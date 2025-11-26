IND vs SA 2nd Test day 5 Live: ताश के पत्तों की तरह बिखरी टीम इंडिया, पंत फिर फ्लॉप, जडेजा-सुदर्शन मोर्चे पर

India vs South Africa Live: साउथ अफ्रीका की टीम ने टीम इंडिया पर दूसरे टेस्ट में पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है. अफ्रीका ने भारत को 549 रन का पहाड़नुमा टारगेट दिया. जवाब में भारत ने चौथे दिन ही 30 रन के अंदर अपने ओपनर्स को खोया. अब भारत को 522 रन की दरकार है.
India vs South Africa Live: साउथ अफ्रीका की टीम ने टीम इंडिया पर दूसरे टेस्ट में पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है. अफ्रीका ने भारत को 549 रन का पहाड़नुमा टारगेट दिया. जवाब में भारत ने चौथे दिन ही 30 रन के अंदर अपने ओपनर्स को खोया. अब भारत को 522 रन की दरकार है. अफ्रीका ने पहली पारी में 288 रन की लीड ली थी और दूसरी पारी में 260 रन पांच विकेट के नुकसान पर बोर्ड पर टांग दिए. ट्रिस्टन स्टब्स ने 94 रन की पारी खेली जबकि जॉर्जी ने 49 जबकि मुल्डर ने 35-35 रन की पारियां खेलीं. भारत की तरफ से दूसरी पारी में ओपनर्स फुस्स नजर आए.
IND vs SA 2nd Test day 5 Live: पंत भी हो गए आउट
ऋषभ पंत एक बार फिर फ्लॉप नजर आए हैं. वह 13 रन बनाकर अपना विकेट दे बैठे. गुवाहाटी में टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है. भारत को अभी 414 रन की दरकार है.
IND vs SA 2nd Test day 5 Live: जुरेल 2 रन बनाकर आउट
कुलदीप यादव के बाद ध्रुव जुरेल भी मैदान में नहीं टिक पाए. 2 रन के स्कोर पर ही उन्हें हार्मर ने शिकार बना लिया. 50 रन से पहले ही टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है.
IND vs SA 2nd Test day 5 Live: भारत को तीसरा झटका
भारतीय टीम को तीसरा झटका कुलदीप यादव के रूप में लगा है. केएल राहुल को अपनी फिरकी में फंसाने वाले हार्मर के आगे कुलदीप यादव भी चारों खाने चित हो गए. कुलदीप ने 5 रन बनाए और 42 के स्कोर पर भारत ने तीसरा विकेट खो दिया है.
IND vs SA 2nd Test day 5 Live: स्पिन अटैक से बच रहे सुदर्शन
5वें दिन की सुबह टीम इंडिया के बल्लेबाज साई सुदर्शन और कुलदीप यादव संघर्ष करते नजर आए. अफ्रीका के स्पिन अटैक ने भारत पर शिकंजा कस रखा है. अभी तक भारत को जीत के लिए 518 रन की दरकार है.
IND vs SA 2nd Test Live: मुश्किल में टीम इंडिया
भारतीय टीम गुवाहाटी में काफी मुश्किल में नजर आ रही है. टीम इंडिया को 522 रन की दरकार है. भारत ने महज 17 रन के स्कोर पर अपने 2 बल्लेबाजों को खो दिया है. अब टीम इंडिया के लिए ड्रॉ भी मुश्किल नजर आ रहा है.