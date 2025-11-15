IND vs SA LIVE: टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज लौटे, अब राहुल और जडेजा क्रीज पर, विकेट के लिए लड़ाई लड़ रहे अफ्रीकी

IND vs SA 1st Test Day 2 Live Cricket Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स के मैदान पर जारी है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच साल 1992 से अभी तक 44 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 16 मैच जीते हैं और अफ्रीकी टीम ने 18 मैच जीते हैं.
IND vs SA 1st Test Day 2 Live Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स के मैदान पर जारी है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने 159 रन पर समेट दिया. साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने 14 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट झटके. जसप्रीत बुमराह के अलावा मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट और अक्षर पटेल ने एक विकेट झटका है. जवाब में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए हैं. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच साल 1992 से अभी तक 44 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 16 मैच जीते हैं और अफ्रीकी टीम ने 18 मैच जीते हैं.
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
साउथ अफ्रीका: एडेन मार्कराम, रयान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, तेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जॉर्जी, ट्रिस्टन स्टब्स, कायेल वेरिन (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज.
भारत: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.
IND vs SA 1st Test Live Score: 41 ओवर में भारत का स्कोर 115/3 (पहली पारी)
पहली पारी में भारत का स्कोर 41 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 115 रन है. रवींद्र जडेजा (5 रन) और ऋषभ पंत (15 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. इससे पहले यशस्वी जायसवाल 12 रन, वॉशिंगटन सुंदर 29 रन और केएल राहुल 39 रन बनाकर आउट हुए. साउथ अफ्रीका की तरफ से अभी तक मार्को यानसेन, साइमन हार्मर और केशव महाराज ने 1-1 विकेट झटके हैं.
IND vs SA 1st Test Live Score: पहली पारी में 159 रन पर ढेर हुई साउथ अफ्रीका की टीम
पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने 159 रन पर समेट दिया. साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने 14 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट झटके. जसप्रीत बुमराह के अलावा मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट और अक्षर पटेल ने एक विकेट झटका है. जवाब में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए हैं.
IND vs SA 1st Test Live Score: भारत बनाम साउथ अफ्रीका हेड टू हेड रिकॉर्ड्स
इस टेस्ट मैच से पहले भारत और साउथ अफ्रीका के बीच साल 1992 से लेकर अभी तक 44 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 16 मैच जीते हैं और अफ्रीकी टीम ने 18 मैच जीते हैं.
