Hindi Newsक्रिकेटIndia vs South Africa 2nd T20I Live: साउथ अफ्रीका को पहला झटका, चक्रवर्ती ने दिलाई सफलता, हैंड्रिक्स हुए बोल्ड

India vs South Africa 2nd T20I Live: साउथ अफ्रीका को पहला झटका, चक्रवर्ती ने दिलाई सफलता, हैंड्रिक्स हुए बोल्ड

IND vs SA 2nd T20I Live Cricket Streaming: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टी20 मैच के लिए मंच सज चुका है. टीम इंडिया 1-0 से आगे चल रही है और सूर्या ब्रिगेड मेहमानों के जख्म पर कील ठोकने के लिए तैयार है. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.

 

Dec 11, 2025, 07:21 PM IST
Team India
Team India
LIVE Blog

IND vs SA 2nd T20I Live Cricket Score Updates: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टी20 मैच के लिए चंडीगढ़ में मंच सज चुका है. टीम इंडिया 1-0 से आगे चल रही है और सूर्या ब्रिगेड मेहमानों के जख्म पर कील ठोकने के लिए तैयार है. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. पिछले मैच में टीम इंडिया की धांसू बल्लेबाजी और करारी गेंदबाजी के सामने अफ्रीका टीम के लिए 100 रन के लाले नजर आए. पूरी टीम 74 के स्कोर पर सिमट गई थी. भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या शो देखने को मिला था और उन्होंने महज 28 गेंद में 59 रन की आतिशी पारी खेली थी. देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले का हीरो कौन साबित होता है. 

 

11 December 2025
18:33 PM

IND vs SA 2nd T20 Live: डि कॉक और हैंड्रिक्स की दमदार शुरुआत 

साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दमदार शुरुआत कर दी है. डि कॉक और हैड्रिक्स शानदार बैटिंग करते नजर आ रहे हैं. भारत का पेस अटैक लगातार विकेट की तलाश में है.

18:29 PM

IND vs SA 2nd T20I Live: सूर्यकुमार यादव ने जीता टॉस

सूर्यकुमार यादव के पक्ष में सिक्का गिरा है. उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. साउथ अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करती नजर आएगी. भारतीय टीम बिना बदलाव के मैदान में उतरी है.

18:26 PM

IND vs SA 2nd T20I Live: चंडीगढ़ में दिखे युवराज सिंह

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टी20 के लिए कुछ देर में ही दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में उतरेंगे. मैदान में अभिषेक शर्मा के गुरु युवराज सिंह भी पहुंच चुके हैं. युवराज ने पूरी टीम इंडिया से बात भी की.

18:03 PM
17:59 PM

IND vs SA 2nd T20I Live: कैसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

भारत और अफ्रीका के बीच टी20 के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अभी तक 32 टी20 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें भारत का पलड़ा भारी नजर आता है. टीम इंडिया ने 19 जबकि अफ्रीका ने 12 मैच जीते हैं. एक मुकाबला बेनतीजा रहा है.

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया.

Ind vs SA

