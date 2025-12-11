India vs South Africa 2nd T20I Live: साउथ अफ्रीका को पहला झटका, चक्रवर्ती ने दिलाई सफलता, हैंड्रिक्स हुए बोल्ड

IND vs SA 2nd T20I Live Cricket Score Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टी20 मैच के लिए चंडीगढ़ में मंच सज चुका है. टीम इंडिया 1-0 से आगे चल रही है और सूर्या ब्रिगेड मेहमानों के जख्म पर कील ठोकने के लिए तैयार है. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. पिछले मैच में टीम इंडिया की धांसू बल्लेबाजी और करारी गेंदबाजी के सामने अफ्रीका टीम के लिए 100 रन के लाले नजर आए. पूरी टीम 74 के स्कोर पर सिमट गई थी. भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या शो देखने को मिला था और उन्होंने महज 28 गेंद में 59 रन की आतिशी पारी खेली थी. देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले का हीरो कौन साबित होता है.

