के सबसे लंबे प्रारूप में आमने-सामने होंगी. कुछ देर में टॉस होने वाला है.

भारत 2027 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में पहुंचने के लिए पसंदीदा टीमों में से एक है. उसने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की कठिन सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराया था. उसके बाद अपने घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया था. दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ 0-1 से पिछड़ने के बाद सीरीज को 1-1 से ड्रॉ कराया. उस सीरीज में कप्तान तेम्बा बावुमा नहीं खेले थे. वह अब तक एक भी टेस्ट मैच बतौर कप्तान नहीं हारे हैं और उनकी टीम में वापसी हो गई है.

सीरीज के लिए दोनों टीमें इस प्रकार है:

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान/विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी (दूसरे टेस्ट के लिए), मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल.

साउथ अफ्रीका: टेम्बा बावुमा (कप्तान), जुबैर हमजा, साइमन हार्मर, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी ज़ोरज़ी, सेनुरन मुथुसामी, वियान मुल्डर, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन (विकेटकीपर), केशव महाराज, एडेन मार्करम.