IND vs SA 2nd Test day 5 Live: ताश के पत्तों की तरह बिखरी टीम इंडिया, पंत फिर फ्लॉप, जडेजा-सुदर्शन मोर्चे पर

India vs South Africa Live: साउथ अफ्रीका की टीम ने टीम इंडिया पर दूसरे टेस्ट में पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है. अफ्रीका ने भारत को 549 रन का पहाड़नुमा टारगेट दिया. जवाब में भारत ने चौथे दिन ही 30 रन के अंदर अपने ओपनर्स को खोया. अब भारत को 522 रन की दरकार है. अफ्रीका ने पहली पारी में 288 रन की लीड ली थी और दूसरी पारी में 260 रन पांच विकेट के नुकसान पर बोर्ड पर टांग दिए. ट्रिस्टन स्टब्स ने 94 रन की पारी खेली जबकि जॉर्जी ने 49 जबकि मुल्डर ने 35-35 रन की पारियां खेलीं. भारत की तरफ से दूसरी पारी में ओपनर्स फुस्स नजर आए.

