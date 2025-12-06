IND vs SA 3rd Live Score: अर्शदीप ने साउथ अफ्रीका को दिया तगड़ा झटका, खतरनाक ओपनर को लौटाया पवेलियन

IND vs SA 3rd ODI Match Live: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला विशाखापत्तनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. 20 टॉस हारने के बाद भारत ने आखिरकार सूखा खत्म कर दिया. भारत वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच से लगातार 20 टॉस हारा है. आखिरकार टीम इंडिया ने इस सिलसिले को तोड़ दिया. भारत ने विशाखापत्तनम में खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और साउथ अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. तीन मैचों की यह मौजूदा वनडे सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है. भारत को इस वनडे सीरीज पर कब्जा करने के लिए विशाखापत्तनम में होने वाला तीसरा और निर्णायक मैच हर हाल में जीतना होगा.
प्लेइंग इलेवन
साउथ अफ्रीका: रयान रिकेलटन, क्विंटन डि कॉक (विकेटकीपर), तेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन.
भारत: रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.
IND vs SA 3rd Live Score: 2 ओवर में साउथ अफ्रीका का स्कोर 1/1
2 ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम ने 1 विकेट गंवाकर 1 रन बना लिए हैं. क्विंटन डि कॉक (1 रन) और तेम्बा बावुमा (0 रन) क्रीज पर मौजूद हैं. इससे पहले रयान रिकेल्टन बिना खाता खोले आउट हुए हैं. भारत की तरफ से अभी तक अर्शदीप सिंह ने एक विकेट हासिल किया है.
IND vs SA 3rd Live Score: 20 टॉस हारने के बाद भारत ने आखिरकार खत्म किया सूखा
20 टॉस हारने के बाद भारत ने आखिरकार सूखा खत्म कर दिया. भारत वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच से लगातार 20 टॉस हारा है. आखिरकार टीम इंडिया ने इस सिलसिले को तोड़ दिया. भारत ने विशाखापत्तनम में खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और साउथ अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया.
IND vs SA 3rd ODI Live Score: विशाखापत्तनम में पहले बैटिंग करें या बॉलिंग?
विशाखापत्तनम के मैदान पर अभी तक कुल 10 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें से 6 मुकाबले तो बाद में बैटिंग करने वाली टीमों ने जीते हैं. विशाखापत्तनम में रनचेज करना आसान है, जिसका नतीजा ये रहा कि यहां बाद में बैटिंग करने वाली टीमों को अधिक सफलता मिली है. विशाखापत्तनम में पहले बैटिंग करने वाली टीमों को सिर्फ 3 मैचों में ही जीत नसीब हुई है. इस मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच साल 2018 में खेला गया एक वनडे मैच टाई पर समाप्त हुआ था.
IND vs SA 3rd ODI Live Score: विशाखापत्तनम में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड
विशाखापत्तनम का मैदान रोहित शर्मा के लिए भी खास रहा है. रोहित शर्मा ने यहां 7 वनडे मैचों में 59.16 की औसत से 355 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा ने इस मैदान पर 1 शतक और 2 अर्धशतक जमाए हैं. विशाखापत्तनम में सबसे बड़ी व्यक्तिगत वनडे पारी रोहित शर्मा ने (159 रन) वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2019 में खेली थी.
IND vs SA 3rd ODI Live Score: विशाखापत्तनम में विराट कोहली का रिकॉर्ड
विशाखापत्तनम का मैदान विराट कोहली के लिए लकी रहा है. विराट कोहली यहां 7 मैचों में 3 शतक लगा चुके हैं. विराट कोहली ने 2011 से 2023 के बीच यहां 7 वनडे मैचों में 3 शतक और 2 अर्धशतक लगाते हुए 587 रन बनाए हैं. विशाखापत्तनम के मैदान पर विराट कोहली का औसत 97.83 का रहा है. इस मैदान पर सबसे ज्यादा 3 शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम ही है.
IND vs SA 3rd ODI Live Score: शतकों की हैट्रिक पूरी करेंगे विराट
विराट कोहली जिस फॉर्म में चल रहे हैं, ऐसे में वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम में होने वाले तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में भी शतक जड़ सकते हैं. इससे पहले विराट कोहली ने रांची और रायपुर में खेले गए शुरुआती दो वनडे मैचों में शतक जमाए थे. विराट कोहली अगर विशाखापत्तनम में भी शतक जड़ते हैं तो वह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरी बार शतकों की हैट्रिक पूरी कर लेंगे. विराट कोहली ने साल 2018 में लगातार 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 3 शतक लगाए थे. विराट कोहली ने साल 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के दौरान 140, नाबाद 157 और 107 रन की पारियां खेली थी.
IND vs SA 3rd ODI Live Score: विशाखापत्तनम में भारत का रिकॉर्ड
टीम इंडिया ने इस मैदान पर अब तक 10 मुकाबले खेले हैं. इसमें 7 मैचों में भारतीय टीम को जीत और दो मैचों में हार मिली है. एक मैच का परिणाम टाई रहा था. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इससे पहले विशाखापत्तनम में अब तक कोई वनडे मैच नहीं खेला गया है. विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है. इस पिच पर दो सर्वाधिक बड़े स्कोर भारतीय टीम ने ही बनाए हैं. 18 दिसंबर 2019 को भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 विकेट पर 387 रन बनाए हैं. वहीं, 5 अप्रैल 2005 को पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ने 9 विकेट पर 356 रन बनाए थे. दोनों मैचों में भारतीय टीम विजेता रही थी. विशाखापत्तनम के मैदान पर आखिरी वनडे मैच 19 मार्च 2023 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था. 19 मार्च 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम 117 रन पर सिमट गई थी.
IND vs SA 3rd ODI Live Score: सीरीज कब्जाने के लिए आखिरी वनडे जीतना जरूरी
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला कुछ ही देर में विशाखापत्तनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. तीन मैचों की यह मौजूदा वनडे सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है. भारत को इस वनडे सीरीज पर कब्जा करने के लिए विशाखापत्तनम में होने वाला तीसरा और निर्णायक मैच हर हाल में जीतना होगा.